【舊朝往事】重返大唐！開創貞觀盛世的千古明帝

2019-05-22 09:41 聯合新聞網 讀.書.人



圖／攝影 有讀小編 分享 facebook

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閱讀小貼士

中國千古明帝唐太宗智勇過人，十八歲起兵反隋，一路蕩平劉武周、大敗宋金剛、逼降王世充、生擒竇建德……立下赫赫戰功，為大唐江山奠定了領土基礎。心機深沉，多年忍辱潛伏，在玄武門之變中，殺兄逼父，登上皇位。

政治清明從諫入流，識人善任，身邊聚集了一大批頂尖人才，不僅如此，胸襟廣闊治國有道，史稱「貞觀盛世」更是前無古人、後無來者。

作家趙揚以唐太宗的帝王路為故事主線，自隋朝發兵說起，開展出整幅大唐榮耀盛放光彩又悲戚滄桑的歷史卷軸……

文／趙揚

李淵大軍圍困長安已經月餘，時序進入十月，已是深秋，遠山紅葉盡掛，近處樹草逐漸變成枯黃。其間，李淵多次派人進城，致書說明自己得長安后仍尊隋為大統，但朝廷不予理睬。二十七日，李淵下令攻城。此時的長安，守備空虛，左翊衛將軍陰世師、京兆郡丞骨儀雖組織人馬左抵右擋，但捉襟見肘，自感乏力。不到五個時辰，李淵大軍在城墻多處打開缺口，兵士如潮水般涌入城內。統軍孫華身先士卒率先登上城墻，不幸中箭身亡。

李淵入城后，尊楊廣帝為太上皇，立代王楊侑為皇帝，改年號為義寧元年。隨後李淵讓楊侑頒發詔書，以武德殿為大丞相府，詔李淵為假黃鉞、使持節、大都督內外諸軍事、尚書令、大丞相，晉封唐王。凡軍國機務，事無大小，文武設官，位無貴賤，憲章賞罰，都歸相府。只有郊祀天地時才奏聞楊侑。

李淵封李建成為唐世子，李世民為秦公、京兆尹，李元吉為齊公，裴寂為長史，劉文靜為司馬。他一邊大舉封官，一邊對那些頑固對抗自己且沒有使用價值的人力加清除，入城不久，便下令將陰世師、骨儀在街心斬首。曾刨了自己祖墳、毀了李氏家族宗廟的衛文升雖已病死，李淵也不肯放過他，下令將他從墳墓中扒出來，曝露三天，鞭屍三百以泄其憤。

這天，李淵在武德殿處理政務，忽然想起李靖來，問裴寂道：「裴監，我記得李靖好像沒有逃出長安，他現在什麼地方？」

裴寂答道：「稟大丞相，那李靖大膽得很呢，知道我們入了長安，他竟然敢在大街上搖來擺去，讓我當即逮進牢里去了。」李世民進入長安后曾讓房玄齡找過李靖，但晚了一步，已經先讓裴寂抓進了牢里。

李淵憤憤說道：「裴監，你幹得好。這個不知道好歹的李靖，竟然想壞我的大事。來人，拿我的手令，將李靖帶過來。」

李世民聞聽不由一驚，心裡盤算，今天無論如何也要把李靖保下來。于志寧、顏師古也懷有同樣的心思。他們剛被李淵任命為大丞相府記室。兩人向李世民投來探究的目光，李世民向他們點了點頭，彼此都瞭然於心。

李靖很快被帶到殿上，只見他身高六尺，骨骼清奇，一副白淨面皮，雖然身上戴著枷鎖，衣衫襤褸在牢里延宕多日，但雙目依然炯炯有神。李靖入殿後，押送他的獄卒令他伏地向李淵叩頭。李靖將木枷向地上一頓，雙腿跪下，說道：「唐公在上，罪人李靖有禮了。」

李淵神色嚴峻，哼了一聲，沉聲說道：「好一個李靖，本王到太原上任，你不思輔佐，反而棄郡逃跑，還向朝廷誣陷本王。」

李靖直起脖項，輕輕說道：「稟唐公，當初我們一殿為臣，都忠於大隋，所謂忠君愛國是臣子的本分。我覺出你的圖謀不小，找朝廷告發，也是臣子的職責。今天唐公已據長安，說明我當時的認識並不差。」

裴寂在旁說道：「李靖，事到如今你還敢嘴硬。當初劉武周寇邊，你不思整軍抵禦，反而棄郡逃跑，即使依隋律，你也當斬！」

李淵喝道：「把李靖拉出去，午時問斬。」

書名：《唐太宗》作者：趙揚出版社：長江文藝出版時間：2016年2月1日 分享 facebook

李靖臉上未現驚慌之色，依舊以平常的語氣說道：「唐公興義兵欲平定暴亂，安瀾天下。李靖為政為軍，薄有微名。方今用人之際，若殺了李靖，我不足惜，傳出去說唐公因為私怨而殺一壯士，恐怕有礙大業吧？」

李世民急忙出班，執笏奏道：「父王息怒，李靖當初雖然進讒，但姑念他一心事主，忠心可恕。且他能夠帶兵，是一可用之人。二郎願意作保，愿父王暫饒他性命，容他戴罪立功。」

于志寧、顏師古也出班懇求李淵，願意與李世民一起作保。

李淵對李靖只是逞一時氣憤，見李世民他們作保，也冷靜下來，內心有些活泛了。畢竟，李靖當初告發自己並非私仇，如此有見識和忠心之人若收為己用，也是合算的。他目視裴寂：「裴監，二郎他們替李靖求情，你以為如何？」

裴寂觀察李淵的神色，知道他的心裡已經活動了，又明白李世民的份量，便見風使舵道：「丞相，如此就先饒了他，但要有人節制他一段時間，詳細觀察。」

李淵道：「李靖，看在大家都為你求情的分兒上，我先饒了你這一遭。你去吧，先在二郎那裡任幕府。你要記住，你項上的人頭是暫時寄在那裡，牢靠不牢靠，就看你自己了。」

李世民大喜，急忙出外叫來長孫無忌，讓他領著李靖先回府上。

●本文摘自長江文藝出版之《唐太宗（全三冊）（長篇歷史小說經典書系）》。欲知李世民如何開創盛唐榮景的故事，立即試閱電子書

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