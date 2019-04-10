才貌雙全女神作家，最新力作媲美《茶花女》

2019-04-10 09:07 聯合新聞網 讀.書.人



《匣心記》的女神作家伍倩。（圖／圓神出版社授權提供） 分享 facebook

錦墩上的青田琵琶半抱，一時竟怔住了。第一次，有這樣出身高貴的一個人，真摯地祝福她這樣一個卑賤者……

閱讀小貼士

如果你厭倦單純看宮廷貴妃、娘娘的明爭暗鬥，也許你可以考慮閱讀《匣心記》，這是一部跳脫傳統宮廷戲碼的作品。

本書作者伍倩是才貌雙全的北大法語博士，古言創作豔驚四座，以青樓作為故事背景，從男女主角身上著手，巧妙運用極致衝突人物設定，一個是賣笑賣身的青樓花魁，一個是陰險狠辣的跛子王爺，再加上她華美流暢的文筆，將人性既可悲又可笑的反差感淋漓盡致呈現，超高水準鉅作，獲得網路一致好評。

文／伍倩

青田原本極其忐忑，可是看微行登門的攝政王竟渾不似人前那一派倨傲冷淡，而且這樣盯著她的眼神──她當然清楚自己的美麗，也清楚美麗所擁有的力量──立刻暗暗放下了提到喉嚨口的心，面上做出了十分的嬌憨來，遞上一碗甜羹，「比起前兩次的魂飛魄散，不算什麼。」

齊奢驚異於她的慧黠，不亞於驚異於她的美。他伸手接過了瓷碗轉放在一邊，儘量讓自己別總死盯著她看。「妳可知道我的來意？」

「總不會是──來聽笑話的？」

「所差不遠，來講笑話的。」

青田抿嘴一樂，兩朵金絲點珠的桃花掩鬢（備註1）光暈波動，明妍襲人，「三爺的笑話，青田代您來講，可好？」得到了默允，她便字句清脆地啟齒道：「還是那兒子不學無術的河南員外，有一回家裡宴客，員外在席間問一女子最愛讀什麼書，這女子只說了三個字，就把滿堂逗得捧腹，她說：『《烈女傳》。』──原來這女子是個青、樓、娼、婦！」

自嘲既畢，瞧對方忍俊不禁之態，青田也笑著退半步拜下去，「賤妾負荊請罪，三爺大人大量，容聽跪稟。素來在懷雅堂出入的皆為東黨人，禮部祝大人也一向依附於王家，當日又說三爺姓王，賤妾只道三爺定是首輔王大人家的三公子。原本東黨黨徒在席間談謔玩笑便屬常事，王家又素與三爺不睦，故而賤妾也就不知避諱，想起什麼就脫口而出，實乃思慮不周，絕非有意譏諷王爺。多有得罪之處，懇請王爺海涵。」

樓下傳來一陣陣的管弦絲竹，齊奢的音調卻如一尾夜泊近酒家的客船，淡漠而孤清，「內閣首輔王卻釗，共育五子：么女為當今東太后，二子早殤，長子王正浩為吏部左侍郎，三子王正廷為工部尚書，四子王正勳為戶部右侍郎。三人科考之年均位列一甲，分明是王卻釗動用關節、貢舉不公。眼下除了王正勳年紀太輕，其餘兩子王正浩、王正廷皆已入閣。四位閣臣，三位是王家人，朝廷內閣竟變成了王家的『家天下』，亂政之舉昭然若揭。我身為宗親，維持綱紀責無旁貸，至於祝一慶等朝臣先前不過是含垢忍辱，時機既到，自然棄暗投明。」

青田諾諾而應：「賤妾雖不懂國事，可只瞧三爺的恩澤上庇喬公子這樣的棟梁之才，下及青田這樣的卑賤之軀，就知道大勢所趨、天下歸一。」

齊奢動容一樂，「妳給我灌的這碗迷湯濃雖濃，但有點兒餿，不中吃。妳見我貿然造訪，深怕我是看中了妳的美色心生邪念，便搶先說我有恩於你們二人，把我抬得這樣高，我便不好意思再做那等欺男霸女、棒打鴛鴦的下流事了。」

心事被一語道破，便有兩片顏色從青田的額際直貫腮頰，紅若流霞。她低低地囁嚅：「三爺取笑。」

齊奢在上高高地俯視著她，軒昂的面目被梁上的幾盞宮燈染得泛黃，似貼了金箔的巨像，有一種不動聲色的、華美的慈悲。他無緣無故地歎一聲：「妳既肯為喬運則身受千刀萬剮之刑，自不是以一般的客人待他的。你們間的過往我也聽說了一二，其實他這狀元全都是靠妳以身供養，他能修成正果自也是妳的福氣，不過，『福兮，禍之所伏』，妳可曾想過，妳二人眼下的地位已是天懸地隔，他一旦辜恩忘情，妳當如何是好？」

徹耳的通紅在青田的面上漸漸褪卻，餘下了薄薄的胭脂色，濃淡相宜，「非是青田斗膽，三爺此話差矣。喬公子天賦英才，不管有沒有我，他都絕不會久居人下，我只不過是略盡綿力，免除了他一點兒生活上的困頓而已。倒是我自己本就身在這煙花之地，反而該感激喬公子厚賜我一番情由，令我自覺迎來送往、倚門賣笑之舉，還不至於不堪到極處。故而，說到『恩』，是他有恩於我，而非我有恩於他。至於『情』，男歡女愛原出自本心，若我對他十分，就要他還我十分，那與這地方一手交錢一手交情的荒唐又有何不同？我雖『願得一心人，白頭不相離』，亦知『易求無價寶，難得有情郎』。我以前怎樣待他是我自願，他以後怎樣待我──」她嘴邊浮現出一絲惘然笑意，稍縱即逝，「命裡有時終須有，命裡無時莫強求。」

「既然勘破無常世事，何苦一往情深？」

「三爺是明白人。好比人生在世終須一死，也沒見誰因為總是要死的，就不拚命活著。」

齊奢似有所思，未曾得語，忽聞「喵」一聲，一隻雪白的波斯貓不知從哪裡鑽出，一眼海藍一眼碧綠，直直踅過來，豎起了尾巴來來回回在他小腿上擦蹭。青田忙噓聲去趕，貓兒轉了個圈，竟「噌」地直接跳上了齊奢的膝面。青田又慌又驚急跪，訕訕堆起笑，「這鬼東西自來不親生面孔的，想是見了貴人了。牠倒有眼力見兒，不像我，有眼不識泰山。」

齊奢笑了，翻開一手往上抬抬，「好了，事不過三，賠了三遭禮了，不必再提。起來吧。」他手掌長大，掌心布滿了膙子與擦痕，一看就是弓與刀留下的印記。就用這隻粗糙的手，他細緻地、輕柔地擦過了腿上的白貓，「妳的？」

首飾碰撞的淅瀝聲中，青田提裙起身，發窘地點點頭。

齊奢笑意不減，專心致意地撫著貓，「我以前也有隻貓，跟了我七年。最後牠老病的時候水都喝不下一口，結果那晚上牠也不知哪來的氣力，一下蹦到我床上，頭抵頭跟我睡了一夜，第二天就死了，回回想起來都叫人難受。以後，我也就再沒養過貓了。」

青田聽後，清音闌珊道：「一人可賀，一人可歎。」

「此話怎講？」

「三爺身為天潢貴胄，成日價所談的皆是國計民生，偶爾一段閒情雜事，青田有幸聆聽，謂之可賀。然而政治之爭風波險惡，須得步步為營，三爺的身邊雖從者千萬，人心叵測間，也只好將念念不忘寄託於一隻畜生，謂之可歎。」

靜靜地，齊奢望向她。如果說一直以來女人帶給他的誘惑都像是一間密閉而曖昧的房，讓他只想進去好好地睡一覺；那面前的女子便是一扇窗，總有一天那窗兒一推開──他確定──窗外的風景就是他內心。

青田嫣然一笑，「我伺候三爺一套曲子吧，三爺想聽什麼？」

齊奢也微笑一笑作答：「男怕〈夜奔〉，女怕〈思凡〉。來段〈思凡〉吧。」

書名：《匣心記》作者：伍倩出版社：圓神出版出版時間：2019年04月01日 分享 facebook

青田回身取了琵琶，入座，轉軸撥弦三兩聲，開口唱：「小尼姑年方二八，正青春，被師傅削了頭髮。每日裡，在佛殿上燒香換水，見幾個子弟遊戲在山門下。他把眼兒瞧著咱，咱把眼兒覷著他。他與咱，咱共他，兩下裡多牽掛。冤家，怎能夠成就了姻緣，死在閻王殿前由他。把那碾來舂，鋸來解，把磨來挨，放在油鍋裡去炸，啊呀，由他！則見那活人受罪，哪曾見死鬼帶枷？啊呀，由他，火燒眉毛且顧眼下。」

鶯音巧囀，雲凝冰噎。不知是楚館佳人去到了古佛前，或是緇衣尼跌落進月地花天。

一曲終，齊奢由衷讚歎：「『曲罷曾教善才服，妝成每被秋娘妒』。花魁之名，名不虛傳。」頓了頓，卻又自己把頭一擺，「不妥，這首〈琵琶行〉引得不妥，『老大嫁作商人婦』──後事悲苦。」略為沉吟後，他清越一笑，「不瞞妳說，我是個領兵打仗的粗人，詩詞上頭一概不怎麼通，一時竟也想不起什麼，只記得金人劉迎有一首〈烏夜啼〉，牌名雖不甚好，裡頭有兩句倒很貼。但願『青衫記得章台月，歸路玉鞭斜』，任妳『相逢不盡平生事，春思入琵琶』（備註２）。」

錦墩上的青田琵琶半抱，一時竟怔住了。第一次，有這樣出身高貴的一個人，真摯地祝福她這樣一個卑賤者。她垂望著款放於膝頭的右手，手指上的碎寶戒指晶光耀動。「多謝三爺金口吉言。」

備註 1. 對稱使用於髮髻兩側的髮簪稱為「掩鬢」。 2.（金）劉迎〈烏夜啼〉：「離恨遠縈楊柳，夢魂長繞梨花。青衫記得章台月，歸路玉鞭斜。翠鏡啼痕印袖，紅牆醉墨籠紗。相逢不盡平生事，春思入琵琶。」詞中記敘了作者對一位青樓女子的思念，並最終與之相聚團圓的喜悅。

●本文摘自圓神出版之《匣心記1》。欲知花魁青田與三王爺齊奢間更多曖昧故事，立即試閱電子書

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