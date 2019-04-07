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毛奇／四月好做梅

2019-04-07 11:52聯合新聞網 讀.書.人

圖／Unsplash
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古書《尚書・說命下》記載了一句話：「若作和羹， 爾惟鹽梅」，就是說梅子跟鹽啊就像食物中的光與靈魂。

閱讀小貼士

接續有讀小編閱讀專題【我們與「餓」的距離】，為大家精選一系列看起來非常「美味」的好書摘文，《深夜女子的公寓料理》是關於一位很晚才出社會的女子，在剛北上工作的前兩年，以吃食寫下的筆記。

人間四月天，正是做梅好時節，用料理跟自己、跟人們說說話，也讓煮食成為生活中轉換心情的小儀式，分隔工作與生活，箇中酸甜滋味惟有親自體驗才能瞭解。

文／毛奇

四月八日 四月好做梅

清明前後，是一年之中的梅子產季。

綠生生帶著絨毛的青梅，滋味酸冽，廚娘此時出動，以來自海洋鹽粒、和濃縮陽光甜蜜的蔗糖，去除酸澀滋味，釀成一罈又一罈的醃梅與梅酒。七八分熟的青梅十斤，約可做成一個小家庭一年的梅子份量。我做了一大罐醃梅，一罐匈牙利醋醃梅子，兩瓶泡漬青梅酒， 兩瓶發酵青梅酒。耐心地貯存上數週數月到半載，就是好吃的醃漬梅食。

古人吃梅子，歷史悠久，且很早就領略到梅子的酸鹹甘味，古書《尚書・說命下》記載了一句話：「若作和羹， 爾惟鹽梅」，就是說梅子跟鹽啊就像食物中的光與靈魂，殷代的大王拿這個當比喻來稱讚宰相：「您就跟食物中的梅子一樣重要啊！ 」聽起來是不是很耳熟呢？莎士比亞筆下，李爾王的小女兒也拿鹽來形容她對父王的崇愛，只不過，顯然李爾王不是吃貨，這個形容冒犯了他；從這點， 殷高宗看來就顯得通達人情了。

梅子的確好吃，開胃。而青梅事實上是酸澀難以入口的，若無時間轉化，便需要經過殺青的程序，去除苦澀的滋味。所以果菜批發市場賣青梅的，購買量大的話通常會提供殺青的服務，回家就不用以手一顆一顆與鹽搓揉。也聽過鄉下產梅地區，自家用阿嬤式脫水機幫梅與鹽殺青的。殺青完脫去第一次的苦水，梅子還不能直接用，要晒一下陽光乾燥，再與糖同醃，會再繼續出水發酵。過個兩天，原本青色的梅子此時都會轉變成稍微皺縮的黃綠色，酸甜滋味多了，但苦澀未除，還需要再倒去這次帶苦味的醃梅糖漿，重新加糖，方能裝罐。

今年因為氣候的關係，梅子數量很少。第一回找梅子的時候，睡晚了，十點到果菜批發市場，老闆一臉慵懶坐在貨物棧板上跟隔壁賣木瓜的閒聊，「小姐，你來太晚了， 明天請早。」

書名：《深夜女子的公寓料理》作者：毛奇（蕭琮容）出版社：二魚出版
書名：《深夜女子的公寓料理》
作者：毛奇（蕭琮容）
出版社：二魚出版
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「要多早？」

「五點半就賣完了吧，吶，這個電話給你打電話訂。買十斤送殺青。」

老闆也特意說明，今年梅子的確長得不好，往年南投信義鄉肥碩的大個兒，跟台東山上野放的梅子大小差不太多。既然質地沒特別差異，那就選友善耕作的吧。還好，透過部落朋友介紹，訂到台東延平鄉的無毒耕作青梅。一半殺青醃梅，一半珍惜地用叉子在上面戳出小洞，或以高濃度米酒頭與冰糖做再製酒；或加入不同蜜源的蜂蜜和二砂，以天生天養發酵，每日均勻翻動，聆聽天然酵母滋滋冒泡做酒的聲響。我的脾胃，已經在期待熟成那天。

【浸漬梅酒】

殺青梅子2 斤、糖1 斤、米酒1.5 公升、消毒過的大玻璃瓶（三公升以上的玻璃瓶）。

用超過40 度酒精的高濃度酒體浸漬梅子，加入冰糖或二砂，讓天然清脆的酸味在酒精中圓融，大概泡一個月就能喝。要穩定，當然是時間越久越好喝啦～

把玻璃瓶中一層梅子、一層糖裝滿，倒入蒸餾酒裝滿，蓋上蓋子。罐子上貼上入藏的日期，每天搖動，幫助他們均勻些。亦可將蒸餾米酒換成威士忌，就是威士忌梅酒。

【發酵梅酒】

這個作法比較冒險一點，失敗的機率也略高。不過日本電影《海街日記》裡可愛姊妹們以母系記憶傳承的梅酒，就是這種作法喔！

把梅子洗淨曬乾，用叉子波波波地插出洞來，加入糖或蜂蜜，封罐，用你家天生天養的酵母把糖發酵成酒。一個不小心，過頭是會變成醋的；發酵的時候，也需要每天稍微打開讓瓶子洩壓。這個至少要三個月狀態才會穩定，前面第一個月，每日每日滋滋冒著氣泡呢。半年後、或更久熟成才適合打開來飲用。

你瞧，不然電影中離家的母親怎麼能夠在女兒們的悉心保存下，喝到外婆──她自己母親生前釀下的最後一罈梅酒呢。

今年我做了兩樽，很奢侈地用上不同的花蜜：一樽百花蜜，一樽苦楝蜜。發酵過程中，很明顯感受到酵母活力類型的差異唷！

啊，好想喝。就等她們好。


●本文摘自二魚出版之《深夜女子的公寓料理》。欲知更多時令美食或料理食譜，立即試閱電子書

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作者簡介

毛奇

本名蕭琮容，深夜時段起家，烹煮料理以明志，作為在都市求生的方法。

人類學學徒，曾經行走異國與台灣鄉鎮尋訪食物產地與人群，怎麼吃，如何吃，跟誰吃的溫存蘊藉的種種故事所在多有。出社會後，從事文字媒體與影像工作，透過每週聯合報副刊專欄（2015年6月～）一畦小小的園地，用烹煮食物與書寫跟人們說說話。

作品散見於籍與報章媒體：《澎湃！產地小旅行》、《小農復耕》、香港《號外》雜誌、「常木蘭」媒體、「食力」新媒體、《鄉間小路》、端傳媒……等。



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