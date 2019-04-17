前閣揆張善政樂於挽袖做事 靠這個撫慰災民

2019-04-17 09:11 聯合新聞網 讀.書.人



2016年維冠大樓倒坍事故，殯儀館舉行震災罹難者頭七法會，家屬追思亡者，場面悲戚肅穆，當時總統馬英九(前排右一），在台南市長賴清德(右二)與行政院長張善政(右三)陪同下慰問家屬（圖／聯合報系新聞資料庫） 分享 facebook

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「每當我挽起衣袖、專注將難題解決，那種快慰與充實， 真是比某個位置、頭銜或虛名，更讓我高興。」前行政院院長張善政這麼說。

他愛山、他務農；他是工程師、是教授；是科技部長、行政院長，是農夫、公益推動者，他不斷跨界、歸零、重開機。《做事的人：張善政的斜槓探索人生》記錄他人生中的每一條斜槓，不僅是一次職涯的挑戰，更是他價值觀和終極關懷展現。

文／作者 張善政、採訪撰文 吳錦勳

雲豹裝甲車上看不到的眼淚

在政府工作，我喜歡親臨沒有折衝、迴旋空間的第一線，直接承受民眾的反彈。感同身受，但不要喪失理智。因為只有走下雲豹戰車，才能看到人民甘苦的眼淚。到底勘災的目的是什麼？旁觀他人的痛苦，或是對他人的不幸真切地感同身受，這真是身為為政者一大考驗。

二〇一八年八月中南部淹大水，我們看到蔡總統搭雲豹裝甲車到嘉義勘災，在嘉義布袋遭災民嗆聲：「總統下來走走看！」「（台語）落來行，汝就知影啊！」途中還有災民拉起封鎖線，怒嗆:「再開進來就把我輾過去……」甚至不讓裝甲車前進。

總統親自到災區巡視，為什麼民眾會如此不滿？這是因為他們已經泡在黃濁泥水裡這麼多天了，只希望為政者能懂他們的痛，但諷刺的是，他們抬頭卻是看到蔡總統搭乘裝甲車「高高在上」，完全感受不到同理心。

他們的訊息很清楚：「走下來！」才能「體會看看」。

不要旁觀他人的痛苦

其實，幕僚常會建議官員，「不要輕易跑到第一線，以免面對沒有折衝、迴旋的空間。」或是當面允諾的事情，之後卻做不到，一定被罵「白賊」；更糟的像馬總統被憤怒民眾「獻鞋」（丟鞋子）、小英總統被當面嗆聲。不論是心情受到衝擊，甚或身體上受到傷害，總是幕僚或隨扈的職責。

但是，如果為了保護官員，一味地用拒馬、鐵絲網、盾牌鐵棍遠遠封鎖、隔離抗議民眾，或不分青紅皂白架開，這又顯出權力的傲慢，也拉大與民眾的距離。

我在行政院期間，遇到令人措手不及的各式災難，從禽流感、復興航空墜河、登革熱、八仙塵爆、霸王寒流、〇二〇六台南地震、流感、腸病毒、空勤總隊直升機失事等……尤其副院長一向是政府救災總指揮，我的從政生涯簡直成了「勘災總隊長」。一路走來的心路歷程，真不可以為外人道也。

日後我不斷思考：到底勘災的目的是什麼？旁觀他人的痛苦？或是對他人的不幸真切地感同身受？！這真是身為為政者一大考驗。

2016年2月重要政府官員出席追思大會，（左一）當時行政院院長張善政、在典禮中頻頻拭淚，流露真情的一面。記者鄭清元／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫） 分享 facebook

直面第一線

二〇一六年二月六日凌晨高雄美濃地區發生六．六級極淺層強震，台南維冠大樓倒塌，造成一一五人死亡，成為有史以來單一建築物罹難人數最多的災難。

午夜時分，我接到電話，心裡一沉，從早上五點多開始，我和馬總統便到中央災害應變中心聽取會報，七點到台南災區和醫院視察狀況，快中午又飛回台北指揮救災工作，盡量避免給救災人員帶來不便，全力協助台南市長賴清德，同時致贈加菜金給搜救弟兄、國軍弟兄和志工，讓搜救工作更順利，將救難工作做到最後一秒鐘。有媒體形容，「這是台灣政壇多年來難得一見的藍綠和解與中央地方合作典範。」

其實，第一時間地方政府及救難隊早已將傷者送醫，災變現場附近店家放棄做生意，將道路、騎樓空間騰救災，慈濟利用這些空間，搭上帳篷，協助救援。當地的觀光飯店、民宿，也都自動騰出房間安頓受災戶。我在現場，能做的實在不多，看到一位老婦人因為兒孫媳婦還在受困，泣不成聲，只有趕緊拿衛生紙替婦人拭淚，勸她顧好自己，不要再難過；當我在新樓醫院、收容所等地慰問罹難者家屬，頒贈慰問金時，聽到災民說：「寧可不要慰問金，也希望家人回來……」聽完，我心都快碎了。

*

請您一路好走

二〇一六年三月十日，新北市石門外海，一艘名為「德翔臺北」的貨輪擱淺，船體斷成兩截，重油洩漏汙染逾二公里。為了緊急救災，空勤總隊出動直升機，第一趟載運船公司技師到船上探勘是否有漏油，第二趟用吊掛方式將他們撤走，偏偏這天風狂雨勁、濁浪排空，就在第二趟直升機意外墜海，正駕駛、特勤組員兩人殉職，其餘三人落海受傷獲救。

印象最深的是，那天是周五，我還卡在立法院總質詢的最後一天，中午時分，得知空勤總隊飛機摔進海裡。總質詢一結束，我便分別趕赴醫院探望。來到第一家醫院，正駕駛的太太說：「院長，您能不能看看我先生大體，說幾句話……」

很多人可能會有所忌諱，身旁幕僚也表示不宜「這……婉拒比較好。」但面對傷心的家屬，我豈能轉頭就走。若只是以個人的立場，衝到現場、面對壓力、與眾人周旋，很多時候，這些是違背我的個性的，然而一旦站在政府公部門的位置，我卻超越自身個性或能力的侷限，得到了面對的勇氣。

我仍決定進去瞻仰遺容。正駕駛生前落水，身體腫脹，臉像吹氣一樣，一片慘白，想想他曾是妻兒倚仗的高山，如今躺在冰冷的鐵板床上，我心裡非常難過。站在大體旁邊，我雙手合十悄聲說：「謝謝您，請不要牽掛，一路好走。」致意之後，他太太心情平復多了。

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感同身受，但不要喪失理智

從政生涯，我因為透過人與人的互動，用他人的眼睛，以全新的眼光看世界。我覺得為政者一定要多跟基層互動，親身走到現場，才能看到平常看不到、聽不到的、才能知道傷害解決了沒有。即使面對不滿，或是被嗆，仍要到他前面，讓他傾吐冤屈。尤其，不要等被罵了才去，那做再多人民不滿情緒早就擴散了，根本沒用。

二〇一八年八月南部淹大水，我再南下嘉義縣東石鄉，到幾個嚴重的村落勘災慰問。我雖已不在政府職位，無法帶給災民即刻的資源，但是希望他們能感受到來自政府以外的關心。

書名：立《做事的人：張善政的斜槓探索人生》作者：張善政、採訪撰文／吳錦勳出版社：天下文化出版時間：2019年4月15日 分享 facebook

從東石這最嚴重災區災民的角度，政府補助僅是杯水車薪。一個屋子的家具許多被水沖走，家電被泡爛無法使用，只剩下一個殘破的空殼房子。一位在鄉公所填報災損申請的養殖漁民告訴我說，她的魚塭被水沖垮，養了一年的七星鱸都流失，損失至少兩百萬元。

這些遠高於政府公告的補貼標準。這次既非颱風也非地震，過去好像沒有向民間募款的先例，但是異常氣候將來勢必越來越嚴重，我們不能墨守成規。依照公益勸募條例，政府遇重大災害時，是可以啟動募款的。現在是不是該是考慮這樣途徑的時候了？這對於辛勤樸實的民眾而言，是非常珍貴的支助！

從掌潭村撤到港口宮香客大樓安置所的一位老阿伯告訴我：「家沒了！」

我當然無法滿足所有人的需求，我深知精力與資源應該如何分類？你如何傾聽自己的心，用自己的腦子，整合好自己，做好的精力與資源的配置，不在理盲與濫情中迷失了自我。當我親臨沒有折衝、迴旋的空間的第一線，直接承受民眾的反彈，我一直提醒自己：「感同身受，但不要喪失理智。」

但是我想，如果不踩在泥水裡，單從裝甲車上，怎麼能看見災民眼中的淚光。

●本文摘自天下文化之《做事的人：張善政的斜槓探索人生》，請勿轉載。欲知更多前閣揆張善政斜槓故事，立即試閱電子書。

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