甩開老氣妝感！超模校長化妝術教你一秒變身時尚美少女

2019-05-13 09:07 聯合新聞網 讀.書.人



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如果妳自認為身上的服飾已相當完美，卻總是有一點土氣的話，那可能就是化妝的關係。化妝也跟服飾一樣，每個時代流行的感覺大不相同。沒有辦法在化妝上反映潮流的女人，當然也就難以顯現出時尚感。…

閱讀小貼士

「為什麼同樣的造型在超模、明星身上超時尚，穿在我身上就顯老氣！？」許多姊妹在穿搭的時候都會有這樣的OS。想當時尚美人除了穿搭要用心之外，還得在細節上發揮巧思，稍不注意就可能會有「歐巴桑感」。現在就讓超模名校校長教妳時尚妝感，當個100分的美人！

文／豊川月乃

該從落伍的化妝方式畢業了

妳上一次改變化妝方式，是什麼時候？

如果妳自認為身上的服飾已相當完美，卻總是有一點土氣的話，那可能就是化妝的關係。化妝也跟服飾一樣，每個時代流行的感覺大不相同。沒有辦法在化妝上反映潮流的女人，當然也就難以顯現出時尚感。若妳就是想模仿從前某個女明星，那另當別論，但如果妳想當一個跟得上流行的成熟女人，就該立即改變妝感。

化妝方式中受流行影響最大的是眉毛、眼線及睫毛的處理方式。尤其是眉毛，最能明顯反映出時代感，光是改變眉毛的畫法，就能讓妝感立即跟上潮流。現在市面上已能買到電動修眉機，但如果對自己的技術沒自信，也可以上專門修眉毛的美容院，請專家幫忙。

除此之外，眼線的顏色及畫法、睫毛膏的塗法及濃度等，也會依流行而改變，建議可以偶爾花點時間找找時尚雜誌或網站研究一下，或是向化妝品櫃檯人員請教。

理想目標是「簡直像沒化妝」

對於暗沉及毛孔相當在意的成熟女人，可能會忍不住塗上太厚的粉底。

其實最理想的肌膚是嬰兒的肌膚，也就是沒有化妝的肌膚。因此化妝的訣竅就在於薄，應該盡量展現出宛如沒化妝的感覺。比起厚厚地塗抹粉底，其實使用遮瑕膏是更好的選擇。只要在暗沉、毛孔等想要遮住的地方抹上遮瑕膏，再均勻塗上粉底，看起來就跟一般的淡妝沒有差別。

此外，也建議淡淡塗上一層明亮的腮紅。就算沒辦法變成嬰兒，至少也可以年輕５歲。

讓眼睛「放電」的秘訣，就在於投入感情

打招呼時應該面帶微笑看著對方的眼睛，這是基本原則。就算再怎麼恭謹地低頭鞠躬，或是說話再怎麼客氣，如果沒有看著對方的眼睛，還是沒辦法讓對方感受到誠意。歐巴桑女人的壞毛病之一，就是喜歡一次又一次低頭鞠躬。其實只要不是道歉或送別，剛開始時恭恭敬敬地鞠躬一次，接下來就只要面帶微笑看著對方的眼睛就行了。

但如果長時間以充滿感情的雙眸看著對方，反而會讓對方不好意思回看。因此看了一眼之後，就要馬上移開視線。而且只有在第一次見面，以及想要傳達某種心意的「關鍵時刻」才能看著對方的眼睛。在單純交談時，只要看著對方的整張臉就行了。

道別的時候，可以一邊說一些感謝的話，一邊笑著凝視對方的眼睛，彷彿要把自己的心意直接放進對方的眼睛裡一樣。

打造會放電的眼睛

有些人令人印象深刻、值得信賴，或是顯得相當親切，他們都有一個共同特色，那就是擁有一雙會「放電」的眼睛。當遇上重要時刻，他們總是會大膽與對方四目相交。但如果想用粗眼線或濃重的睫毛膏來打造「電眼」效果，可能會顯得盛氣凌人，反而讓對方心生畏懼。

真正的電眼，是在轉瞬之間全力凝視對方，將自己的心意從眼睛深處像放電一樣發射出去。當妳全神貫注地凝視對方的時候，妳的瞳孔會放大，讓眼睛看起來更大且更有魅力。

但要注意，別因為把全部心思都放在眼睛上，導致忘記面帶微笑。此外要記住一個基本原則，那就是不要把這個行為當成一種蠱惑的技巧，而應當成傳達敬意及心意的方法。如此一來，電眼跟微笑都能表現得更加自然。

書名：《美女的習慣vs.歐巴桑的習慣：日本超模名校校長教妳瞬間年輕10歲》作者：豐川月乃出版社：如何／圓神出版出版日期：2018年12月01日 分享 facebook

靠每個人都能做到的甜美笑容重獲年輕

決定一個人是否具有魅力的關鍵要素有３個，分別是「姿勢」「動作」及「表情」。這３個要素都來自於妳自己本身，因此隨時可以任意改變。關於「姿勢」及「動作」的部分，前面的「儀態」章節已作了介紹，本節將針對「表情」進行說明。

交談中也要維持甜美笑容

交談時表情越靈動，在他人眼裡就越有魅力。只要隨時注意自己的表情，當個氣質美女可說是一點也不難。想要展現魅力，最基本的表情就是笑容，只要能笑得甜美，就能讓自己無往不利。

甜美笑容的最大關鍵，就是牙齒的露出方式。請注意以下４個重點。

①張開嘴巴時能看見上排10∼12顆牙齒，下排牙齒全部看不見。

②左右兩側嘴角高度相同。

③若從鼻尖到下巴前端畫一條線，笑的時候嘴唇必須在線的內側。

④就算遮住嘴部，光看眼睛也看得出來正在微笑。

確實彎起嘴角，讓下唇的曲線剛好與上排牙齒平行，這就是最自然的微笑曲線。經常露出這樣的笑容，對於臉頰的拉抬也極具效果。就算是在交談中，也別忘記眼睛彎彎，露出充滿笑意的表情！

●本文摘自如何／圓神出版之《美女的習慣vs.歐巴桑的習慣：日本超模名校校長教妳瞬間年輕10歲》，請勿轉載。欲知美麗的秘訣，立即試閱電子書。

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