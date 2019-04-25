【成就書坊】「開發中國家」是過時標籤？最新分類應該這樣使用

2019-04-25 19:55 聯合新聞網 讀.書.人



閱讀小貼士

在資訊爆炸又複雜的社會，很難避免慣性直覺偏誤的使用。

比爾蓋茲2018年度選書之一，《真確：扭轉十大直覺偏誤，發現事情比你想的美好》是一本深具啟發性的書，帶領你建立新的思維習慣，顛覆我們看待世界方式，幫助你思考看清世界真正的樣子，看見未來趨勢與競爭力。

文／漢斯．羅斯林、 奧拉．羅斯林、安娜．羅朗德

新的分類方式：四個所得等級

我在演講或課堂上常常猛批「開發中國家」這個名詞。

接著觀眾會問我：「所以我們該怎麼稱呼他們？」不過小心聽好了，這仍包含一個誤解：我們與他們。「我們」該怎麼稱呼「他們」？

我們該做的是別再把國家分成兩類。現在這已經不具意義，無法幫助我們妥善了解世界，無法幫助企業發現生意機會，無法幫助慈善機構把善款送到最窮苦的人手上。

不過我們還是需要靠某種分類來理解世界，不能光是撕掉舊標籤，卻沒有任何新分類。我們到底該怎麼做？

舊標籤如此風行的一個原因在於簡明清楚。可惜卻是錯的！為了取代舊標籤，我提出一個同樣簡單卻更切合現實的分類方式，依照所得高低，不再把國家分成兩類，而是分成四個級別，如下圖所示。

(圖／摘自先覺出版《真確》一書) 分享 facebook

這張圖的每一個人像代表10億人，呈現全球在四個所得等級的分布狀況，以每人平均一天的美元收入計算。如你所見，多數人位於中間那兩個等級，基本的需求能得到滿足。

你正感到振奮嗎？你該振奮的。原因在於這本書要給你一套基於事實的新架構，而這四個所得等級是最重要的一根支柱，屬於我先前答應會提出的思考工具之一。綜觀全書，你會看到這四個等級是如何有助輕鬆了解各種事情，例如恐攻與性教育。因此，在這裡我想試著呈現各個等級的生活面貌。

現在把這四個所得等級想像成電玩裡的等級。人人都想從第一級升到第二級，再繼續往上升級。只不過這個遊戲很怪，第一級的難度竟然最高。現在我們開始進入遊戲吧。

(圖／摘自先覺出版《真確》一書) 分享 facebook

第一級。你從第一級開始，每天能賺1美元。你的五個孩子必須拿著家裡唯一的塑膠桶，赤腳走去離家一個小時的髒土坑取水，來來回回走上好幾個小時，在回家的路上還要撿木柴。你煮著灰糊糊的粥，餐復一餐，日復一日，同樣這種粥要吃一輩子──貧瘠的土地歉收時還沒得吃，得餓著肚子上床睡覺。某天你的小女兒狂咳不止，屋內爐火的煙更讓病情加劇，但你付不出抗生素的錢，一個月後她死了。這是所謂赤貧。不過你努力不懈。如果作物有幸豐收，你也許有多餘的穀子能賣，一天掙超過2美元，升到下一個等級。祝你好運！（現今約10億人過著這種生活。）

(圖／摘自先覺出版《真確》一書) 分享 facebook

第二級。你成功了。你把收入提升四倍，現在每天能賺4美元，等於每天多了3美元。你要怎麼用這些錢呢？現在你可以買不是自己種的食物，還能買雞來下蛋。你存了點錢，替小孩買涼鞋，還買下腳踏車和幾個塑膠桶，只要花半小時取水就行。你買了桶裝瓦斯，小孩就不必撿木柴，可以去上學。有電的時候，他們在燈泡下寫作業，但電力供應不夠穩定，所以不能買冷凍櫃。你存錢買床墊，不必再睡在泥地上。日子好過多了，但仍充滿變數。萬一生病，你得賣掉多數東西籌錢買藥，可能再次落回第一級。每天多3美元很不錯，但如果生活要大幅提升，收入得再增加4倍才行。如果你能在地方上的衣服工廠覓得一職，你會是家裡第一個領薪水的人。（現今約30億人過著這種生活。）

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第三級。哇，你成功啦！你做很多份工作，每天忙碌16小時，一週七天不休息，讓收入再增加四倍，達到每天16美元。你存下好一筆錢，替家裡裝了水龍頭，再也不必外出取水。由於供電穩定，小孩能好好寫作業，你也能買冰箱，用來保存食物，每天能吃不同菜色。你存錢買下摩托車，可以到鎮上工廠做一份更好的工作，可惜某天半路出了車禍，只好把辛苦存下的小孩教育費拿來買藥，幸好你康復了，而且錢存得夠，並未落回前一個等級。兩個小孩開始上中學，只要讀到畢業就能做你不能做的好工作，賺更好的薪水。為了慶祝，你們全家第一次出門旅行，在海邊開心玩了一下午。（現今約20億人過著這種生活。）

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第四級。你每天能賺超過32美元，消費能力不賴，要是每天多賺3美元並不會給生活帶來多少差異，所以不覺得3美元是一筆大錢，儘管3美元能改變赤貧家庭的一生。你接受過十二年的教育，會搭飛機到外地度假，每個月出去吃一頓大餐，也買得起車子。家裡當然有熱水設備。

不過你早就知道這個等級的生活。既然你正在讀這本書，我想你一定是位於第四級。我不必描述這種生活給你聽。對你來說，難的是如何體會另外三個等級之間的巨大差異。第四級的人得費番功夫才不致誤解世上另外60億人的生活。（現今約10億人過著這種生活。）

書名：《真確：扭轉十大直覺偏誤，發現事情比你想的美好》作者：漢斯．羅斯林, 奧拉．羅斯林, 安娜．羅朗德譯者：林力敏出版社：先覺出版出版時間：2018年7月1日 分享 facebook

剛才我描述了升級過程，彷彿一個人在一層一層往上爬，但這種例子其實很少，一個家庭通常得花數個世代才能從第一級升到第四級。不過我希望現在你清楚了解不同所得等級的生活樣貌，明白個人與國家都可能往上升級，更重要的是知道國家不是只分成兩類。

人類歷史早期，人人身在第一級。超過十萬年間沒人成功往上爬，多數小孩無法長大成人。僅僅二百年前，全球85％的人仍處於第一級，過著赤貧的生活。

如今多數人處於中間，介在第二和第三級，跟1950年西歐與北美的生活水準相當，而世界這樣子許多年了。

●本文摘自先覺出版（圓神出版）之《真確：扭轉十大直覺偏誤，發現事情比你想的美好》。欲知認識更多直覺偏誤或破解的方式，立即試閱電子書

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