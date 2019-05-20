愛，不只平等更有顏色！台大教授教你從愛情三原色看你的風格

2019-05-20 09:11 聯合新聞網 讀.書.人



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2019年5月17日這歷史性的一天，同婚專法三讀通過，讓臺灣正式通過婚姻平權，也讓我們看見在愛面前，性別不會是阻礙，不只人人平等，更是一道彩色的光譜。

而兩人相愛的風格同樣也能用顏色類比，不同的顏色代表不同的愛情模樣，愛情可以轟轟烈烈、可以細水長流。有時愛上一個人的穩重、體貼，卻又在平淡中日漸疏遠；有的卻往往成為沒有問題的答案。台大教授孫中興用愛情三原色原理，幫你看見你的愛是哪一種？為你診斷現在的愛情到底適不適合自己！

文／孫中興

愛情的顏色理論

一九七○年代，一位名叫李約翰（John Alan Lee）的學者，寫博士論文的時候又是頂著被同學嘲笑「啊哈哈哈你看看你！」的壓力，研究和愛情有關的題目。寫這種題目，在當時是被看不起的，這也叫博士論文？真是沒程度到極點。即使是現在，研究愛情的主題壓力還是很大，因為沒幾個人覺得這個問題很重要，羞於承認這是一個攸關人生的議題。

問題是，愛情不重要嗎？

關於愛情，李約翰提出一個很有意思的觀點：「愛情的顏色理論」（Color theory），又稱為「愛的風格」（Love style）。

他認為，愛情跟顏色是可以類比的。在顏色當中，藍、黃、紅是三原色，可以互相配合搭配、延伸成其他的顏色。李約翰認為，愛情的風格並非一成不變，但基礎種類和原色一樣，也有三種，就是「肉體愛」、「同伴愛」、「遊戲愛」。而它們混合之後不會變成瀨尿牛丸，而是組合出常見的六種愛情類型：除了三原色之外，還有「瘋狂愛」、「實用愛」和「利他愛」。

外貌協會成員：肉體愛

愛情三原色的第一種叫做肉體愛（Eros）。許多人對於對象的外表要求很高，希望對方長得即使比不上金城武，至少也要像「來自星星的你」的都教授一樣帥氣。身材要有分明的六塊肌——我每次跟別人說沒有六塊肌難過什麼？沒有六塊肌，到麥當勞買就行了嘛～麥克雞塊有六塊對不對？不然就是希望對方豐胸長腿、細腰圓臀，一頭長髮，以芭比娃娃為標準……對身體上的強烈吸引力（Physical attraction）的期待，簡稱就是外貌協會的成員。

建構在身體吸引力的愛，就是肉體愛，偶然還會和「一見鍾情」扯上關係——這一類的情節在電影裡特別多，日常生活非常少。像是「史密斯任務」（Mr. and Mrs. Smith）的情節，男女主角一見面就迸出火花，享受了一夜熱情，然後暈茫茫地結婚，結了沒幾年就開始參加婚姻諮商，原因是他們連對方真名叫什麼、靠什麼過活都不知道。

有人研究熱戀中的情侶，調查他們有多少人自認為是一見鍾情？結果呢，在他的研究對象裡面，大概只有百分之十六到十八左右自認為算是。所以，一見鍾情這種事不是沒有，但通常你碰不到。可是為什麼電影要演？因為電影當然要演那種很離奇、誇張的故事啊，要是演正常人的生活瑣事，乾脆把自己的日記登出來好了，問題是無聊到斃，誰要看？

這種會造成一見鍾情的肉體愛，一開始造成的戀愛動機非常強大，但人類的身體畢竟有其侷限，不太可能永遠維持青春美貌、年壯力強，因此，通常隨著時間的發展，純粹的肉體愛會慢慢消逝。套句有學問的話，就是「色衰而愛弛」啦！

牽手同行：同伴愛

有時候你會發現，有一種感情狀況是你跟他一直認識，然後有一天才驀然驚覺：唷，你愛他！驀然回首，那人卻在燈火闌珊處～不少電影跟故事在講的就是這個狀況，你發現最後最後最後陪伴自己的那個人，其實才是真正愛你的，也是你真正愛的人，只是在某個階段你看不出來而已。

這樣的愛情是從長期的情誼延伸而來的，像親人一樣，代表兩人之間的感情已經逐漸脫離了激情的範圍，變成「伴侶」。而這樣的氛圍和關係，稱為同伴愛（Storge），是愛情三原色的第二種。Storge這個字源於希臘，原意是指手足之間或玩伴之間，隨著時間發展，逐步開展的親愛之情，像朋友關係、伴侶關係……多是這種以互相陪伴為主，而不是以肉體的情感為主。

書名：《學著，好好愛：台大超人氣「愛情社會學」精華，六堂愛的必修課，翻轉愛的迷思》作者：孫中興出版社：三采文化出版時間：2016年01月29日 分享 facebook

但在台灣，很多人要嘛擔心友情沒辦法變成愛情，要不然就是擔心愛情會變成平淡無味的友情，或是親情。最常見的愛情煩惱之一就是：「我跟他在一起已經像親情了，該怎麼辦？」、「如果在一起已經沒愛情了？」但是親情有什麼不好？如果我們假定那種親情是「好的親情」，是親人之間有來往的那種，有什麼不好呢？淡淡的，像一杯開水，沒有什麼特別的滋味，但能解你的渴。

不知道為什麼，大家對於「變成親情」這件事情，好像就覺得是「我跟他沒有什麼了」，好像是個該棄絕的東西……但人與人到了最高境界，就是這種狀態啊！

●本文摘自三采文化出版之《學著，好好愛：台大超人氣「愛情社會學」精華，六堂愛的必修課，翻轉愛的迷思》，請勿轉載。欲知更多走出愛情迷宮的秘訣，立即試閱電子書。

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