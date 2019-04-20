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《我們與惡的距離》吳慷仁坦言　律師堅持最難懂

2019-04-20 09:13聯合新聞網 讀.書.人

演員吳糠仁面對本次角色，思考「到底要如何詮釋王赦這個人？」成為他開拍前苦惱的一件...
演員吳糠仁面對本次角色，思考「到底要如何詮釋王赦這個人？」成為他開拍前苦惱的一件。(圖／《我們與惡的距離》的出版社麥田／城邦文化　提供)
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詮釋王赦這個角色，我常演一演忽然冒出了眼淚，不知道是為誰而流，就是有種莫名情緒在某些場次跑出來，可能是因為被害者，也可能是因為加害者……

閱讀小貼士

公共電視出品大戲《我們與惡的距離》開播以來每集內容精彩可期，熱播數週，即將於明日迎來最終大結局。本次由雙金編劇呂蒔媛（代表作《誰先愛上他》獲得金馬獎，以及《出境事務所》獲得金鐘獎）出馬，攜手劇組一票戲精演員探討「無差別殺人事件」、「思覺失調症」兩大敘事主軸，帶出媒體法治、家庭、精神疾病等故事題材。引爆人性的愛恨、脆弱與尊嚴，在善惡的邊緣，每個人都有話想說；到底，什麼是好人？什麼是壞人⋯⋯你有標準答案嗎？

吳慷仁在本劇中飾演殺人犯辯護律師王赦，面對這樣複雜情緒的角色他又該如何演繹？其他演員在詮釋角色上又有那些困難？本書將一一為你揭曉。


吳慷仁Ｘ王赦

即使備受質疑，也要為人權燃燒

作為一位法扶律師，王赦有個美滿家庭，極度捍衛人權，他為許多爭議性被告者進行辯護，不但賺不了大錢，還被社會民眾唾棄，戲一開始就被潑了滿身糞便⋯⋯王赦就像個獨行俠貫徹自己的意志。我會用一盞油燈來形容他，不管外面風雨多大，就算芯蕊要滅了，他也一個勁地往自己身上添油，維持焰火的燃燒。而妻子美媚，則是永遠支撐著他，不讓他熄滅的人。

吳慷仁與劇中小演員互動溫馨可愛。(圖／《我們與惡的距離》的出版社麥田／城邦文化　...
吳慷仁與劇中小演員互動溫馨可愛。(圖／《我們與惡的距離》的出版社麥田／城邦文化　提供)
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最難的是，理解王赦的堅持

《我們與惡的距離》寫在律師身上的戲，不著重法庭的針鋒相對，我演的王赦也非一般律師刻板的凜然形象。蒔媛姊劇本厲害之處，就是她根植於人性的深刻，進而鋪展的場面調度。因此每場戲出發點都是以「人」為主，任何法庭戲多半都回到被告與家屬。表演詮釋上，我剛開始看劇本也有一些設定，有時覺得演得極端點還不錯，過兩天又推翻自己的想法。「到底要如何詮釋王赦這個人？」成為我開拍前滿苦惱的一件事⋯⋯最後，我決定不要過於形塑王赦的特別之處；因為他所做的事、身為法扶律師的堅持就已經夠特殊了。

這個角色重要的不是外顯表象，而是內心掙扎的處理與轉折。開拍前看了許多蒔媛姊提供的書，也和曾為鄭捷辯護的律師黃致豪聊過。對我來說準備這個角色難的不是演一個律師，而是通透理解他背後的堅持與所做的事情。王赦是一個不支持死刑的律師，這點就與我的立場有所衝突。坦白說，我支持死刑，對於現在的社會加上目前司法環境我沒有太大信心，甚至有時覺得在某個層面上，以暴制暴是可行的。但這是我個人單一的想法，我們非常容易受到情緒所挑動，不是每個人都擁有法律、社服資歷。我只是一個演員，頂多有的是同理心，但無法輕易支持廢死；在這樣的狀態下詮釋王赦，老實說相當艱難。

劇中角色王赦（右）是一個不支持死刑的法扶律師，演員吳慷仁表示這個觀點與自己立場有...
劇中角色王赦（右）是一個不支持死刑的法扶律師，演員吳慷仁表示這個觀點與自己立場有所衝突，有時無法感同身受會讓增加表演上的難度。(圖／《我們與惡的距離》的出版社麥田／城邦文化　提供)
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與不同立場的人對話

準備角色過程裡，曾數次和相關團體聊過，在這當中我甚至希望可以把自己的偏見拿掉，試著去理解他們為什麼要幫助在大家眼中十惡不赦的人，傷害了小孩、傷害了無辜的路人，以我們無法了解的心境和手段，甚至那麼殘暴⋯⋯但我相信多數人真的很難做到完全理解，所以只能直白地把情緒投射出去：你傷害了不該傷害的人，你侵犯了我對道德的標準，所以我怪你，加上身處被憤怒與傷痛淹沒的混亂時刻，最直接快速的作法可能就是—把他處死吧！

直到後來不管是和致豪、與廢死團體的朋友幾次深度聊過，才有更進一步的了解。坦白說，剛開始和他們接觸，真的無法立即進入對方言語溝通的頻率中。

但我發現主要是基於觀點不同，他們所堅持的立場會讓我匪夷所思。但隨著幾次交流，我慢慢可以感受到，他們爭取的不是在保護這個人，而是爭取生而為人的基本權利。對我們一般人來說可能會覺得：這些罪犯憑什麼有人權？但不管是致豪或是相關團體的朋友們，都致力於爬梳被資訊媒體忽略簡化、從未深度報導的犯罪者背景，他們希望讓社會重視背後潛藏的問題：可能源自於精神疾病、可能來自家庭的養成，這些所謂的被社會統稱的「加害者」，他們的行為都是有原因的。藉由不斷追尋「為什麼」，理清這些人的家庭、求學過程等脈絡，他們的重點不在於幫助犯罪者脫罪，而更希望凸顯背後的原由；找到它，拉出來被大家檢視與討論。畢竟這不會是唯一的案例，未來還是可能有其他類似案件發生，因此如何「預防」，或許更需要被重視。

書名：《我們與惡的距離－創作全見：完整十集劇本＆幕後導讀訪談記事》作者：呂蒔...
書名：《我們與惡的距離－創作全見：完整十集劇本＆幕後導讀訪談記事》
作者：呂蒔媛;公共電視
出版社：麥田／城邦
出版時間：2019年4月3日
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不知為誰而流的眼淚

艱難的是，這樣的理想狀態很難馬上安撫到任何一個憤怒、傷痛的旁觀者，對我而言也是。我可以相信他們所堅持的信念，但相信的過程確實很痛苦。私下我曾詢問過致豪許多問題，比如他和犯人談話時，當下的心情是什麼？記得他曾說過，當他親耳聽見犯人作案的細節、如何行兇、動用了哪些武器，曾經手在顫抖，甚至微微作嘔⋯⋯聽他形容的畫面，我甚至可以感受當下的氛圍和呼吸。詮釋王赦這個角色，我常演一演忽然冒出了眼淚，不知道是為誰而流，就是有種莫名情緒在某些場次跑出來，可能是因為被害者，也可能是因為加害者⋯⋯其實很多時候讓我感到無所適從。而這樣的「無所適從」，尤其和致豪聊過後，面對犯人時內心糾結的心理層次，確實一度讓我不知道該怎麼表演，我很少會有這種感覺。

準備表演的過程，一次又一次和與自己立場相反的人交流溝通，有些觀點即便不能完全感同身受，但終有一份理解在無數次對話中流洩出來；我想，或許就是這齣戲所要傳達出的核心意義吧。

●本文摘自麥田／城邦之《我們與惡的距離－創作全見：完整十集劇本＆幕後導讀訪談記事》，請勿轉載。欲知賈靜雯、溫昇豪等眾演員與角色碰撞的火花，立即試閱電子書

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作者簡介

呂蒔媛

暱稱十元，二月二十八日生，雙魚座A型。畢業於文化大學戲劇系影劇組。曾製作《出境事務所》、《聖稜的星光》等劇；並擔任《公主小妹》、《倪亞達》、《牽紙鷂的手》、《終極一家》、《終極三國》、《出境事務所》等戲劇編劇，以及電影《誰先愛上他的》編劇。並曾以《牽紙鷂的手》、《出境事務所》二度獲得金鐘獎「連續劇編劇獎」；二○一八年更以電影《誰先愛上他的》入圍金馬獎「最佳原著劇本獎」。


公共電視

一九九八年七月一日，公共電視正式與國人見面，立志成為一個真正以民為尊的電視台，也是國內唯一由財團法人組織經營之非商業性無線電視台。公視經營理念，包括建立全民終身學習管道、增進人民對新聞事件和公共事務的瞭解、善盡媒體監督政府的第四權責任、重要議題和觀念的分析解釋；讓民眾認識各國豐富文化、歷史，培養本土關懷和國際視野，並使各種社會團體有公平參與表達的機會。多年來公視成功製播與商業電視台區隔的優質節目，在藝術、文化、兒少、自然、生態、環保、族群、文學、戲劇、弱勢族群、公眾近用等各類型節目方面成就斐然。即使獲得國內外眾多獎項的肯定，公視仍會繼續努力製作出更多質量均佳的精采節目。


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