【舊朝往事】晚清教訓！還原喪權辱國的歷史悲歌

2019-05-23 12:25 聯合新聞網 讀.書.人



（圖／聯合報系新聞資料照片） 分享 facebook

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閱讀小貼士

本書是迄今為止寫李鴻章最好的小說，與二月河的《雍正皇帝》、熊召政的《張居正》、孫皓暉的《大秦帝國》、唐浩明的《曾國藩》並稱為「當代長篇歷史小說五大名作」。

我們史觀中有個「奸臣情節」，往往把一個王朝的敗落和滅亡歸罪於一兩個奸臣，李鴻章不幸當了大清國的「奸臣」，甲午戰爭的教訓，使他成了大家口中的罪臣、賣國賊。然而大清國沒落的封建制度與西洋資本主義制度正面交鋒的當口，李鴻章創辦洋炮局、機器局仿造洋槍洋炮，戰爭結束後又把洋務重點轉向求富求強的民用經濟，金陵機器局、江南製造總局、天津機器局……李鴻章創辦的洋務企業能列出一個長長的名單，如果沒有李鴻章，便沒有中國的近代化。

作者張鴻福並沒有要為李鴻章翻案，而是想寫一個貼近歷史事實、「本色」的李鴻章，以從他的角度來聽一曲無法挽回的歷史悲歌……

文／張鴻福

此時蘇、常都已陷敵，如今的長江下游只有上海還在官軍手裡，所以兼程前進，保衛蘇、常已是空話。可是那還有上海、蘇北、浙北，長毛都有可能進攻，要不要兼程前往？

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「現在的主要問題是沒有兵。老九正在圍攻安慶，皖北、皖南、江西都有戰事，抽不出兵力來。關鍵是，就是有兵能不能到蘇東去？徹底平復長毛之亂，必須據長江形勝，由上而下，由西而東。不如此，不能奏功！」這是曾國藩的主意，他撚著鬍鬚繼續說道， 「難處在於怎麼說通朝廷！平定長毛，不能東一榔頭西一棒槌，不能哪裡丟了就追到哪去，必須有一個通盤的考慮。請大家都幫忙想想，我呢也要仔細推敲，此事還不宜久拖，咱們明天再議如何？」

於是，大家起身準備離去。可謝恩的摺子必須立即上，所以曾國藩又吩咐道：「少荃你就辛苦一下，代我起草謝恩的摺子，說明叩謝天恩之意，至於江南的局勢，說明隨後會有個專折就行了，暫不必詳談。」

起草奏摺是李鴻章的長項，他稍作思考後立即開筆，寫完後修改潤色，半個時辰就完成了。

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李鴻章謄錄清楚，立即給老師送去。曾國藩正在伏案，招了招手道：「少荃稍坐，我正給老九寫信，告訴他我已放兩江的喜訊。」

「九叔接到信，不知怎麼高興呢！」李鴻章與曾國藩有師生之誼，曾老九與李鴻章年齡相仿，但也在叔輩上，所以李鴻章稱他為「九叔」。

「我這些功勞都是老九和大家給我掙的，我坐收漁利而已。」曾國藩一邊寫信，一邊謙虛。於是，李鴻章不再打擾，靜坐等候。

曾國藩把信封好，李鴻章代為招呼外面的僕役道：「老師的信，立即發給安慶的九帥。」

曾國藩接過李鴻章代擬的奏摺，一邊看一邊點頭道：「少荃這支筆真是倚馬可待！尤其『既無橫草之功，兼有采薪之患』，用典恰當，恰如其分！難得難得！」

「橫草」語出《漢書•終軍傳》：「軍無橫草之功，得列宿衛，食祿五年。」所謂橫草就是讓草橫下來倒在地上，很簡單最容易的事情。無橫草之功，就是說很小的功勞也沒有。苦戰八九年的曾國藩卻說無橫草之功，那真是謙虛到家了。

「采薪」語出《孟子•公孫醜下》：「有采薪之憂，不能造朝。」采薪就是上山打柴，有采薪之憂，意思是自己有病，連上山打柴也辦不到。曾國藩的確身體有毛病，請過幾次假。不過，反過來看，有病還堅持帶兵，無異又是一種表功。

唯一不足就是覺得決心還表得不夠堅決。曾國藩思考一會兒，提筆在「唯有殫心奉職」後面加上「齧齒誓師，攬轡而志澄清；盡收疆土，下車而問疾苦」。總督上馬管軍，下馬管民，曾國藩加的這幾句把總督管軍理政的職責都說到了，尤其是「齧齒誓師」四字，虧老師想得出，這讓李鴻章敬佩不已。

書名：《李鴻章》作者：張鴻福出版社：長江文藝出版時間：2016年10月1日 分享 facebook

「在其位謀其政，我出任兩江總督，自然要以兩江的全域來說話。其實謝恩的摺子，我自己動筆也未嘗不可，之所以要你動筆，並非僅僅是讓你在文字上下功夫，更是要讓你從中體味做事的學問、慮事的方法。當然，也是為了能夠省出我的時間。」曾國藩把摺子放到案上，繼續沿著他的思路道，「一個人總要有屬於他自己的時間來思考他該思考的問題。一個群體中，大家都是各司其職，你幹好你該幹的事，他幹好他該幹的事，這個群體才是一個好群體。特別是一個官員，萬萬不能事必躬親，事無巨細。這可不是偷懶，既是為了自己，也是為了培養替手。諸葛武侯鞠躬盡瘁，死而後已。其精神可嘉，其方法我卻不敢苟同。因為他事必躬親，所以無人可替代，一旦他病逝，蜀漢便走到頭了。少荃你想，這是不是非常可惜？」

曾國藩這樣評價諸葛亮，還真是出乎意料，也令他耳目一新。

「辦大事者，以選替手為第一要義，替手越多越強，你的天地就越大。做官尤其如此。農夫以種好莊稼多打糧為成功，做官必須以提拔人才為成功。比如我這個湘軍統帥，哪怕我沒有當什麼總督，而我湘軍中能出十個八個督撫，那我也可以高枕無憂了。如果我曾某人不斷升官，幕府眾人卻一直盤桓在帳下，那我就是誤人誤己。官場中人，大多不解個中奧妙，大權在握時頤指氣使，將他人的逢迎巴結當作效忠親近，不能提攜一二，待到風雨襲來，方覺四邊不靠，竟是孤家寡人，悔之已晚。有些大員將屬下謀士幕僚視為私產，得心應手之餘，不忍外放，卻不知不僅埋沒人才，更是自斷手足。少荃你將來做了官，最重要的不僅僅是辦事，還要提攜人才，如果只管自己高官照做，別人只有給你打長工的份，那當你致仕還家後，連杯熱茶也討不出的。」

「這正是大家願意到老師幕中的原因。老師的幕府堪稱天下第一大幕！如今巡撫已經出了三個，將來老師的前程不可限量，十個八個督撫或許不止。」李鴻章連連點頭稱讚。

說起這三位巡撫來，曾國藩的心裡是酸澀的，因為這三個人的升遷，並非全是因曾國藩的推薦而獲任，在他看來，朝廷甚至有些打壓他的意思在裡面。不過，曾國藩從來不把這種心底的酸澀示人，他笑了笑道：「借少荃吉言，幕中多出人才，就是我曾某的極大榮幸。人人都說不要武大郎開店，因為容不下高個子的人。可是，武二郎開店就好嗎？他覺得自己是最高的，人人都不如他，有機會推薦人才的時候，總覺得張三李四王二麻子都一身的毛病，都不堪大任，你說這樣的人開店好嗎？如果總覺得別人都不如我，看誰都不能獨當一面，那你說入我曾某人的幕府，可怕不可怕？」

李鴻章笑著回應道：「老師哪裡是這樣的人！」

「少荃，我和你父親是同年，我把你當年家子看，更把你當可造之才，你要自惜。」

「老師教誨得是，學生一世榮辱，都系于老師一身。」聞聽此話，李鴻章十分激動。

曾國藩搖了搖手道：「那倒不至於，關鍵還是你要克己成材。」

李鴻章回到住處，胸中心潮湧動。

●本文摘自長江文藝出版之《李鴻章（全三冊）（長篇歷史小說經典書系）》。欲知更多李鴻章超越那個時代菁英階層的見識與經歷，立即試閱電子書

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