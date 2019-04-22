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想要易瘦明星體線？跟Kimico這樣做小角度運動

2019-04-22 12:33聯合新聞網 讀.書.人

Kimico擁有非常緊實又健康的身材曲線，是人人羨慕的明星體線。（圖／聯合報系新...
Kimico擁有非常緊實又健康的身材曲線，是人人羨慕的明星體線。（圖／聯合報系新聞資料庫）
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別只擔心運動量，而是更著重姿勢，加強訓練深層肌，練出優美體態的關鍵——明星體線。

閱讀小貼士

是否常常遇到這樣的問題，按照著衣服尺寸表買衣服，結果穿起來跟圖片裡的模特兒完全不一樣？明明是同樣尺寸，怎麼看起來感覺差這麼多？夏天就快來臨，身體總有部位多一寸，或者少了些線條，該怎麼辦？

你們的煩惱Kimiko（簡稱KK）都聽到了，本書將從身體不同部位分解構，利用隨時能做的小角度運動，助你調整正確姿勢，找回完美身型與體態，自然瘦下，你想要的「明星體線」不再只是夢想。

文／Kimiko

在我的課堂上，常常聽到女生有這樣的煩惱：「我真的很想運動，可是每天要加班，真的好難抓出時間喔……」為什麼我們覺得常常覺得從辦公室走到健身房的路途，比登山還痛苦、比出國還要遙遠？我發現這是因為我們生活型態的關係，時間過長的上班模式，實在很難讓人每週抽出大量的固定時間去運動。

我觀察過從二十到六十歲上班族女生，在繁忙的工作壓力跟同時要肩負照顧家庭下，一個星期能空出兩到四小時自己的時間就已經很幸福了，更何況是拿來運動。很多學生和我說，一週可以抽出一小時來上課，都已經是需要排除萬難的奢侈。

這對從小練舞到大，每天都在運動的我來說，乍聽的時很驚訝，無法理解，原來運動是如此奢侈的事情。但隨著年齡漸增，看著身邊的學生、朋友紛紛投入家庭，自己的工作型態也開始改變，我可以理解，在千頭萬緒下，要面面俱到是多麽困難。

一個星期有168小時，如果能空出一小時來認真運動也只佔1/168，就長遠看來運動量的確是不夠的。那怎麼辦呢？

我看到大家的煩惱，也思考煩惱背後的原因，苦思著有沒有更容易的切入點，讓運動能更融入於生活之中，不再離大家這麼遙遠，有哪些更好的方法，可以直接增加日常活動量。讓日常生活的小動作都能幫忙提升基礎代謝率。

如何在這168小時中增加身體活動量，而不是只靠1/168的提心吊膽！這就是我的小角度運動所強調的，如何讓身體的每個細微小動作，都是在提升、都是再調整，讓每個女生在忙碌的生活都能面面俱到的小秘訣。

對於原先沒有運動習慣的人來說，初期關鍵不在於運動量的多寡，而是要如何啟動身體，大幅度提升基礎代謝率，漸進養成運動習慣，帶動身體的有效活動區塊，不再害怕白做工。

在這本書中KK要大家別只擔心運動量，而是更著重姿勢，加強訓練深層肌，練出優美體態的關鍵——明星體線。

舉例來說，提到芭蕾舞者的體態，大家腦海中都會浮現一個挺拔的身軀吧！為什麼大家覺得KK看起來特別挺拔修長呢？我的小秘訣是——使用身體的順序，永遠都是身體帶動四肢。

絕大部分的人，下意識動作都是先動四肢而非身體，長期下來使用到的都是慣用的肌群，不常用的肌群就更少用到，在身體的活動範圍越來越小的情況下，基礎代謝率就更低。因為細細的四肢很難牽引得動身體這輛大車，這也是為什麼芭蕾舞者的動作雖然看似優雅，卻可以像超跑引擎一樣，瞬間加速，讓人體高效率的提升代謝率。

「高基礎代謝率」意味著：人體在沒有活動的狀態下，維持生命所需消耗的最低熱量，只要讓基礎代謝率變高，就連睡覺都會瘦！

而可以提升基礎代謝率的是提升肌肉的占比，降低體脂肪，就能擁有「吃不胖的體質」了！

為什麼某些身體部位老是細不下來，那是因為身體已養成慣性，不良的姿勢改不了和不該出力的部位不斷出力。

因此想回歸基本，應該要從矯正壞習慣開始。姿勢錯誤的運動反而容易造成肌肉量流失，肌肉作用失衡。

我在這本書要教大家的是——如何換成由身體帶動四肢的方式，直接一舉增進日常的活動量，而且有辦法持續。在日常生活中，透過小角度運動，啟動深層肌，讓活動量變大，就可以幫助我們在短期間提高驚人的代謝率。

每天從兩分鐘開始，每個人都能有擁有明星體線跟深層肌。

這張圖幫大家標示出必須鍛鍊的深層肌。平常因為疏於使用，我們會被外面的紅色區所代表...
這張圖幫大家標示出必須鍛鍊的深層肌。平常因為疏於使用，我們會被外面的紅色區所代表的脂肪跟肥肉給包圍住，但只要仔細鍛鍊本書的十四個小角度運動，養成姿勢正確的習慣，假以時日，每個人都可以喚醒藍色區塊的肌群，擁有不再復胖的好身材。（圖／由天下雜誌出版社　提供）
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深層肌與明星體線

大家知道嗎？人體的肌肉數量超過六百多條。很多女生常常很疑惑：「為什麼我一直做腹部訓練，但我的腰卻沒變細呢？」因為不管是腹直肌還是腹內外直肌的訓練，都屬於淺層肌肉動作，管的是腹部動作，是容易被肉眼看到動作狀態的肌肉群。

書名：《Kimiko的女性日常美態：姿勢回正，自然就瘦了》作者：Kimiko...
書名：《Kimiko的女性日常美態：姿勢回正，自然就瘦了》
作者：Kimiko
出版社：天下雜誌
出版日期：2018年06月06日
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但大家常常忽略了，支撐軀幹的深層肌——腹橫肌，才是練出隱形馬甲的把腰變細的關鍵點。

深層肌常常被忽略，存在感不高的原因，因為需要層層剝開淺層肌肉才有辦法看到它，我們在動作時，肉眼是看不到它的。但它主管的卻是支撐軀幹、維持姿勢、穩定動作等，戲份重要完全不容忽視。

妳可以從觀察自己的肩胛骨和骨盆的兩大關鍵點得知，自己上下半身的深層肌該怎麼強化，這部分請參考第一章的十二種體型分類，從中對出身型的運動方法。

大家可以藉由我設計的這十四個動作，拉出明星體線，擁有明星體線，代表身體大部分深層肌都被均勻地使用著。


●本文摘自天下雜誌之《Kimiko的女性日常美態：姿勢回正，自然就瘦了》，請勿轉載。欲知更多Kimiko完美穿搭教學與親自示範的運動招式，立即試閱電子書

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作者簡介

Kimoko

KimiBarre、KIMIKO系統運動風格舞蹈創辦人

像貓一樣的女子，優雅、輕盈、好奇、自有主張。四歲就轉頭向世界宣告：我這一輩子都不要跟舞蹈分開！愛跳舞也愛編舞、愛運動也愛漂亮身型能做的所有創作。即使被媒體稱作「明星的老師」，默默地有了粉絲、有了三本暢銷書、有了舞台、有了一點影響力，雙魚心思也從來沒有停止過實驗自己，挖出所有的可能性，幫大家一起成為自己更好的版本，並與True集團合作經營KIMIKO Studio教室。

已出版作品 《精•瘦•美 KIMIKO`S 明星指定美型課》、《精•瘦•美 2 KIMIKO`S 貼身教練 魅力有感塑形》、《精•瘦•美 KIMIKO`S 小角度美型關鍵》　


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