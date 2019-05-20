【舊朝往事】清初傳奇！歷經三朝百轉千迴的草原兒女

2019-05-20 15:11 聯合新聞網 讀.書.人



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閱讀小貼士

孝莊皇太后，是清太祖努爾哈赤的兒媳、清太宗皇太極的妃子、清世祖順治皇帝福臨的生母。在長達六十餘年的宮廷生活中，她歷經三朝，輔立了順治、康熙兩個幼帝，她始終運籌後宮而未臨朝擅政，審時度勢而不固執舊制，為女真這個人數很少的民族「入主中原」做出了鮮為人知的貢獻。老作家顏廷瑞執迷於這個人物和大清王朝發達的歷史，以孝莊皇太后為軸心，展開了橫縱舒捲的歷史風雲......。

文／顏廷瑞

大清門打開，十二匹戰馬飛奔而出。在那匹名叫「杭愛」的銀白色馬上騎著一個年輕的妃子。她著戰袍，佩寶劍，身材不高，但舉止敏捷。在霞光中，她那清秀端莊的臉上，浮現著一層焦慮的神態。她揮起手中的白玉紅絲馬鞭向「杭愛」抽去，「杭愛」長嘯一聲，騰空而起，飛也似的離開大清門，飛出撫近門，向鐵背山的方向奔去。

她，就是皇太極永福宮二十九歲的妃子——博爾濟吉特氏‧布木布泰，通稱莊妃。

晚霞消失了。夜幕降臨了。一彎弦月昏暗地掛在西天的夜空，放著淡淡的光澤。馬隊在通往撫順的官道上急速地奔馳。緊跟在莊妃身後的是她的侍女蘇麻喇姑和蒙麗花。

蘇麻喇姑，比莊妃小三歲，是從蒙古科爾沁草原陪嫁來的。她中等身材，長相一般，但性巧黠，極聰明，弓馬嫻熟，最使人們讚歎的是她那一雙極其靈巧的手。她的手不僅能漂亮地寫出漢字的正、草、隸、篆，而且能為莊妃製作各種花樣翻新而又不脫旗裝特點的裙袍衣冠。特別是後者，常使各府福晉們羨慕、讚歎不已。傳說，後來清代皇宮裡，王妃與侍女的衣服上，春繡牡丹，夏繡荷花，秋繡菊花，冬繡蠟梅的服裝朝制，就是依據蘇麻喇姑的創製規定的。

蒙麗花，今年二十歲,嬌小秀氣，性格潑辣，喜愛武藝，騎射都很熟練。她原是科爾沁貝勒寨桑福晉的侍女，在宸妃出嫁皇太極時，她陪嫁侍候宸妃。宸妃死後，蒙麗花來到永福宮，深得莊妃的愛憐。

今天，太陽快要落山的時候，蘇麻喇姑正在永福宮教六歲的皇九子福臨練寫漢字，莊妃焦急不安地等著皇太極從鐵背山圍獵歸來。這時，啟心郎索尼急急走進永福宮，神色慌張地悄聲稟報說：

「莊妃，鐵背山飛騎稟報，皇上在今天早晨圍獵時，一陣頭暈，跌下馬來。」

莊妃聽了，紅潤的臉龐立即變得蒼白。她一面嚴令索尼立即看管報信的士卒，免得泄露訊息，一面吩咐蘇麻喇姑備馬出發。

此刻，彎月慢慢地落向西山，撫順城的輪廓在前面顯出。蘇麻喇姑提了一下馬韁，衝到「杭愛」的身旁，藉著即將消失的淡淡的月光望著莊妃：在緊鎖的雙眉下，一雙晶瑩流盼的眼睛凝聚著探索的目光，薄薄的嘴唇緊閉著，連唇上那粒淡淡的黑痣也變得明顯了，突出了。蘇麻喇姑知道，這是莊妃遇到重大難題時聚精會神思索的神態，也是自己不該說話的時候。

莊妃在馬上思索。思緒像奔騰的馬蹄不停地變幻著，總是不能集中到一點上。

她是蒙古科爾沁貝勒博爾濟吉特氏‧寨桑的第二個女兒，十三歲時，嫁給了三十四歲的四貝勒皇太極。在這以後的十七年中，伴隨她的，是歡樂和恐懼，微笑和眼淚，抗爭和忍讓，連年不停的征戰和諸王貝勒的內爭，層出不窮的謀殺和妃子們哭哭啼啼的殉葬……

*

馬車顛簸著，躺倚在莊妃懷裡的皇太極，突然感到雙肩後背是那樣的舒坦和溫暖。啊！原來是莊妃的心在急劇地跳動，豐滿的胸脯在急促地起伏，心潮似乎透過起伏的前胸，帶著滾燙的熱流，穿過他的後背，注入了他的心胸。他明白，這個年輕的妃子，此刻也在顛簸中思索著，也在沉默中痛苦著，也在淚水中擔心著。皇位，江山，事業，幾十年的心血，即將爆發的內爭……他的淚水流了出來，流過臉頰，流過嘴邊，滴落在前胸……

書名：《孝莊皇太后》作者：顏廷瑞出版社：長江文藝出版時間：2017年3月7日 分享 facebook

他思索著心中的難題……

他舔嘗著嘴邊的苦淚……

他打開衣襟，從腰間解下一個珍珠鹿皮繡花荷包，像是要向莊妃訴說什麼。

突然，一片喧鬧聲傳來，打斷了皇太極的思緒。他急忙把珍珠鹿皮繡花荷包放進懷裡，睜開眼睛向車外看去：大清門華燈點燃，人群肅立。

他帶著慍怒詢問莊妃：

「我的病，他們都知道了？」

莊妃搖了搖頭，什麼也沒有說……

皇太極在鐵背山犯病落馬的訊息，當天晚上就為和碩親王們探知。第一個知道的是和碩睿親王多爾袞，第二個知道的是和碩肅親王豪格。隨後，和碩禮親王代善、和碩鄭親王濟爾哈朗也都知道了。

在莊妃離開清寧官奔向鐵背山迎接皇太極之後，睿親王府、肅親王府、鄭親王府都在悄悄地商議，預測著事態的發展，都在為皇太極死後爭奪皇位做著準備。

●本文摘自長江文藝出版之《孝莊皇太后（長篇歷史小說經典書系）》。欲知瞭解欲知瞭解更多清兵甫入主中原，莊妃如何步步為營、輔佐三朝皇帝開創大清盛世的故事，立即試閱電子書

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