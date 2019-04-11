【成就書坊】機會留給敢開口的人 富蘭克林靠「拜託」贏得人心

2019-04-11 14:12 聯合新聞網 讀.書.人



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閱讀小貼士

多數的人失去機會，往往因為不敢開口。無論是請求幫助、提供協助、甚至是閒話家常，這些與人建立關係的行為往往在不知不覺中，為我們開啟了許多機會的大門。特別是請求幫助因為有欠人情的心理壓力，更加難做到。《好好拜託》運用了哥倫比亞大學傳授的社會心理學原理，教你求助用得好，關係更長久！

文／海蒂．格蘭特

讓幫助你的人感覺良好

曾經好心幫你的人，比起受過你恩惠的人，更願意再度幫助你。

美國開國元勛之一班傑明．富蘭克林的洞察力相當敏銳，他的一些洞察造就了很了不起的發明，如避雷針、雙焦眼鏡、安全壁爐、導尿管、蛙鞋等等。他也熱中於洞察人心，他提出了自己堅信的十三條品格德行，包括節制、秩序、節儉、中庸等。他認為，掌握這些品德，就能達到道德完美。他在日記中記錄每天貫徹各項德行的成敗，並提到「很訝異發現，原來自己充滿缺點」。

關於求助，富蘭克林有個重要洞察，值得我們思考︰向他人求助，你的地位不僅不會因此下降，還可能因為你給人機會幫助自己，贏得對方的好感。在富蘭克林的自傳中，他提到以下故事：

我首次升遷是一七三六年，我被遴選為聯合大會的會議代表。當年此決定無異議通過：但隔年，當我再度被提名（此為一年一任，和大會會員一樣），一位新會員發表長篇大論反對我，目的是要推舉其他候選人。不過，我仍然獲選了。反對我的人，是位受過教育且相當富有的紳士，旗下人才輩出，在議院裡能發揮巨大影響力。然而，我並未對他卑躬屈膝，而是在一段時日後，因其他原因與他結識。

我聽聞他有非常多珍稀罕見的藏書，於是寫了一封短箋，表達我想閱覽其中一本珍貴藏書的渴望，並請他幫忙，把書借給我幾天。他馬上請人將書送來，我在大約一週後歸還，附上另一張短箋，表達我的感激之情。

當我們在議院見面時，他主動過來跟我說話（之前從沒發生過），而且相當客氣；從此之後，他表現出樂意在各種場合協助我。我們成了好友，彼此間的友誼一直持續到他過世。這個實例印證我之前學到的一句老格言：「曾經好心幫你的人，比起受過你恩惠的人，更願意再度幫助你。」一個原本沒把富蘭克林放在眼裡、連話都沒多說過半句，甚至曾公開表態要解除他職務的大人物，竟然會出借自己的珍貴書籍給他，而且因為這次相助，變得更喜歡富蘭克林，兩人還因此成為好朋友。這個故事似乎說不通？只要你回想一下第二章提到的認知失調，就不難理解了。

正如波恩斯的研究所示，書的主人在考慮是否依從富蘭克林的要求時，一定承受極大壓力。他有兩個互相矛盾的想法在腦中迴盪：我借了一本珍稀書籍給富蘭克林，但我真的不喜歡富蘭克林這個人。

要擺脫認知失調，方法之一就是決定自己是喜歡富蘭克林的。調整對富蘭克林的看法，轉為肯定，就能全盤解決此問題；畢竟，幫助你喜歡的人是再自然不過的事了。

富蘭克林反其道而行，向立場不同的人求助，反而與對方成了好友。很多時候，親密的人際關係就是透過相互「麻煩」而建立起來的。你做不到的事情，卻相信對方能做到，對方能夠得到你的肯定和信任，自然願意和你走得更近。

＊

讓身邊的人幸福，是人生最大價值

付出愈多，人生就愈有意義，也愈有成就感。知名耶誕經典名片「美滿人生」（It’s a Wonderful Life）就是以此為前提的故事。

研究指出，參加慈善團體或參與志工服務的人，不論是生活滿意度、身體健康或是自尊心都比較高。他們確實感受較佳、氣色較好，也比較喜歡自己。但同樣的，付出不論大小，都能夠擁有這些好處。簡單的小事，如為陌生人帶路或排隊時禮讓他人，都能夠增加幸福感。如果你想要提升生活品質，也不妨試試花錢在他人身上。

金錢買不到快樂嗎？研究證實，人只要錢夠用，可以滿足基本需求，那麼財富增加對於幸福感的影響並不大。然而，心理學家伊莉莎白．鄧恩（Elizabeth Dunn）發現，這主要是因為人沒有將錢花在正確的事物上。金錢使用得當，就可增加幸福感，也就是「把錢花在你以外的人身上」。

比方說，鄧恩和她的同事勞拉．阿克寧（Lara Aknin）、麥可．諾頓（Michael Norton），請六百多位美國人表明其月薪、快樂指數、每個月花在自己身上的金額（帳單、開銷、買給自己的禮物），以及花在他人身上的金額（買禮物給他人及捐給慈善機構的錢）。結果發現，個人消費與快樂完全無關，但利社會的開銷（花在他人身上的錢）確實能創造更大的幸福感。

在另一個研究中，鄧恩與同事追蹤十六位收到公司分紅的員工幸福感變化，發現花較多獎金在他人身上的員工，在接下來六至八週感受到較多快樂，而且怎麼花錢比花多少錢對快樂的影響更大。

書名：《好好拜託：哥倫比亞大學最受歡迎的社會心理課，讓人幫你是優勢，連幫你的人都快樂才是本事！》作者：海蒂．格蘭特 譯者：謝儀霏出版社：天下雜誌出版時間：2019年3月29日 分享 facebook

在最後的研究中，他們給受試者五美元或二十美元，指示他們可以買禮物給自己，或是買禮物給他人，或捐給慈善機構。同樣的，那些把錢花在別人身上的人感受到最多的快樂，而且跟金額多少無關。

為什麼要知道這些？儘管從研究來看，如果我們多幫助他人，很明顯的心靈會感到更富足，但我並不是要你變成一個給予者，而是要讓你對於求助這件事覺得自在。從前兩章中，你已學到一般人比我們想像中的更樂於給予協助，而且提供協助的品質比我們認為的還要高；再者，別人幫了你之後，會更喜歡你，而非討厭你。

現在，你知道給人機會協助你，能提供對方實質且持久的好處。甚至可以說，不求助是種自私的行為，因為會剝奪他人提升幸福的機會。你已知道箇中道理，下一個挑戰是：如何滿足助人者的需求，好讓他們來幫你。

如何讓人願意幫助你？

接受幫助往往讓人五味雜陳，我們以為求助惹人厭，或彰顯了個人能力不足。但研究顯示，助人者在助人後，會更喜歡受助對象。

幫助他人給助人者帶來許多好處，可以提振正面情緒，讓人面色紅潤，而且能讓這個世界變得更友善美好。

開口求助時，不自在、繞圈子反而會有反效果。求助得體，能開創機會，讓助人者對自己和對求助者都感覺更良好。

●本文摘自天下雜誌出版之《好好拜託：哥倫比亞大學最受歡迎的社會心理課，讓人幫你是優勢，連幫你的人都快樂才是本事！》。欲知更多提升優勢、把握機會的秘訣，立即試閱電子書

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