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【周末好書選】瞭解國際貿易戰與救贖書單

2019-05-17 11:14聯合新聞網 讀.書.人

周末讀書新計畫。「udn讀書吧‧選書小組」每週將根據新聞時事、流行話題為讀者精選適合周末閱讀的好書，包含最新出版、暢銷排行榜以及限時折扣電子書，盡在「閱讀頻道周末好書選」。

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中美關係緊張，貿易戰一觸即發、不僅鄰國有感，整個國際市場都十分關注這個議題。對於國際情勢還是沒有概念、毫無頭緒嗎？美好的周末假期來臨，推薦以下選書給關心國際貿易戰的您。

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中美貿易角力下，「中國經濟」還是台灣的救贖嗎？一張地圖看懂中國的經濟體質

作為世界第二大經濟體，中國不僅影響著我們的生活，更牽動世界局勢的變化。全面解析這個「大到不能倒」的中國經濟！

《用地圖看懂中國經濟》（商周出版/城邦文化出版，2018）



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《金融時報》讚譽：「年度最棒的商業書！」

非洲的工業革命，不再是遙不可及的想法，未來十年全球成長最快的十個國家中，將有八個來自非洲大陸，然而湧進中資而壯大的非洲是脫貧致富轉機？還是一場未知災難？看中國商人如何「製造」新非洲！

《下一座世界工廠：黑土變黃金，未來全球經濟引擎與商戰必爭之地——非洲》（寶鼎出版/日月文化出版，2019）



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燒殺擄掠、征戰冒險，海盜究竟是全民公敵，還是開創新世界的英雄？

一部以海盜為主角的世界史，探索《航海王》與Fate/Grand Order的海盜角色原型、感受《海盜戰記》燒殺擄掠的血腥殘酷...

《海賊王的時代：古希臘、大航海時代到現代的索馬利亞海盜》（馬可孛羅/城邦文化出版，2019）




閱讀頻道‧私心推薦

是否正在找一本能在周末時間輕鬆翻閱、又能替自己充電的好書呢？

以下書單很適合您浪擲美好的時光，推薦給正在尋覓好書的您！

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甫出版即登上《華爾街日報》暢銷榜，各領域黑馬推薦必讀

無論你正安於現狀，或是面臨抉擇與轉換跑道的難關，黑馬思維都能幫助你探索自己真正的興趣與能力所在，走上最值得投入，最能活出意義、實現自我的未來道路。

《黑馬思維：哈佛最推崇的人生計畫，教你成就更好的自己》（先覺/圓神出版，2019）



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天才都愛拖拖拉拉，拖延行為可以引領我們走向創新嗎？

達爾文發現「物競天擇」理論二十年後，《物種起源》才得以出版，因為達爾文深怕得罪了基督徒父親以及創造天地萬物的上帝。拖延行為，就像是一條通往完成之路的必要儀式。跟任何儀式一樣，它能確保我們，從小地方，或讓人感覺混亂和無法管理的大千世界中，找到一種「掌控」。...

《拖延有理：從達爾文、達文西的拖拉歷史，看見被低估的人生智慧》（遠流出版，2018）

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喵皇眼中的愚蠢人類，夏目漱石近代諷刺文學經典

貓不只消遣自己的主人，連同時常來到屋頂長草的主人家的客人們，如美學家迷亭、物理學家寒月、詩人東風以及哲學家獨仙等，都是貓的嘲諷對象。

《我是貓：夏目漱石一舉躋身國民大作家的成名代表作》（讀書共和國／大牌出版，2018）

推薦閱讀：

人類真是夠了！夏目漱石《我是貓》詮釋喵皇內心戲

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小說家東燁的越界書寫！以玄妙之筆，重建島嶼世界觀，一覽蓬萊眾妖異！

頭城貓妖、雞籠蛇精、玉山神禽、澎湖鬼市、平湖海翁……看似平和的人間世，卻是群妖亂舞，諸魔橫行！

《東海伏妖誌（上卷）》（聯經出版，2018）

推薦閱讀：

臺版「西遊記」 收服臺灣各地妖精的奇幻故事

【書評‧小說】何敬堯／台灣妖怪的仙俠風情


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