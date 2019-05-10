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《神在》愛恨不計，有種關心我們稱為「母親」

2019-05-10 09:13聯合新聞網 讀.書.人

圖／Unsplash
圖／Unsplash
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我曾經恨過我的母親。

整整五年的時日，我不與母親進行任何正常或親暱的母女之間的交談，甚而連見面的意願也沒有。我怨恨著她的膽怯與嬌弱……

閱讀小貼士

世間之美惟有「情愛」始終不滅。無論是親情、友情、愛情甚至是戀物之情，有些人、有些事就是過盡千帆後，仍脈脈長存於心。

《神在》由多位名家，言叔夏、夏夏、陳育虹、楊佳嫻、駱以軍、鍾怡雯等人一致推薦。作者崔舜華擅以靈敏感知堆疊文字，將世間一切美好詩化。本書為首部椎心敲鑿自剖的散文集，翻閱本書，攤開在讀者面前的是青春獵場、枯萎愛情、家庭傷疤，邀請讀者一起走進心房，共感這些點滴。

文／崔舜華

母親

那是我看過少數母親年輕時的風景。

照片裡，母親穿著海藍色牛仔喇叭褲，搭一件鵝黃色無袖雪紡短襯衫，站在不知名的草原上。風把寬大的褲口吹得一掀一掀，年輕的母親一頭黝黑長髮，隨風飄散，幾縷髮絲斜飛，微微沾附著鼻梁上一副厚厚金邊眼鏡。

「大學的時候，我體重才只有五十七公斤哪。」母親指著照片，驕傲地向我宣告。

整個青春期，我的腰肩越趨臃腫，個頭飆長不止，和同學齡男孩子並排站立，總是高出整整一個頭加上半條寬臂膀。

*

所以，十四歲時我自作主張決定減重，這起微不足道的個人行為，在家人眼裡卻成了噩兆，象徵著這個乖乖讀書的肥胖女兒開始有了自我身體的意識，父親和母親察覺到這一點，家庭控制系統面板上的警示燈立即紅光大作，我纏著母親哀求她按照網路食譜烹調減肥湯，我不需要瘦得像皮包骨，只求體重降下三四格數就滿足了。喫減肥湯喫了一陣子，體重卻絲毫不減。後來才知道，母親根本沒按表操課，而加了食譜沒寫的一些有的沒有的食材。

母親心底大概是怕我餓著，也怕我追求外表分心了讀書。但我從那時就已經是倔強而自尊心極強的性子。那是第一次減肥失敗，之後數十年，我不斷地與自己的身體鬥爭，極盡能事地用盡各種方法追求纖瘦苗條。

父親只是冷冷打量著面色頹喪的我，用令人寒噤的語氣說：減甚麼肥？妳跟妳媽一樣就行了。

我知道父親意指者並非年輕時燦美如花、一頭秀髮的少女母親，而是替他生養了三個孩子的、如今身材已然變形、眼角綴滿魚尾紋的中年的母親。我不想要像這樣的母親，我想要成為另一個自己，我想要親手握緊意志的刀刃，一片一片地，將臃腫的肉體削薄、劄細，肥肉盡除，最終趨近於無。但沒有人能理解每天每天憎恨自己身體的折磨，那是一座肉造的地獄，我在其中因他人的眼光與嘲弄心驚膽跳、羞憤欲死。他們僅僅是將我的自卑與痛苦視作叛逆期的徵兆，必須高度壓抑，免得枝節橫生。

母親有一張紋路極密的臉，疏淡的眉毛挨著深陷的雙眼皮，眼角勾勾纏纏牽出許多憂愁的網絡，那使母親即使在笑的時候，看起來也仍舊許多地心事忡忡。

整整五年的時間，我與母親是不說話的，即使偶爾透過LINE談話，也充滿了口角與爭執。那些爭執多半是關於父親的。長久以來，在家中，我與父親的爭端深深憂愁著母親，而作為順從的妻子，履行全盡的母職，多半時候，母親願意選擇了站在父親那一邊。她傾力信仰著唯有維護父親的尊嚴，這個家才得以維持。

妳父親不是不講道理的人。母親再三再三地說過。

不。我說。

我曾經恨過我的母親。

整整五年的時日，我不與母親進行任何正常或親暱的母女之間的交談，甚而連見面的意願也沒有。我怨恨著她的膽怯與嬌弱一如我怨恨著父親的驕縱與專橫，我曾經立誓無論如何，絕對不嫁給父親那樣的男人，絕對不成為母親那樣的女人。我不知道自己成功了沒有，但事後母親說，那五年裡，她想起我就掉眼淚，她反覆地想自己究竟做錯了甚麼，為甚麼自己的孩子會棄她而去？

很多時候，身為家庭這組有機體的一分子，你無從選擇自己的位置。你是父親，你是母親，你是孩子。你的威嚴必須捍衛，你的溫柔必須維繫，你的乖順必得裝扮，你僅能緊緊握住手中那唯一一張牌，不管牌面是好或壞，是黑桃十或梅花三，你亦僅能直直地朝你面前那人丟擲出去，一攤手便現了形。

書名：《神在》作者：崔舜華出版社：寶瓶文化出版出版日期：2019年0...
書名：《神在》
作者：崔舜華
出版社：寶瓶文化出版
出版日期：2019年05月08日
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我天生並不握有一副好牌，而母親的牌面則更加悲涼。母親有著格外崎嶇的身世，她有著兩個父親，兩個母親，五個四十歲後才見到面的兄弟姊妹。對於這一切，年少的我僅能略事知曉其大概，像從毛玻璃造的窗外努力偷覷，而窗內的一角，某人正在說一個關於命運和巧合的故事，那人對著虛空說，對著灰塵說，最終也僅僅對著自己說。

那樣的室內風景，也許便是母親心內的荒原罷。而我太年輕，年輕得不足以理解過他人有他人的荒野，那樣的荒野風光產下了我，我遂成為一名野地的子嗣。

那一天，是五年來第一次與母親見面，站在寒風裡的母親提著兩隻保溫盒，裡面裝著她煮的水煮花生和魚湯，都是年輕時在家裡吃慣了的口味。

母親說，這個給妳。

母親穿著舊損的風衣外套，牛仔褲，沒戴帽子，風掀起她的劉海，露出額上縱橫的皺紋。

捷運站出口冷風冽冽，我們就在出站口講了五分鐘的話，多半是天冷了，要多保暖，多穿衣。母親對於我長期棄她不顧的事實絕口不提，只問吃的夠不夠，有沒有缺甚麼。

夠了，我說。都夠的。

●本文摘自寶瓶文化出版之《神在》，請勿轉載。欲知更多崔舜華絕美如詩般的散文作品，立即試閱電子書

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作者簡介

崔舜華

有詩集《波麗露》、《你是我背上最明亮的廢墟》、《婀薄神》。

減肥愛情保暖寶瓶文化閱讀風向球
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