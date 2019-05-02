女總裁創職場新高度 致勝關鍵全靠這個

2019-05-02 12:38 聯合新聞網 讀.書.人



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成功不但和能力有關，也和自信息息相關。如果你想成為變革的推動者，特別要注意這一點。

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如果你沒有富爸爸、受到幸運之神眷顧，或者得天獨厚的才華，想要出人頭地，除了靠努力之外，其實你還需要比一般人加倍「勇敢」。

《勇往直前》本書的作者貝絲，奇異第一位女性副總裁，突破職場天花板、改造企業的第一手告白，她的成功並非一蹴可就，她更鼓勵所有人擁抱不怕改變的心態，並學會創想、想像未來，使未來成真，每個人都可以寫下屬於自己的精彩故事。

文／貝絲‧康斯塔克、塔爾‧拉茲

從小，周遭的人常覺得我這個人難以理解。

他們覺得我冷冷的。當然，我並不這麼想。我生性內向，直到現在，儘管我想改變，仍改不了與人保持距離的習慣。除了含蓄，還加上我起初缺乏自信，別人自然會認為很難了解我這個人。

記得大學時期，我曾和朋友「借」了三輪車來玩。我們玩得很瘋，朋友對我說：「哇，我不知道你這麼有趣！」

經過一段時間後，我漸漸發覺可以利用自身的好奇心，和「社交勇氣」彌補我缺乏的自信和內向性格。我後來找到一個很好的應變辦法。在CNN工作時，我決心面對這個問題，而這個念頭和泰德‧透納的手有關。

我加入透納廣播公司不久，旗下的CNN因為1991年第一次波灣戰爭搶盡先機而聲名大噪。與NBC相比，透納廣播瞄準的是中下階層的視聽大眾，但旗下電視頻道提供的節目五花八門、引人入勝。

我到透納廣播公司工作後，才第一次擔任重要主管，執掌泰德‧透納在紐約的公關單位。先前在NBC任職時，由於我秉持實事求是的態度，已和大多數媒體線的紐約記者建立良好的關係。他們願意接我的電話，也知道我有問必答，快人快語。現在，我的任務就是說服記者寫文章幫透納宣傳，以增加視聽人口，讓一般大眾都知道透納旗下的各個頻道。

我擔任CNN與一般大眾的連絡橋樑時，波灣戰爭使CNN的記者變成明星。在巴格達做現場報導的記者彼得‧阿奈特（Peter Arnett）和伯納德‧蕭（Bernard Shaw）返國，我和他們一起走過時代廣場時，群眾熱情鼓掌，呼喊他們的名字，與他們舉手擊掌。眾人用崇拜的眼神看著他們；能在一旁看到這一幕，我真是與有榮焉。

當泰德‧透納前來紐約，他的公關工作也是由我負責。他經常到紐約領獎或演講。泰德是超級巨星，也是氣場很強的媒體寵兒。1970年代，他打造了第一個「超級電視台」。1990年代初期，他更推出CNN電視台，成為第一家24小時全天候播出新聞的節目頻道，CNN因此一炮而紅。當然，他與奧斯卡女星珍‧芳達（Jane Fonda）結婚也是大新聞。

我每天的工作內容不是在述說泰德‧透納的傳奇，就是陪他到各處演講及接受媒體採訪。我是否利用這個絕佳機會，讓自己曝光並獲得升遷？沒有，我只是幕後的工作人員。當然，我會發揮專業的熱忱和能力安排行程，一旦泰德站在媒體和群眾前，我就會悄悄躲起來。我刻意讓別人看不到我。我想，泰德只知道我是他的公關，連我的名字都不知道。

有一次，泰德要去聯合國總部領獎，而我負責主導。我心想，轉捩點來了，便告訴自己：「我和這位大人物合作，但對方還不知道我的名字。」我決定有所行動，讓他記得我。因此，當我看到他從男廁衝出來，就伸出手跟他說：「嗨，泰德，我想正式自我介紹，我是……」

至少，我說出來了，只不過聲音小得像蚊子叫。泰德中氣十足說了聲：「噢，嗨」，隨即伸出濕答答的手，與我握手。他停頓了一下，似乎在等我繼續說。我頭低低的。於是，他就拉起褲子拉鏈，踩著輕鬆的步子離去。

我覺得氣餒，不斷自責。

那天下班回家時，我氣自己為何如此膽怯。為什麼浪費這個機會？我無法原諒自己。一直反問「自己」到底想要什麼？由於我常在媒體口中的「勇敢隊長」泰德‧透納身邊，希望能成為「勇敢貝絲」。我了解，自己必須面對缺乏「社交能見度」的問題了。

很多研究顯示，成功不但和能力有關，也和自信息息相關。如果你想成為變革的推動者，特別要注意這一點。因此，我擬訂了一項計畫，努力把自己推到舒適圈外，強迫自己去做最害怕的事：也就是與人交流。我因為個性內向，主動跟陌生人介紹自己不但感覺尷尬，甚至會覺得痛苦。我發誓每天都要與人建立新的連結。於是，我主動和同事或同行打交道，比方在吃午餐或是在咖啡機旁碰面的時候。我的策略是，提出一個問題來開啟話題，例如與對方的工作或興趣有關的事，然後設法讓對話繼續下去。

書名：《勇往直前：引爆創想，重寫你的故事》作者：貝絲‧康斯塔克、塔爾‧拉茲出版社：天下文化出版時間：2019年4月30日 分享 facebook

我天生好奇，因此利用這項優點敲開人際關係的大門。

真正的改變是從心態開始。我必須在精神上準備好，就像運動員即將參加大賽一般。每一場活動之前，我會想好要做什麼、說什麼。我會進入亢奮狀態，然後自我介紹：「嗨，我是貝絲‧康斯塔克。今天的講者很棒。她認為學校應該多安排一些藝術方面的課程，我尤其認同這一點，你認為如何？」我了解，對自己而言，最重要的一點就是跳脫自身想法限制，開始互動。

你可能很害怕，不知道別人對你會有什麼看法；其實別人通常也一樣。我們總是希望給人聰明幹練的好印象，而非笨拙、沒有安全感，又怕自己做不到的樣子，因此我們陷入想像的困境，裹足不前。如此一來，就錯失與人連結的機會。

我了解，與人相遇的目的在於了解對方，而不是把自己當主角。因此，我得關閉內心種種自我批評的聲音，像一名人類學家探問對方：「請告訴我，是什麼觸動你，讓你去做這樣的事？」我也會自問：「還有哪些地方是我可以向對方學習的？」

即使在今天，要我去跟陌生人說話，我也得鼓起勇氣。你大可說：「下一次吧」，然後悄悄打退堂鼓，這麼做畢竟比較容易。但是，你可能錯過與人連結、向人學習的寶貴機會。一旦我強迫自己與這個世界互動，自然能更有信心。我相信，一定有更好的做事方法，因此我的心咒和任務就是：追求更大的進步。如此一來，我才能把笨拙、恐懼放在一邊，拿出勇氣採取行動。

●本文摘自天下文化出版之《勇往直前：引爆創想，重寫你的故事》，請勿轉載。欲知更多女總裁勇往直前的方法與故事，立即試閱電子書。

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