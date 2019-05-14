韓國瑜用心市政，5月好書推薦這本接軌國際

2019-05-14 15:56 聯合新聞網 讀.書.人



高雄市市長韓國瑜本月推薦高雄出身尤虹文的出版《哈佛教我的18堂人生必修課》，作為每月好書書目。（圖／聯合報報系新聞資料照片） 分享 facebook

閱讀小貼士

高雄市市長韓國瑜自今年2月開始發起推薦「每月好書」的閱讀書目給市民，今日公布本月推薦好書，由作家尤虹文的《哈佛教我的18堂人生必修課》入選，此書更是韓市長首本推薦高雄人出版書籍，再加上6月畢業潮將近，選書意義非凡。

韓市長相當認同作者所傳達的「人生沒有對的路，只有你決定的路，特別崎嶇艱辛的路，更要勇敢走下去」的理念，不論你是否有機會擠身全球頂尖學府，都要為自己開啟學習大門。除了探討終身學習之外，本書作者身為音樂表演者、教育工作者與文字創作者多重身份，並以此分享人生閱歷經驗與及獨特看法，體現在文字當中。

●韓市長歷屆推薦【每月好書】整理如下：

2月推薦書目：嚴長壽《在世界地圖上找到自己》（遠見天下出版，2017）

3月推薦書目：詹宏志《旅行與讀書(Have BOOK: Will TRAVEL)》（新經典文化出版，2015）

4月推薦書目：劉克襄《福爾摩沙大旅行》（玉山社出版，1999）

文／尤虹文

Lesson12 創造完美履歷表，畢業不失業

年少懞懂、縱情書海的我，享受著進入哈佛學術世界的每一刻。有一天，「個體經濟學」的同學安突然問我：「你這麼努力讀經濟，大一暑假要到哪裡實習？」

「實習？什麼實習？我暑假都會參加音樂節。」

「哦，這樣啊。那你的履歷表空空的，要怎麼辦？」

「什麼履歷表？」

「大四申請工作的履歷表啊。」

安的哥哥主修歷史，剛好大四，所以她一向比我熟悉哈佛的運作。

我趕緊問她：「履歷表是像我們高中時申請大學的履歷表嗎？」安這時開懷大笑起來，彷彿面對一個問了愚蠢問題的天真傻瓜。

「不是啦，是申請工作應徵的履歷表。」

天啊，我真的呆了，我們不是才大一嗎？為什麼安已經開始計劃四年後的事？還有履歷表了？我在克里夫蘭，好不容易在音樂的履歷表上小有成就，現在到哈佛，又有一張全新空白的履歷表等著我衝刺？

過了不久，安看我完全沒有進入狀況，就帶我到了位在鄧斯特街五十四號的「哈佛職場生涯辦公室」（Office of Career Services）。一進到裡面，冷氣特別冷，感覺氣氛凝重，來來往往的都是大三大四的高年級生，每個人都表情肅穆。

安悄悄告訴我：「這個辦公室專門幫學生提供暑假實習，還有畢業後職業生涯規劃諮詢。」

她又鄭重的加了一句：「我哥哥告訴我，大一暑假如果拿到好的實習工作，沒有錢也沒關係，因為接下來大二暑假就會有好公司聘你，例如華爾街的銀行；然後大三暑假再到顧問公司實習，大四畢業找工作就沒問題了。」

大一就開始找實習？

華爾街？企管諮詢顧問公司？那是離我這個台灣孩子多麼遙遠的世界，現在全部由同學安的口中若無其事的說出。

原來哈佛生的暑假，不是休息，而是拚命找實習工作？原來大一到大四，有一個固定的完美弧線？原來從大一開始，就要掌握先機，不就像剛學到的經濟學說的先驅優勢（first-mover advantage）嗎？原來顧問公司和華爾街，喜歡從暑假實習生中篩選新進人員。暑期實習這個理念，好比音樂家必須參與暑期音樂節？

因為安的關係，我很早就知道哈佛巨大完美的殿堂中，有這麼一個小角落，負責如此現實的人生大事：哈佛畢業後的工作機會。

不過，我不希望如此汲汲營營，所以還是在六月學期結束，飛到了群山圍繞的音樂天堂亞斯本音樂節（Aspen），將安的叮嚀囑咐隨同所有經濟艱深理論，一併拋到九霄雲外去。

如何選擇理想的暑期實習

大二回到學校，繼續修了企業融資、高級總體經濟、多變數微積分、統計學和計量經濟學，開始認真思考「大二暑假該何去何從」。如果真的有一個暑假不拉琴，應該做什麼好呢？同學們早已習慣暑假工作：想念博士的朋友進實驗室作研究，念政治的朋友進電視或報社，作公益的朋友飛到非洲或拉丁美洲服務，當然也有朋友進美林或是美國銀行。我則毫無頭緒，必須盡快填補這片空白，跨越我和同學們之間的鴻溝。

書名：《哈佛教我的18堂人生必修課》作者：尤虹文出版社：天下文化出版時間：2019年5月3日 分享 facebook

我參與的哈佛投資雜誌社，其社長兼經濟系學姊，剛好也住在溫特洛普學院。學姊有最完美的履歷表：她大一暑假進高盛銀行，大二進麥肯錫顧問公司，大三進貝恩顧問公司，現在大四，已經拿到高薪聘書。但是她放棄麥肯錫和高盛，準備進私募股權投資公司—貝恩資本（前美國總統候選人羅姆尼的公司）。我請學姊跟我一起在餐廳吃飯，她馬上答應。

晚餐間，我請教學姊：「為什麼大三的時候要進貝恩上班，而不是回去麥肯錫？」

學姊說：「因為我一直希望能進貝恩資本，所以先到貝恩顧問公司。」我又問：「私募股權投資公司在做什麼？」心裡想，private equity 這個詞，我連聽都沒聽過。學姊說：「因為我有顧問兼投資銀行業務的經驗，所以進私募股權投資公司最合適。」

我點點頭，根本有聽沒有懂。

我又請教學姊，對於我這種大二又沒任何經驗的菜鳥，有什麼建議？學姊一笑，叫我不要擔心緊張，關鍵在大三暑假，因為大四上學期，所有公司來到哈佛搶人，recruiting（公司招募期）如火如荼的展開，時間非常緊湊。大三暑假的工作經驗，才是公司行號最看重的。現在不要慌，還是顧好大二功課最重要。

大二暑假，我有機會到上海房地產外商公司實習，臨行前，我又另外請教同在外商公司實習的大四學長。我問學長：「我就要到上海去，可是其他同學都安排好在美國的銀行上班，這樣我是不是在起跑點上就輸了一截呢？」即將進摩根史坦利銀行的學長，對我眨了眨眼：「重要的不是你在哪家公司，重要的是你做了什麼事！」

接著，又補了一句話：「更重要的是，你要如何讓未來想聘你的公司，了解你在之前的公司做了什麼貢獻！

●本文摘自天下文化出版之《哈佛教我的18堂人生必修課》，請勿轉載。欲知更多韓市長推薦好書的內容，立即試閱電子書。

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