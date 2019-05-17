【周末好書選】瞭解國際貿易戰與救贖書單

2019-05-17 11:14 聯合新聞網 讀.書.人



周末讀書新計畫。「udn讀書吧‧選書小組」每週將根據新聞時事、流行話題為讀者精選適合周末閱讀的好書，包含最新出版、暢銷排行榜以及限時折扣電子書，盡在「閱讀頻道周末好書選」。

分享 facebook

中美關係緊張，貿易戰一觸即發、不僅鄰國有感，整個國際市場都十分關注這個議題。對於國際情勢還是沒有概念、毫無頭緒嗎？美好的周末假期來臨，推薦以下選書給關心國際貿易戰的您。

閱讀頻道‧私心推薦

是否正在找一本能在周末時間輕鬆翻閱、又能替自己充電的好書呢？

以下書單很適合您浪擲美好的時光，推薦給正在尋覓好書的您！

➽更多限時特惠電子書立即前往