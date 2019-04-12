省旅費住青年旅館？酷炫「設計旅舍」才是首選！

2019-04-12 09:30 聯合新聞網 讀.書.人



瑞士巴賽爾青年旅舍建築身形狹長，改建於1850年以來便是生產絲帶的老工廠，有濃厚的工業風設計。（圖／出自讀書共和國《原來，住好設計不用花大錢！年輕人旅居歐洲自在住的風格背包客棧 × 32》一書） 分享 facebook

年輕旅人對設計越來越看重――這是他們個性的表達和延伸。如果你希望你的品牌擁有真正的粉絲，你就需要確保你的設計很酷很有趣。

閱讀小貼士

出國旅行，你會選擇跟團住飯店，還是自助旅行找旅舍呢？儘管各有利弊，但你不得不承認，「自助旅行」因為有更多的彈性時間，還能依據個人喜好量身打造，更重要的是時代的進步，讓優、劣評價也都能在網路上一覽無遺，因此有越來越多人喜歡這樣旅行方式，更興起「設計旅舍」的住宿風潮。

談及「設計」，或許依然還會有人認為那就是華麗或奢侈的代名詞，不過事實上人人都能夠住得起「設計旅舍」，它也不只是提供旅客簡單住宿，比起入住高級星級飯店，住進好的設計旅舍將能為你的旅程帶來翻倍驚喜與樂趣，《原來，住好設計不用花大錢！》帶你看盡世界各地好住又好看的設計旅舍！

文／甄健恆 Kien Hang Yen

科技世代背包客的崛起

隨著科技與網路的發達，有關於旅舍的基本設施資料大多都能在網路上取得，而其他訂購網站如：HostelBookers（或Hostelworld）上的評論，則可用來作為判斷旅舍好壞的指南。這裡的「星級」也與酒店式的「星級」一樣「靠譜」。雖然每家「設計旅舍」也會因為地理和成本上的不同而各自有著其特色，如屋頂露台、遊泳池、美食餐廳等，等同於4 星或5 星級酒店的設施――相對地，它們也同時會有沒早餐、沒毛巾床單、沒電視的小缺憾。但如今的「科技背包客」除了跟早期背包客一樣，需要有一張床位，最重要的是得無時無刻與他人「聯繫」。

所謂的「科技背包客（Flashpacker）」，其實大多數乃來自於外媒號稱為「科技世代」（Millennials）――即介於16 至34 歲的族群。根據2011 年的一項統計，這世代總共有790 萬人，比「嬰兒潮」多出3 百萬，而到了2030 年，這數字也將到達2 千萬人次！所以這一群對科技敏感的旅人，絕對希望過著與父母親截然不同的旅遊方式。雖然這個年齡層面頗大，但是根據「美國運通商務觀察」（American Express Business Insights）指出，其成長率將在不遠的未來達到高峰――時間點預計為2017 年。因此，「設計旅舍」的崛起，即反映出這個趨勢。

譬如說在近年來擴張最迅速的「Generator」連鎖旅舍集團，即意識到歐洲房產市場的下跌，進而造就了很多辦公室的出讓（尤其是在市中心），便趁勝追擊，購入許多一旦經濟復甦後，就不可能再有機會買下的建築進行改造。當然，找設計師「接地氣」的裝潢手法，則堪稱首例。其旅舍執行主席Carl Michel 提及：「年輕旅人對設計越來越看重――這是他們個性的表達和延伸。所以如果你希望你的品牌擁有真正的粉絲，你就需要確保你的設計很酷很有趣。因為年輕旅人只會在確切感受和體驗到這個連結後，才會喜歡你的品牌。」所以對於這個高喊著「活在當下」的年輕族群，能即時分享心情和照片已成為一種必須――「如果我入住了旅舍，但沒有當晚PO 上臉書，那是否真的曾經發生？」――這稱為「恐懼錯失」現象（因社群網站誕生的現象，即害怕你的朋友或坐在你旁邊的人比你擁有更多的樂趣），即便聽起來誇張，但亦顯示免費無線網路供應的重要性，甚至像土耳其的「#bunk」旅舍還為了方便住客能即使分享，而直接在名稱上加入了「#」（hashtag）字號！可見，「設計旅舍」已經開始在服務上變得越來越專業，而且為了獲得更多旅人入住，也大量迎合「科技背包客」的需求，這與「精品旅店」當初在客房內設置音響和咖啡機的道理是一樣的。基於歐洲與亞洲廉價航空的崛起，「科技背包客」也相對比以往更有機會出國旅行，所以造就了他們即使是對旅舍，也有著更高的要求。

土耳其的「#bunk」旅舍整體設計猶如精品店，旅店名更提醒住客：別忘了分享時請別忘了按「＃」字鍵！（圖／出自讀書共和國《原來，住好設計不用花大錢！年輕人旅居歐洲自在住的風格背包客棧 × 32》一書） 分享 facebook

青年旅舍的再造計畫

誠然，「科技背包客」的首次旅行經驗，已經不再如他們的父母般來自酒店，相反地是深受傳統背包客與精打細算旅人所愛的旅舍。

而不少的「處女行」也可能是入住於歷史較悠久的「青年旅舍」（Youth Hostel）。相較一般市面上的旅舍，「青年旅舍」是規劃得宜的組織，除了採用會員制（入住時可打折），客戶群也針對年齡層較低的族群（16 歲起），所以一直以來都深受父母的認可。其旅舍提供的設施雖然「簡便」，但是有乾淨的床、熱水淋浴、免費的WIFI，對歐洲年輕背包客來說，入住「青年旅舍」早就是理所當然之事。

然而，「青年旅舍」在近期也動作頻頻。從德國到瑞士，這兩國的「青年旅舍」組織已經逐漸意識到新一波的設計潮流，而不想錯失良機。例如德國貝希特斯加登的青年旅舍對設計的要求，就希望設計師能重新思考，旅舍在設計上能否朝精品旅店的風格靠攏。對此，負責設計的LAVA 建築事務所則指出：「越來越多的旅人會根據社交體驗與時尚裝潢來選擇旅舍，因此設計上，我們會賦予青年旅舍更現代的形象，也重新去思考，要如何保有青年旅舍原有的功能與特色，而非完全改造成為酒店那樣。」

其他以「設計」之名作為改造動力的計劃也正如火如荼地進行著。譬如另一廂的瑞士，也在不同城市進行舊旅舍的改造和新旅舍的搭建計畫，而且還在該國南部的薩斯費（Saas-Fee）開設了新的「SPA」旅舍！這家在2014 年9 月開業，名為「wellnessHostel4000」的青年旅舍，也將設計的重心放在度假別墅式的氛圍營造，不僅將泳池、三溫暖、健身房等附加設施融入旅舍的設計裡，還因為建立在群山中而有了壯麗景觀和寬敞空間。加上床位僅介於45 與170 美元之間，這或許是旅人最夢寐以求的「設計旅舍」了吧。誰說奢華旅遊就得讓荷包大出血呢？

德國漢堡的「Superbude」旅舍是介於旅店與旅舍之間的超級公寓，有非常舒適寬敞的公共空間。（圖／出自讀書共和國《原來，住好設計不用花大錢！年輕人旅居歐洲自在住的風格背包客棧 × 32》一書） 分享 facebook

在公共空間交流在地文化

最終，還有一項元素是「設計旅舍」不可或缺的：公共空間。確實，因為入住旅舍的客人中往往有人數較多的團體，如家庭或三五成群的大學生，所以公共空間要能妥善安頓這些在大廳或休息區等待，或從事各種活動的團體。與此同時，往往給人獨來獨往印象的「科技背包客」，其實並不如外人想象中只會宅在房中，一旦下線了就不懂得享受旅遊。相反地，根據「美國運通商務觀察」，這族群有58% 的人（比上一代高出20％ ）願意與朋友一起出遊。所以，即便這一族群不太會在大廳與人社交互動，他們也會進行所謂的「隔離式歡聚」（Isolated Togetherness），即獨自一人帶著筆電或手機，置身公共空間中，並藉由各類的 APP 或社群網站，尋找同樣也在尋求互動和社交的一群人。

這是他們習慣的溝通模式。

書名：《原來，住好設計不用花大錢！年輕人旅居歐洲自在住的風格背包客棧 × 32》作者：甄健恆 Kien Hang Yen出版社：讀書共和國／木馬文化出版日期：2015年04月01日 分享 facebook

再者，這些獨來獨往的旅人中也有部分是較年長的族群，往往入住旅舍的目的是因公務出差。過往酒店在室內提供辦公桌是希望人們能在房間安靜工作，如今這一族群卻想在「第三空間」內工作。就如同人人習以為常的咖啡廳文化早已進駐各大酒店，或者酒店大廳也被改造成為適合社交和工作的地方，根據該族群旅人的反映，36% 的人表示他們較喜歡在大廳工作，比起年長一代高出19%。最明顯的例子就是「Ace Hotel」，因此旗下的「Freehand Miami」旅舍便出現類似的設計，以配合商務旅人不斷變化的需求。

另外，公共空間也是分享與體驗當地文化的地方。因為「科技背包客」往往會拒絕一般性的旅程，如果他們到巴黎旅遊，會希望不僅能看到的蒙娜麗莎，也會想去當地的咖啡廳流連，邊喝拿鐵邊看路人，而入夜後則會去有秘密入口的地下酒吧小酌一番。要享受道地的生活體驗，就需要一些「在地人」的幫忙――所以旅舍的公共空間除了可讓住客彼此交流，還會特別規劃開放一區讓外界也能使用的餐廳，讓旅人更有機會能與當地人互動。不少旅舍也因此擺脫傳統酒店的體驗，塑造出「居家」般的氛圍感。同時，為了不讓其他B&B 民宿搶去生意，旅舍業者與員工也紛紛開始提供「在地人」的生活情報服務。

未來，當酒店與旅舍之間的界限變得越來越模糊後，「設計」或許將成為決定性的終極元素。而獲益的，自然是希望在旅途中尋求最佳住宿體驗的你和我了。

●本文摘自讀書共和國／木馬文化出版之《原來，住好設計不用花大錢！年輕人旅居歐洲自在住的風格背包客棧 × 32》。欲知更多世界各地人人都住得起的設計旅舍，立即試閱電子書

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