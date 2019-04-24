《半澤直樹》作家新作 反思工作正義與職場潛規則

2019-04-24 11:41 聯合新聞網 讀.書.人



圖／Unspalsh 分享 facebook

一旦認定為職權騷擾，下一步在董事會就會討論對坂戶的懲處。在那之前公司裡的氣氛一定很尷尬，原島心想。 面對控訴自己職權騷擾的同事，要怎麼相處才好？

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《七個會議》這本書是日本銷量破100萬冊，出版5年人氣不墜！由孕育《陸王》、《半澤直樹》、《下町火箭》職場奮鬥小說之父──池井戶潤的最新力作，這次故事，從一起職場霸凌的檢討會議開始說起。

職場如戰場。基層奮力拚搏的員工們超有感的職場鬥爭、隱忍與辛酸，精彩職場霸凌故事情節，這次也一定「加倍奉還」！

文／池井戶潤

「你倒是給我認真點啊。」

高亢的話音把原島嚇了一跳，忍不住往聲音那頭看去。

坐在會議桌另一側的坂戶站了起來，怒視著椅子上紋風不動的八角。

會議結束後北川已經轉身離開，這時還有一半以上的人留在會議室裡，所有人都停下手邊的動作，看著坂戶和八角之間的互動。

「現在不是打瞌睡的時候吧。就連那些會用到的資料，你居然不自己準備而是丟給下面的人。再怎麼樣，至少在我報告一課業績時可以不要打瞌睡嗎。」

「我沒睡著嘛。」八角提出辯解時發現大家都在看，不好意思地笑了笑。「我想你一定是誤會了，剛才我都有在聽啊。」

「你記得自己是組長吧。身為組長就應該隨時幫忙遞上需要的資料，要協助我啊。你到底為了什麼出席這個會議？都有在聽？你以為你是誰啊。」

一向理智的坂戶難得這麼激動，像是把累積已久的怨氣一口氣爆發出來似的。

「好好好，都是我不好。我會好好反省。」

說完後八角嘿咻一聲站了起來，隨即背對著坂戶走出會議室。

「他那是什麼態度？」

看著八角離開，佐伯驚訝得吐出這句話。只見坂戶將手上的資料甩到桌上，不可置信地瞪著會議室的門，即使八角已經不見蹤影。

原島催著佐伯離開會議室，「其實我懂坂戶的心情。」兩人走在走廊上時，原島說：「八角對一課的業績幾乎沒貢獻，是吧。所有業績都是坂戶的。八角完全就是個累贅，而且只出一張嘴，完全不覺得自己不對，態度更是跩得不得了。」

「聽說更早之前他就常常在一課的會議跟坂戶起衝突。」

佐伯一副消息靈通的樣子。不過他跟坂戶本來就是同一年進公司，兩人又特別親近，這個消息或許是從本人那裡聽來的。

兩人順路來到樓層角落的自動販賣機，原島直白地說︰「依照坂戶的個性，應該容不下這樣的事情吧。」坂戶總是拚了命地工作，這是公司裡大家都知道的。他能在公司創下頂尖業績，並不光靠運氣或才華，而是建立在獲得大家肯定的努力之上。一課和二課位於同一個樓層，又剛好在隔壁，原島經常看見坂戶一整天都在想事情，行動力十足，一刻也不得閒地忙著工作的事情。而八角則老是悠哉地窩在吸菸區抽菸，不論什麼時候看到他都在喝茶或喝罐裝咖啡，一副清閒的樣子，也不出門跑業務，只靠電話聯絡。兩人實在是天壤之別。

*

「課長，你聽說坂戶的事情了嗎？」

那天午休，原島和佐伯到附近的蕎麥麵店用餐，在店員點完餐離開後佐伯便馬上開口說。

「他要升部長了嗎？」

一課最近的業績相較於上一季有大幅成長。原島一直覺得坂戶會晉升為最年輕的董事，所以佐伯接下來的話實在出人意料。

「不是不是，聽說他被提報到職權騷擾委員會。」

「真的嗎？」原島脫口而出：「你聽誰說的？」

「聽祿哥說的啊。」

木村祿郎是四課的課長。他的體型矮胖、個性開朗，公司裡大家都叫他「祿哥」。

「祿哥怎麼會知道？」

「他是職權騷擾委員嘛。」

這麼一說確實如此。公司內部設有職權騷擾和性騷擾兩個委員會，由每個部門選出委員，每個月召開一次會議。

但由於以往幾乎沒有人提出職權騷擾或性騷擾的案例，所以會議也就流於形式，只是彼此確認一下「公司裡沒有發生特殊狀況」。

書名：《七個會議》作者：池井戶潤 譯者：龔婉如出版社：圓神出版出版時間：2019年4月1日 分享 facebook

「有人投訴他嗎？」

「好像是。」

原島接著問道投訴的人是誰，佐伯的回答讓他震驚不已。

「是八角。」

不會吧？原島心想，但確實也不是不能理解。

「八角這麼說，其實也沒錯啦。」

「但是，八角他⋯⋯」原島非常納悶，喃喃自語地說：「他都這把年紀了，還投訴年紀比自己輕的主管？」

當然權職騷擾跟年紀沒有關係。仔細想想最近坂戶對八角的斥責確實有點過分，但應該還不到投訴職權騷擾委員會的程度吧？

佐伯接著說：「聽說上週當事人親自到祿哥那裡，提出申訴的要求。」

「這件事你怎麼看？」吃完午餐回公司的路上，原島問道。

「該怎麼說呢⋯⋯」

此時正值春季，佐伯瞇著眼望向彷彿蒙上了一層白紗的天空。

「這麼做應該沒什麼意義吧。如果坂戶這樣算職權騷擾的話，哪天有人去投訴北川部長也不奇怪了。光想到這一點，就似乎能看到這件事的後續。」

或許因為兩人是同期所以多少會袒護吧，但佐伯這麼說確實沒錯。如果申訴成立的話，公司內部就要失衡了。

「河上部長應該會把這件事壓下來吧。如果再考量坂戶的業績，也不至於認定為職權騷擾。」

職權騷擾委員會是跨部門的組織，由人事部部長河上省造擔任委員長。河上是個非常公平、處理事情得當的人。

「不過八角的態度確實不好。」原島嘆了一口氣。「真是蠢話連篇。下次職權騷擾委員會是什麼時候？」

「這個月的委員會才剛在兩、三天前結束，照理來說會是下個月，但聽說最近會召開臨時會進行審議。」

一旦認定為職權騷擾，下一步在董事會就會討論對坂戶的懲處。

在那之前公司裡的氣氛一定很尷尬，原島心想。

面對控訴自己職權騷擾的同事，要怎麼相處才好？如果是原島自己的話，一定覺得很難堪。

「坂戶現在也正大傷腦筋。」

佐伯皺著眉頭嘆了一口氣，彷彿事情發生在自己身上一樣。

●本文摘自圓神出版之《七個會議》，請勿轉載。欲知更多Kimiko完美穿搭教學與親自示範的運動招式，立即試閱電子書。

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