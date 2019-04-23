【月讀好書】《土裡的私釀》爬梳電影藝文，領略文學微醺

2019-04-23 21:10 聯合新聞網 讀.書.人



圖／Unsplash 分享 facebook

茶樹於天地間孤挺地立著，直到耐過一襲浮塵鋪天，被返鄉的茶農們搶救回來，那些蛀蝕過的葉片竟已淬鍊出貴妃的蒼涼絕美……

文／侯力元

●作家廖玉蕙、陳麗如好評推薦

●解讀調酒以及酒類品飲文化背後的文史現象與釀酒歷史。

●結合台灣在地農產，文末附上調酒酒譜，特色鮮明、創意十足。

一個下午就這樣浪擲了。茶人消磨光陰，有如貴族拋捨家財般闊氣，一去不返就是倏忽三小時。

桌上刻意攤曬著泡過的茶葉，三堆從蜷曲的茶球慢慢舒開來的茶葉，恍如三叢茶樹迴光返照在茶海裡。茶海無涯。陳大哥示意讓我抓抓看茶葉，感受一下茶葉的質地，從未這樣用指尖觸摸濕潤的茶葉，但很容易就摸出了一堆較為滑嫩，帶點潤澤的手感；一堆是介於二者之間；另一堆則粗乾老硬，葉片也較前二者肥厚許多。這三叢茶樹，是種在不同地區的同一茶種，由於揉炒訣竅的傳承不同，還有種植的觀念不同，些微參數的變異就讓茶湯產生絕大的差別。

陳大哥謙虛地說，他不懂酒，也不喝酒，但他知道，這個世界上不管茶酒還是

咖啡、果汁或者牛奶，只是要飲料，大概都是一樣的。你怎麼對待它，特別是土裡的它、大自然裡的它，它就會怎麼回報你。飲料跟水一樣，都是活的。說完，抓起了他家茶園的那堆濕軟的細薄茶葉，毫無預警的亮出了一顆顆小洞。那是很明顯的蟲咬，隨便開一包、取一瓢茶葉，都泡得出這樣的蟲咬。陳大哥甚以此蟲蛀為最光榮的勛徽。

其他兩堆則是圓滑光潔的完整葉片，片片無痕。

毫無瑕疵，卻正是最可怕的瑕疵品。

「學名小綠葉蟬的浮塵子，其實是這樣的……」陳大哥侃侃談起了因禍得福的茶農，如何偷雞摸狗地把咬壞的茶葉銷送各地，特殊的蜜香歪打，正著打中了國內外嗜茶者的味蕾，從此讓台灣蟲咬茶一夕膨風，東方美人福壽綿長地紅紅火火至今。當品酒師都在討論八十二年那片彷彿只眷顧波爾多的陽光時，茶農談不上喜悅但也不算太過悲情地說起九十九年肆虐的浮塵子，是集集大震替這座島嶼掀起的唯一一波恩惠。地動如鼙鼓，正是茶園荒疏，被遺忘的丘陵台地，宛若陰氣森然的馬嵬，茶樹於天地間孤挺地立著，直到耐過一襲浮塵鋪天，被返鄉的茶農們搶救回來，那些蛀蝕過的葉片竟已淬鍊出貴妃的蒼涼絕美，一味「凍頂貴妃茶」，再度把小綠葉蟬的名氣推到浪尖。

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爬梳茶葉在這座島上的軌跡，以及認識各種茶湯鑑別的理論，並不算太難，但講究的喝茶規矩，一場賓主盡歡的茶席，要如何融入現代生活，才是茶文化正在面臨的險關。若不是為了要向陳大哥請教，我素來也沒有這樣的閒工夫，乖乖在茶席上只為了喝茶而喝茶。我是可以一口飲盡半杯清心、五十嵐的那種手搖嗜好者，茶不過是我許多種解渴飲料的選擇之一。拜泡沫紅茶盛行全台之賜，紅綠兩茶被發揮得淋漓盡致，加入奶精粉、蜂蜜、果糖、薄荷糖漿、石榴糖漿、珍珠粉條等副材料，變出上百種不同的飲法。

當我要用茶來調酒的時候，也是很順手的選用了紅茶家族的伯爵茶來做實驗。但茶酒相調的挑戰已經一關闖過一關，從能喝到好喝，再到可以推上吧台賣錢，就某種意義上來說，那一杯杯成功的試驗品，儘管叫好叫座，但已經不能說服我自己了。有愧於台灣這麼多不同風味的茶葉，我告訴自己，我應該調出一杯賦予台茶文化神髓的酒，那不同於紅綠茶的調酒，必須乘載著我對這片土壤的認知與期待。在此之前，我已經喝過杉林溪、文山包種、金萱、紅玉、四季春等不同品種、產地與價位的茶，繳了不少學費，也聽過不少只是為了吹噓自己茶葉而使出的話術；幸好，所有飲料相關從業人員中，話術天賦技能點最高的畢竟還是我們調酒師。見人說鬼話的最高神髓，獨獨在我調酒師之輩，說得不著痕跡，不露鋒芒，輕輕鬆鬆像催眠一樣，帶著兩分醉意的人，沒有一個可以逃過我們的話術。

書名：《土裡的私釀》作者：侯力元出版社：九歌出版社出版時間：2019年2月 分享 facebook

我本來不是一個為了調一杯酒就跑去種一棵葡萄樹的人，喜歡手到擒來的各種食材之變換，向來是我調酒與教學的習慣。但幾年下來，我體認到有些堅持是有其道理的。

求教於陳大哥，聽了一趟又一趟關於浮塵子的生生滅滅；一年有十四到十五次世代交替，朝菌不知晦朔，蟪蛄不知春秋，浮塵子是不懂甲子的小可憐蟲。這樣微渺的小年之輩，卻意外興起了環頸雉、大冠鷲、紅尾伯勞等保育鳥獸的生態圈；茶樹成為浮塵子的Buffet，饜飽的浮塵子則被鳥獸攫食。放棄了大面積的農藥噴灑，茶農逐步趨往自然無毒的有機農法，東方美人、凍頂貴妃、蜜香紅茶等各種香氣濃郁的茶葉產量逐年日增，至於那神奇的蜜香，原來是當茶樹感到危機時，自體散發出的激素，這個激素誘迫鳥獸前來，順手就幫茶樹解決了蟲害。孰謂草木無情，是則貪生之能，物物有之。

好萊塢電影《大恐慌》演過，由於生存空間受到壓迫，便散發出電波、花粉、費洛蒙等各種好萊塢想像得到的影響媒介，試圖去控制有可能對環境產生威脅的各種動物，包括人類。遠比動物更早存在於地球表面的植物，其潛能超乎想像，招蜂引蝶的從來都是看似靜好無瑕的花朵；砍斲傷損的沉木才有機會暗結香瘤；植入菌種的腐木加以猛力的撞擊，可以加速菇蕈的生長速度。

無怪乎茶道家最後不是搞茶禪一味，就是養天地正氣、道法自然。攜著同一樹

種，分別栽在山南與山北、溪前或溪後，最末歸入茶碗底的氣味，就是兩般。吃的水土，來的蟲鳥，甚至吹的風露不同，打自根裡就影響著每一片枝枝葉葉的底韻。虛玄得完全就是古中國美學之集大成，潑墨山水那樣寫意。

從同行好友那裡進了隻以南非國寶茶為材料的特選琴酒；TIFFIN出品的茶葉香甜酒；還有京都限定版，「季之美」抹茶琴酒與抹茶清酒等等，茶是一味與天地相合，共人我同參的妙藥；而酒是通神的靈丹。高僧的茶，鴻儒的酒，就形上面來看，茶與酒的對話早就不算新鮮事了；但如何調合器世間的茶湯與酒液，倒成為難題。

陳大哥推薦我用毫香與蜜香兼備，宛若才德雙全般的白毫烏龍。我細思幾種可以配合的酒譜，但還沒來得及實驗，就在好友韋德的OLD98，喝到了帶點酸甘並茂的想像，配著Diplomatico Blanco Reserve這種酒香細緻的蘭姆酒，起初喝來不覺有什麼奇妙之處，茶版黛克瑞，後來愈飲愈回甘，一問之下，才知道原來英雄所見略同，韋德也用白毫烏龍，作了這款東方美人黛克瑞。

月有盈虧，那碗茶，在無人覺察的暗夜裡，偷換芬芳，是適合獨飲，不得與酒相調的孤高美人。則我，就只好自斟自飲，回味著與陳大哥那一場算不清年月，記不起時節的下午茶席，期待著有一天能再見到陳大哥，讓他也喝一喝這杯口渾繞著金光的無盡茶意。

圖／Unsplash 分享 facebook 【酒譜】 作品名：東方美人戴克瑞 Oriental Beauty Daiquiri 60 ML東方美人茶蘭姆酒 Diplomatico Rum（Oriental Beauty Tea） 10 ML萊姆汁 Fresh Lime Juice 3 ML糖水 Simple Syrup 2 ML花蜜 Honey 酒吧：Swagger x Old'98 創作者：吳韋德

●本文摘選自九歌出版社出版《土裡的私釀》。

作者簡介 侯力元Dior 高雄市人，就讀世新大學中國文學系時，發表論文研究閃靈樂團的神話思維，對流行音樂與文化有深刻的見解。因為論文研究之需，頻繁出入幾間老字號的搖滾酒吧，漸漸地對調酒產生興趣。陰錯陽差應徵了酒吧的外場工作人員，進而擔任調酒師助理，從此踏上了立志成為調酒師，亦不忘發揚調酒與品飲文化的傳道者，宛如羅馬時代晃蕩在草原上的巴克斯們之一員。 二○一五年出版《微醺告解室：一名調酒師的思考與那些酒客的二三事》，入選《二○一五飲食文選》。酒譜設計《一起，微醺：認識這世界的美妙旅程》。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康