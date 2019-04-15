渣男別裝了！抓住這幾個重點遠離「地雷情人」

2019-04-15 09:25 聯合新聞網 讀.書.人



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約會的部分功用就是幫助妳搜集線索，以便判斷候選的追求者，張大妳的眼睛在婚前看清楚，這樣就不會嫁給問題多多的男人…

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很多姊妹們都遇到過交往前無微不至、24小時待機，交往後卻切換到「掛機模式」的男人。怎麼也想不透同一個人落差怎麼那麼大！就讓暢銷愛情書作家傳授區分壞男人與好男人的訣竅，讓你成功避開這些「地雷情人」！

文／蘿拉朵依爾

妳的直覺不會錯

只要相信自己，你就會知道怎麼過下去。 ——歌德（Johann Wolfgang Von Goethe）

當然不是每個男人都那麼容易一眼看透的，所以憑自己的直覺作判斷就變得很重要，尤其當妳不太確定的時候，照直覺走往往是最對的，如果妳覺得他好像賭得太兇了，不過不太確定，那就問問心底的聲音，也許妳看見他隨身攜帶骰子撲克牌並沒有想太多，他輸了超級盃的賭局而典當了音響也不像太嚴重的事，不過妳的直覺一定感覺到異常並且向妳發出警告，妳需要做的就是傾聽內心的聲音。

妳甚至不需要知道心中為什麼會響起警報，只要妳注意到這個警告就夠了。

有時候女性朋友告訴我她們因為過去做過很多錯誤的決定，所以擔心自己的直覺有問題，不過妳的直覺不會消失也不會錯，也許妳過去沒有聽從直覺，但是它一直在心裡等著告訴妳什麼才是最好的利益。直覺是一種靜謐的聲音，只有妳獨處思考的時候才聽得見，有時候它在妳一個人慢跑的時候響起，有時是妳在洗衣店折衣服的時候出現，妳獨自沉思的片刻，直覺就會跑出來。重點是要讓自己靜下來聽，關掉收音機、電視、電話，以及其他會讓妳分心的事情，專心等待心裡給妳的回應。

妳可以問問自己的感覺，當妳想到對方會不會很擔心？打電話給朋友證明一下自己的憂慮，如果妳不想告訴別人有關新男友的事情，那至少要自問自答一番，妳會突然看見幾個星期以來一直害怕面對的問題。

我們都很熟悉一種直覺認為是某事，卻告訴自己避開這樣的想法，也許妳注意到他每次都喝得酩酊大醉，卻辯稱他只是想放鬆一下，妳不承認自己心中所想的：他有酗酒的問題。或者妳注意到某個男同事遇到妳總是很神經質，妳告訴自己這可能是妳的關係，但後來和公司其他女同事聊起來才知道男同事的行為就是這樣，當妳發現自己在找理由替男人的行為合理化，其實就是妳的直覺想傳達一些事情。

注意心中發出的警告

如果妳不正視直覺，或是忽略它想告訴妳的事，妳可能會給自己帶來很大的麻煩。

約會的部分功用就是幫助妳搜集線索，以便判斷候選的追求者，張大妳的眼睛在婚前看清楚，這樣就不會嫁給問題多多的男人，例如他說會打電話給妳但是沒有打，這就是舉出一面紅旗，證明他會說謊，如果在約會初期就常有這些狀況，妳就沒有理由還給對方機會繼續說謊欺騙妳，妳還不如從此就把這個男人忘記。

男人身上當然不會掛著一面招牌細數自己的缺點，不過妳從他身上會看到許多明顯的徵兆，妳該做的就是注意他何時祭出紅旗的危險訊號。

有藥癮和酗酒人士常顯露出來的症狀：

◆ 他使用非法藥物。

◆ 他使用一些處方箋的藥物來提振精神。

◆ 他一喝酒，行為舉止就改變。

◆ 他希望別人管好自己就可以，不要來管他喝多少酒。

◆ 他因為醉酒而沒有去上班。

◆ 他被指控酒後駕車。

◆ 妳每次看見他，他都是在喝酒。

◆ 他每天都喝酒。

書名：《單身女子必修的27堂課〔修訂版〕：從尋找真愛到美滿婚姻的成功之路》作者：蘿拉朵依爾譯者：陳彬彬出版社：原水文化／城邦出版出版時間：2019年01月28日 分享 facebook

有暴力傾向的男人常出現的症狀：

◆ 他的前任女友聲稱她常被打。

◆ 他覺得男人會打女人，一定是女人做了什麼才激怒男人。

◆ 他的情緒時好時壞，起伏很大。

◆ 他在一個暴力家庭之中長大。

◆ 他對小動物很殘忍。

◆ 他憤怒的時候會摔東西。

◆ 他強迫妳和他做愛。

拈花惹草的男人會出現以下的徵兆：

◆ 他曾欺騙前任女友或前妻。

◆ 他的父親或重要的父執輩對他們的伴侶也是不忠。

◆ 他認為男人一生不是用來對一個女人忠誠的。

◆ 他和妳在一起時還是會和別的女人搭訕。

◆ 他特別喜歡收集色情電影或雜誌，或登錄色情網站。

◆ 他有時會解釋為何遲到了、昨天晚上去哪裡，他為了公事又做了什麼等等。

◆ 他拒絕使用保險套，或者提出沒有性病的健康證明。

◆ 他還有婚姻束縛就開始和妳約會，即使他目前分居或是正在辦理離婚也一樣。

●本文摘自原水文化／城邦出版之《單身女子必修的27堂課〔修訂版〕：從尋找真愛到美滿婚姻的成功之路》，未經授權，請勿轉載。欲知更多必學內容，請至讀書吧電子書。