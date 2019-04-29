巴黎人從容優雅 從這些細節瞭解他們的時尚真諦

2019-04-29 09:22 聯合新聞網 讀.書.人



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提到「巴黎人」，你想到什麼──戀愛？浪漫？奢華？還是舉手投足充滿自信魅力的巴黎女人？

巴黎女人對流行嗤之以鼻，裝扮出自己的風格，才是時尚真諦。他們享受自己的不完美，不怕皺紋、斑點，把缺點變優點，拒當標準美女。透過南西大爺的視角，一起學習當個「巴黎女子」！

文／南西大爺

比「流行」更重要的事

華服配飾向來不是為了驚世駭俗、譁眾取寵，而是對生活的堅持，走入每個質感與細節，知道自己最適合什麼，才是時尚第一要務。

如果說「時尚」是巴黎這個城市的別名，或許有人無法全然贊同；若言「時尚」是巴黎所定義的詞彙，恐怕也會惹惱一票鍾愛倫敦、紐約、東京的新潮人士；但如果我們說，巴黎完美演繹了「時尚」的雋永經典與萬種風情，相信任誰都無法反駁。

悠久的「時尚」歷史

巴黎的時尚地位向來堅若磐石、屹立不搖，畢竟這個城市對「時尚」的迷戀，得一路追溯至十七世紀。一六七○年代的巴黎，路易十四對時裝的熱愛與倡導從未停歇，加上人民對服裝美學的需求日益擴大，「時尚」的雛型即是這個時代的產物，揉合了眾人對美的渴望、商人的宣傳與操作、宮廷的推波助瀾，時至今日，時尚成了風行世界的全民運動。

每到巴黎時裝週，這個城市就會如同時尚與眼光的吸鐵，讓無數產業人才、媒體、潮流蜂擁而至，為這個本來就美不勝收的街景，點綴萬千燈火、萬種顏色，向全球綻放光芒，如同一顆鑽石，更像一部不停播放的醉人電影，將風格精準地投射在每一雙關注的眼神裡。

但鎂光燈褪去的巴黎街頭，巴黎人的時尚相較顯得特別低調，不見花枝招展、大鳴大放，總是一身俐落黑、白、灰、駝色，線條更簡單得可以。期待見著繽紛色彩的時尚迷若造訪巴黎，常常失望地說：「巴黎的時尚跟我想像的好不一樣！」

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難以模仿的從容優雅

不張揚、不炫耀、不鋪張，其實是人與人之間沒說出口的理解，這正是「優雅」的精髓，更是「品味」的真實體現。

法國人對於「優雅」的執著，如同編寫著法國文化的織針，勾著承載歷史、禮節的毛線，一針一線成了這細緻柔滑的觸感。彷彿上千織密度的埃及棉，柔嫩的肌膚一碰上，也會驚訝於它的輕柔。那文化呢，也許就得將柔軟的靈魂靠上去體驗，才能感受到它精雕細刻、一絲不苟的謹慎與想望。

食衣住行、教育養成，巴黎人都從容優雅。當你漫步於較少旅客聚集的街口，總會見到風度翩翩的巴黎男人，一件合身牛仔褲、高領毛衣、西裝外套、尖頭皮鞋，髮型自然隨興，正趕赴晚餐；或風姿綽約的巴黎女人，一身黑洋裝、黑絲襪、略帶中性的踝靴，頭髮蓬鬆飄逸，提著購物袋往遠方的公寓走，即使他們腳步急促，打扮與神情仍一派時尚優雅。這當中的祕訣究竟為何？

充滿自信，自然從容優雅。

瑪希翁認為時尚就是「少一點」。(圖／由時報出版《時報出版《在哪裡，都能當個巴黎人》一書提供) 分享 facebook

曾有一次機會，造訪法國高級訂製彩妝品牌By Terry位於巴黎十六區的總部，採訪品牌執行長瑪希翁（Marion Assuied）。她是該品牌創辦人泰瑞女士（Terry de Gunzburg）的女兒，目前負責全球營運與行銷，是讓品牌不斷成長茁壯的靈魂人物。她不僅是位成功的商業人士，也是一位妻子、母親，更是一位土生土長的巴黎人。

「身為巴黎女人，時尚對妳而言是什麼？『美』的定義又為何？」我好奇地問。

瑪希翁個子嬌小，身材玲瓏有緻，穿著巴黎式的一身極簡黑與白，臉上淡淡的光澤感彩妝，讓她的五官顯得特別精緻，從未停過的笑容，極其真誠。

「這可以從巴黎女人的彩妝談起。我們熱愛低調的裸妝，所以『少些』永遠比『多了』好，看起來自然、不造作，是我們最在乎的事。頂多某些特殊場合，我們會拿出化妝檯上的那支豔紅色口紅—但必須是非常特別的場合才行。

「穿著打扮也是同樣道理，我們認為呈現自己最自然的美，才是時尚的真理，所以我們不喜歡穿得很誇張，也絕對避免炫耀亮麗的配件或珠寶，因為只要太過張揚，就不美了。」瑪希翁眼神堅定，說著一口巴黎女人的美妙法文。

書名：《在哪裡，都能當個巴黎人》作者：南西大爺出版社：時報出版出版時間：2016年7月26日 分享 facebook

「那麼，巴黎女人真的都只愛黑色和基本色系嗎？」這是我一直以來的疑問。

「不！我們愛所有色彩！我愛大紅色、黃色、天空藍，也非常喜歡蒐集色彩繽紛的現代藝術品、家飾品，甚至室內裝潢用色也偏好大片亮色系，可是我不喜歡把一堆顏色穿在身上。基本色系比較安全，比如黑、白、灰色，能輕鬆相互搭配，而且不用多花心思就能穿出質感與優雅。穿著優雅、有品味，那可是巴黎女人的生命。」瑪希翁笑著訴說巴黎女人的時尚信仰。。

時尚（La Mode）這個名詞，若要請巴黎人來解釋，總能迸出數十條涓涓細流，各有各的說法，各有各的風景，卻總會在最後一個關頭，彙集成一條河。這河說的是品味、是風格，更是法式優雅的深度蘊含。

●本文摘自時報出版之《在哪裡，都能當個巴黎人》，請勿轉載。欲知更多當個優雅自信巴黎人的秘訣，立即試閱電子書。

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