為愛受盡委屈？《愛情戒律》教你曖昧的正確使用方式

2019-05-06 09:11 聯合新聞網 讀.書.人



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最高級的曖昧，不但是「我有點喜歡你」這種話不要說，甚至連「我們有機會在一起」這種話也不可以說。這就像是變魔術一樣，妳得保持得不留破綻，觀眾才有興趣繼續觀賞下去。…

閱讀小貼士

曖昧總是讓人受盡委屈，陷入曖昧中整天被對方忽遠忽近的距離搞得暈頭轉向，是許多人應該都有的經驗。曖昧的情愫不但甜蜜、更是兩人從一般朋友升級成戀人的必經之路。然而，如果用錯方法曖昧不但不能成就一段美好戀情，還會讓自己深身陷痛苦之中。

《愛情戒律》全書共有20條戒律，招招制勝，所向無敵，教你學會如何愛人，以及愛自己，也幫助你在愛情遊戲之中愛得更加自信動人。

文／鄭絜心

可以曖昧，不應該愛慕—

我願意給你追求我的機會，請多多努力。

曖昧這種方式不需要維持太久，基本上點到為止就好了。如果一個男人喜歡妳，只要給他一點點機會他就會把握住；如果一個男人不喜歡妳，就算妳直接殺到他家去他也不會開門。

很多女生把曖昧期拖得太長，一年兩年的拖下去，拖到自己原本只是想要曖昧，卻已經愛到不可自拔，而且開始有了奇怪的直覺，認為對方一定也是愛慕她，只是沒有開口。

「可以曖昧，不應該愛慕」，這是愛情裡的第七條戒律。

為什麼妳不可以主動愛上一個男人？

因為女性通常拿捏不準那個尺度，一旦愛慕上他就失去理智了，就算是什麼都得不到，也可以愛得無怨無悔。

常常有女性朋友對我說：「我覺得他愛上我了，因為在辦公室裡他的一雙眼睛老盯著我看。」

於是我就會潑她一盆冷水，說：「事實上剛好相反，是妳愛上他了，所以妳的一雙眼睛老是盯著他看。」

我覺得女生們認識到這個事實是需要的，因為萬一妳沒有認清事實，老覺得男生對妳有意思，因此對人家表錯情，那才是扼殺感情的兇手。

單純的愛慕對方是沒有意義的，只會讓自己徒增煩惱。如果妳發現了值得交往的對象，千萬不要為了多接近對方一點不惜和他打成哥們兒一片，甚至還鬧著要介紹女朋友給他，就像是在試探他會不會接受別的女生，間接來肯定自己對他於的重要性。喔！親愛的姊妹們，我們都已經從小學畢業很久很久了，像這種 HELLO KITTY 式的幼稚曖昧模式，早就該丟到天邊去了。更何況，這都已經是人類要進入第二個太陽系的年代了，還用這種游泳的方式要游過大西洋，等游到彼岸的時候妳的青春都沒了。

最慘的是，萬一妳和他熟到那種可以「蓋著棉被純聊天」的地步，那麼這輩子你們之間就很難再有「蓋著棉被發生事情」的機會。戀愛是需要靠衝動的，如果妳沒有在最激動的那一刻把握住，那麼在那有點迷惘的沸騰點過了之後，之後就算再加多少柴火也沒有用。

總歸一句話，愛情靠的是衝動。如果妳喜歡一個男孩，妳該做的事情絕對不是站在旁邊默默地當他的朋友為他付出，那太瞎了。請搞清楚，妳並非專門服務他的慈善團體或者社工人員，妳也不是每天閒著沒事情做立志要當某個男人的全職女傭，妳滿腦子就是想要得到他讓他當妳的男人，這就是妳的目的。

請寫在梳粧檯上提醒自己：妳要做的就只是曖昧這件事情，拜託，不要翻山涉水、不要忍辱負重、不要給自己救國救民的使命感，妳只要和他曖昧就好了。用力地把他微弱的愛情火花搧成烈焰，想辦法把他的衝動拱到最高峰，當他受不了的時候，他就會來追求妳了。我再強調一下，妳只要和他曖昧就好了，我沒有說妳要去追求他。

書名：《愛情戒律——愛情裡不該做的20件事情》作者：鄭絜心出版社：菁品文化出版出版時間：2016年2月1日 分享 facebook

在這種朋友變成情人的階段，不管妳心裡已經對這個男人多麼五體投地，麻煩請先忍住，把心裡那句「我愛上你了」或者「請和我交往吧」這兩句話忍下去，請把說這種話的機會留給男人，不然情況會很詭異。

最高級的曖昧，不但是「我有點喜歡你」這種話不要說，甚至連「我們有機會在一起」這種話也不可以說。這就像是變魔術一樣，妳得保持得不留破綻，觀眾才有興趣繼續觀賞下去。

以前我總是大剌剌地說，愛怎麼說就怎麼說，結果男人覺得妳太囉嗦。後來男人怎麼問我也不說，結果一樣的男人，卻發了瘋似地想知道我要什麼。

妳覺得這樣對男人來說太殘忍嗎？一點也不。妳又不是要他們衝鋒陷陣飛天遁地，所以當然不殘忍，而且他們也很享受這種愛情裡的小折磨。

為什麼很多女性書籍都告訴妳不要主動去愛上一個男人，或者是找到一個愛妳的男人很重要？為什麼妳不可以主動愛上一個男人？那是因為女性通常拿捏不準那個尺度，一旦愛慕上他就失去理智了，就再也不會顧及對方有沒有良好的回應了。女人的愛很天真，而且往往都不需要太昂貴、太熱情的回應。女人一旦先愛上了一個男人，就算是什麼都得不到，也可以愛得無怨無悔。

因為大腦裡頭的夢幻太多，對女人而言，這些夢幻就足夠養活這段不健康的愛情。

可是男人不同，男人要看到的是貨真價實的回應，他們可以保持一定的清醒，不至於靠自我安慰來撐住一段不好的戀情。

所以，如果妳希望戀情美好順利，就千萬不要急著發動愛慕，讓自己戀情還沒有開始之前就已經暈頭轉向，搞不清楚東西南北。除非妳特別與眾不同，相信自己敢愛敢恨，能放能收，並且願賭服輸。

●本文摘自菁品文化出版之《愛情戒律——愛情裡不該做的20件事情》，請勿轉載。欲知更多走出愛情迷宮的秘訣，立即試閱電子書。

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