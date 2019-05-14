【舊朝往事】遊歷明朝！看見轉危求安的朱明王朝

2019-05-14 09:07 聯合新聞網 讀.書.人



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明朱元璋駕崩后，建文帝削奪藩王兵權。眼見大禍將至，燕王朱棣在與朝廷博弈的同時也開始暗中積蓄力量，如何才能在生死存亡之際絕地反擊，殺出一條生路，成為朱棣亟待破解的難題……。

文／雲石

【第一卷‧問鼎天下】第一章 洪武帝御駕歸西 建文君密謀削藩

洪武三十一年閏五月初十，明開國皇帝朱元璋崩于金陵，留遺詔曰——

朕膺天命三十有一年，憂危積心，日勤不怠，務有益於民。奈起自寒微，無古人之博知，好善惡惡，不及遠矣。今得萬物自然之理，其奚哀念之有！皇太孫允炆仁明孝友，天下歸心，宜登大位。內外文武臣僚同心輔政，以安吾民。喪祭儀物，毋用金玉。孝陵山川因其故，毋改作。天下臣民，哭臨三日，皆釋服，毋妨嫁娶。諸王臨國中，毋至京師。諸不在令中者，推此令從事。

訃告四出，天下縞素……

*

朱棣今年三十九歲。洪武三年，年僅十一歲的他被封為燕王，十年之後就藩北平。其時大明開國未久，故元朝廷北遁塞外，仍具有相當實力，且一直覬覦中原。北平作為元代故都，邊防根本之地，地位至關重要。朱棣自打進入北平那一天起，便與秦、晉等其他就藩邊塞要地的「塞王」一起，擔當起了戍守邊疆之責。而這位年輕的王爺也確實不負重托，把這個塞王當的是風生水起。洪武二十三年與洪武二十八年，朱棣兩次率軍出塞，均大獲全勝，一時聲名鵲起。隨著太子朱標、秦王朱樉、晉王朱相繼薨逝，朱棣以皇四子身份位居諸王之長，亦被朱元璋視為北方柱石。就在上個月，朱元璋還下敕旨，命朱棣節制諸軍出塞，備衛開平。正當朱棣整治兵馬，雄心勃勃地準備再大幹一場之時，京師竟傳來噩耗：自己的父皇，大明開國皇帝朱元璋已于本月初十駕崩！

接到訃告，朱棣失聲痛哭，當晚便輕裝簡從，南下奔喪。誰知車駕行至淮安，朝廷卻遣使頒來一份敕符，除告知皇太孫朱允炆登基之事外，還帶來了命其不得進京的新旨意。先帝既崩，新君卻不准諸位皇叔進京奔喪，這讓朱棣如何忍得？不過聖旨不容置喙，且先前與訃告一同送達的遺詔中也確有「諸王臨國中，勿至京師」的話語。饒是朱棣滿腔疑慮，也只能中途而返。而在回北平的路上，朱棣越想越覺得此事蹊蹺。此時的他，急需要一個人來替其解開這諸多迷惑。

「王爺，慶壽寺到了。」車門外飄進一陣尖細之聲。朱棣一愣，方覺車駕已停。他起身彎腰，打開門鑽了出來，已在門外候著的燕王府副承奉內官黃儼忙上前侍候。朱棣抬頭一看，只見一位身著皂色常服、身披黑條淺紅袈裟的枯瘦老僧，正獨自站在寺門前臺階下迎候自己。

朱棣急忙上前，雙手合十對著老僧行了一禮道：「暑氣正重，道衍師父門內迎我便是，何必當此烈日，倒叫我著實過意不去。」

道衍雙手合十道：「王爺言重了，貧僧常年於屋內打坐修行，雖是暑日，偶爾出來卻也無妨！此地炎熱，王爺勞頓之軀，還請移駕禪房敘話。」

朱棣心知其意，便不再寒暄，隨著道衍直至後院禪房。

道衍禪房不大，卻獨成一屋，周圍並無其他建築。二人進屋坐定，一個小沙彌進來小心奉上兩杯茶，便又輕聲退出。朱棣的心腹愛將，燕山中護衛副千戶朱能將門帶上，於屋外警戒。

房內靜寂下來。朱棣啜著茶，心中還在理著這諸多疑惑，一時並未開口。道衍則一手捏動著佛珠，於旁靜靜等候。

道衍本姓姚，蘇州府轄下長洲人，前元至正十二年便出家為僧，至今已有四十六年。雖身入佛門，道衍卻不是拘泥於佛家一脈之人。相反，他於元末明初之際求學名山多年，不僅通曉儒、釋、道，亦對相術、兵家多有涉獵。洪武十五年，孝慈皇后馬氏去世，諸王赴京奔喪，遭遇喪妻之痛的朱元璋便令選高僧隨侍諸王，為馬皇后誦經祈福。道衍受僧人司左善世宗泐之薦，侍于燕王。

道衍初逢朱棣，觀其面容，只見其鼻樑高挺，額骨中央高聳、形狀如日，此正《相書》中所謂之帝王之相，便心生驚奇。待二人接觸，道衍發現這個燕王文武之才兼備，言談舉止間穩健從容，盡顯丈夫本色，且度量恢廓。有了這麼個印象，他斷定其乃不世之雄主，將來必有一番大作為。

本來，高僧侍王只為誦經。但道衍一直胸懷大志，其之所以應徵，就是想趁此機會尋一雄略之主，輔佐其建下赫赫偉業，從而也成就傳世美名。早在入選之前，他便聽聞諸王中以燕王才略最佳，故專門托宗泐將其推薦給朱棣。

朱棣本也是有滿腔抱負之人。到北平這座塞防重鎮就藩後，他更是雄心勃勃，欲有所作為。這兩年來他禮賢下士，不斷招攬英傑。這一次，朱棣還以為道衍不過是佛法高深，孰料詳談後發現其竟身負經緯之學，他當即如獲至寶。道衍一到北平，便當上慶壽寺住持。朱棣對道衍十分敬重，倚為腹心謀臣，平日遇有難事，便與他一起商議，兩人明為主臣，實則師徒。如今遇此大變，朱棣豈能不找這位師父討教？

書名：《永樂大帝》作者：雲石出版社：長江文藝出版時間：2017年5月1日 分享 facebook

過了半晌，朱棣方開口問道：「近日之事，大師可都知曉？」

道衍徐徐道：「先帝遺詔，王爺南下次日貧僧已在世子處看過，今上敕符王爺亦先遣人告知，以貧僧冷眼觀之，這一詔一敕，其中大有深意。」

「願聞其詳！」朱棣頓時精神一振，忙坐直了洗耳恭聽。「以貧僧所見，此中疑點有三！」道衍壓低聲音道，「先帝於本月初十升遐，十六便入葬孝陵，先後相隔不過七日。歷代帝王喪儀向來隆重，今上於先帝葬禮如此匆忙，這豈是人倫之道？其二，遺詔之中，有命諸王毋至京師之語。但洪武十五年孝慈皇后大行，王爺與諸位已就藩的親王均有回京奔喪，當時怎麼沒有毋至京師的話？且父喪子歸，本是天理人倫，即便是臣子，倘遇雙親亡故，尚需丁憂歸鄉，守孝三年，何況皇家？先帝素重孝道，又豈能出此奪情之語？其三，遺詔提到『王國所在文武吏士，俱聽朝廷節制，唯護衛官軍聽王』，這便是要奪了諸王節制軍隊之權。藩王統領諸軍，本就是先帝所創，豈會毫無風聲地便行廢止？且即便要廢，先帝在世時一紙詔書便是，諸王身為皇子，又豈敢不從？再說，上月先帝還有敕旨，命王爺統領燕、遼官軍出塞，這哪裡又是要廢藩王統兵之權的兆頭？遺詔中所言，豈不離奇？」

道衍娓娓道來，朱棣細聽之下大有醍醐灌頂之感。其實以上種種，朱棣這幾日也有想過，但因連遇驚變，一向穩重的他也未免有些失了方寸，且加上連日車馬勞頓，故一直未有機會理清罷了。道衍的這番話，使其纏繞心中多日的疑慮終於解開。但是，明白過來的朱棣卻絲毫沒有解脫之感，相反，卻在炎炎夏日裡感到涼意沁心。許久，他才結結巴巴地問道：「依師父所見，這份遺詔是……偽詔？」

●本文摘自長江文藝出版之《永樂大帝（全三冊）（長篇歷史小說經典書系）》。欲知瞭解更多明成祖，立即試閱電子書

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