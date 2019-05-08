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人類真是夠了！夏目漱石《我是貓》詮釋喵皇內心戲

2019-05-08 16:08聯合新聞網 讀.書.人

圖／Unsplash
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人類比貓更加閒得發慌，才想出這些主意來尋樂子。

閱讀小貼士

無論你是狗派還是貓派，是否養過貓，閱讀《我是貓》這本書一定會你非常有感觸，特別是身為專業貓奴、鏟屎官的朋友讀起來一定很有畫面。

夏目漱石是日本近代諷刺文學經典作家，本書以貓的視角描寫觀察劇中人類各種奇妙的模樣，輕快、詼諧又帶一點慵懶口吻，完整體現「貓族」的機伶活潑，又富強烈的揭露與批判性，反諷手法爐火純青，即使歷時百年，仍深受讀者喜愛，不知不覺為書中幽默的喵言喵語會心一笑。

文／夏目漱石

從人類眼中看來，也許以為我們貓族一年到頭都是同一副表情，不分春夏秋冬都是同一身穿著，過著最單純、最平靜、最儉樸的日子，其實即使是一隻貓，也能感受到夏暑冬寒。

我偶爾也想洗個澡，麻煩的是這一身毛裘浸濕了要晾乾，可不是那麼容易的事，只好忍受一身的汗臭味活到現在，連一次都不曾跨進公共澡堂的大門。

有時候我也想拿把團扇來搧一搧，問題是我沒辦法握住扇柄，只得作罷。一想到這些事，不禁覺得人類實在過得太奢侈了。可以生吃的食物，他們偏要拿去熬煮煎烤、浸在醋裡醃在味噌裡，就喜歡這樣費功夫才開心。

人類穿戴的衣物也是一樣。對於身上沒有長滿毛髮的人類來說，要求他們像貓這樣一年四季穿著同一件衣裳，也許有點為難，但是他們為什麼非得把那些亂七八糟的玩意套在皮膚上過日子呢？就從他們必須勞煩羊的幫忙、蒙受蠶的照料，以及得到棉花田的恩惠來看，我幾乎可以斷定這種奢侈的作風正是人類無能的結果。

衣食方面姑且不細究了，可是就連那些與生存毫無直接利害關係的事情，人類還是依樣畫葫蘆，這我就想不透了。就拿頭髮來說吧，這東西長在頭頂上，不去管它最方便，對本人的好處也最大；可是人類偏要多此一舉，絞盡腦汁變出各種花樣來，並且得意得很。有一種髮型人類稱作是光頭，這種髮型在任何時候看起來都只是一塊泛青的頭皮。

頂著光頭的人，天一熱就得在頭上撐起傘來，天一冷就得往腦袋紮上頭巾，既然要這樣大費周章，又何必頂著那顆青瓜皮出門？真是莫名其妙。人類還有另一種相反的舉動，就是會拿著一個狀似鋸子、喚作梳子的的無聊工具，開開心心地把頭髮從中間劃分成左右兩邊。不做中分的時候，就會用三比七的比例，以人為的方式把頭蓋骨上的毛髮區分成兩塊。

有人還會將這條分線往後穿過髮旋，一路劃到後腦杓，簡直像一枚偽造的芭蕉葉。還有人會把頭頂剃平，左右兩側頭髮剪齊成為直線，活像把一個方框扣到一顆圓頭上似的，我只看過由花匠修剪過的杉木籬芭呈現這幅模樣。

除此之外，我聽說還有所謂的五分頭、三分頭，甚至一分頭的髮型。照這麼下去，說不定以後會流行往腦袋裡面剃進去的負一分頭、負三分頭等等更新奇的髮型呢！總而言之，我真不懂人類在頭髮上這樣嘔心瀝血，究竟有什麼好處。

不說別的，單是身上明明長著四隻腳，卻只用兩隻腳走路，這就是一種浪費。用四隻腳走路輕鬆得很，然而人類總是只邁動其中兩隻腳，另外兩隻則像用來贈禮的鱈魚乾似的懸空擺盪，實在愚蠢。

書名：《我是貓：夏目漱石一舉躋身國民大作家的成名代表作(二版)》作者：夏目漱...
書名：《我是貓：夏目漱石一舉躋身國民大作家的成名代表作(二版)》
作者：夏目漱石
出版社：讀書共和國／ 大牌出版
出版日期：2018年08月08日
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由此可見，人類比貓更加閒得發慌，才想出這些主意來尋樂子。

奇怪的是，這些閒人卻又逢人便吹噓自己有多麼忙碌，而且從他們的氣色看來，也確實忙得臉色慘白。看著他們為瑣事操心的模樣，我確實擔憂人類該不會忙得累倒了吧。

某些人看到我，常嚷嚷著：真羨慕像你這樣無憂無慮的呀！喜歡無憂無慮的話，儘管悉聽尊便，沒人要求你必須這樣汲汲營營吧。自找麻煩結果窮於應付，然後才抱怨痛苦難受，這就和自己升起了熊熊烈火，卻又喊著好燙好燙一樣。假如貓族也走到了發明出二十種髮型的那一天，我們就不可能這樣逍遙自在了。人類如果想要活得逍遙自在，就得像我這樣，即使在夏季也天天都穿同一件毛裘當做修行。

……話說回來，我的確有點熱。

毛裘實在太熱啦！

熱成這樣，連我最擅長的午覺也睡不成了。我好長一段時間沒有觀察人類了，不知道有什麼新鮮事。今天打算再去欣賞欣賞人類異想天開的丟臉模樣，不巧我的主人也和貓一樣貪睡。他睡午覺的時間不比我少，尤其自從放暑假以後，他簡直沒做過半樁像樣的事，所以根本沒有觀察的價值。如果這時候迷亭先生能出現，主人那受到胃病影響的敏感皮膚就會呈現輕微的過敏反應，暫時離貓遠遠的，不過我還是期盼迷亭先生能來作客。就在這時，不知道什麼人在淋浴間裡嘩啦啦地澆水，而且傳過來的不單是澆水的聲音，還不時夾雜幾句家裡的每個角落都能聽得一清二楚的讚嘆聲：「欸，很好！」、「真舒服啊！」、「再來一瓢！」來到主人家竟敢這樣不客氣地大聲叫嚷的人沒有第二個，鐵定是迷亭先生。

他總算來了，這下子就能打發掉今日的下半天了。

只見迷亭先生一邊抹汗，一邊將手臂穿回衣袖裡，老樣子大搖大擺地走進客廳。

「嫂夫人，苦沙彌兄在忙什麼？」他大嗓門喊著，隨手把帽子往榻席一扔。太太在隔壁餐室裡，伏在針線盒旁睡得正香，驟然傳來了幾乎震破耳膜的嘰哩瓜啦的叫嚷，頓時把她嚇醒，她只得勉強睜開惺忪的睡眼來到客廳接待。這時，穿著上等麻料夏衫的迷亭先生已端坐廳中，手裡的扇子搖個不停。

●本文摘自讀書共和國／大牌出版之《我是貓：夏目漱石一舉躋身國民大作家的成名代表作(二版)》，請勿轉載。欲知更多喵皇的人類觀察記錄，立即試閱電子書

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作者簡介

夏目漱石 （生卒：西元1867-1916年）

本名夏目金之助。1867年出生於東京。1893年自東京帝國大學英文系畢業。1899年赴英國留學三年，專攻十八世紀英國文學，回國後開始文學創作。1905年發表了長篇小說《我是貓》，大受好評並一舉成名。

夏目漱石自幼學習漢文，對東西方的文化均有很高造詣，其作品風格更融合東西方文化的精華，在日本近代文學史上享有崇高地位，被稱為「國民大作家」。代表作有《我是貓》、《三四郎》、《從此以後》、《門》、《心》、《行人》、《草枕》等。1916年因胃潰瘍惡化辭世，享年四十九歲。

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