【成就書坊】江郎才不盡 創意靈感也能「管理」

2019-04-04 09:21 聯合新聞網 讀.書.人



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閱讀小貼士

創意除了能豐富日常生活，富彈性的思維更能幫助人們在職場解決問題、取得進步。小時候的我們都是創意源源不絕的孩童，長大後卻逐漸畫地自限，創意顯得愈來愈抽象、遙不可及。其實，只需要某種絕佳時機點的判斷與行為觀察，就能激發我們的創意潛能。《尋找創意甜蜜點》用科學的方法「管理」您珍貴的創意靈感。

文／亞倫‧甘奈特

單純接觸效應

第二次世界大戰期間，羅伯特．柴恩斯（Robert Zajonc）從德國的集中營逃出來。3再次被捕後，他被送到一間位在法國的監獄。從那裡逃脫之後，他加入了法國抵抗運動（French Resistance）。

大家比較不會把這當成知名逃亡藝術家的故事，而是世界上最受尊敬的社會心理學家的事蹟。戰爭結束後，柴恩斯懷抱一份理所當然的自信感，決心研讀心理學，最後在密西根大學取得博士學位，窮盡餘生之力，瞭解是什麼驅動人類的行為，發表許多基礎研究的成果。

圖／出自大塊文化出版《尋找創意甜蜜點：掌握創意曲線，發現「熟悉」與「未知」的黃金交叉點，每個人都是創意天才》一書 分享 facebook

其中一項至關重要的實驗，是一九六八年在密西根大學進行的。4他徵求自願受試的學生，告訴他們要參加一項語言學習實驗，但其實掩飾了他的真實目的。

一開始，他給學生看假的中文字，聲稱這些中文字是不同的形容詞。然後，按照不同的頻率，繼續讓實驗對象一個一個看這些字。有些字他沒有拿出來，有些字他展示了高達二十五次。最後，柴恩斯要自願者評估形容詞的定義是正面還是負面（也就是性質是好是壞），以及他們有多「喜歡」這個字詞。

別忘了，柴恩斯給實驗對象看的中文字是編造出來的，根本不具任何意義。可是，柴恩斯的發現將深深影響人們對人類品味和喜好的瞭解。他發現，在熟悉感和人們的正面印象以及喜好程度之間，存在一種幾乎線性的關係。愈常看到某個中文字，就會對這個字愈有好感。

換句話說，僅僅是接觸到中文字，就能讓實驗中的答題者覺得這個字比較正面。後來柴恩斯將這個現象稱為單純接觸效應（mere exposure effect）。從那時起，他的發現出現在很多文字紀錄中，橫跨各式領域，從胡說八道（沒錯，這真的是學術用語）到藝術和廣告都有。對某樣東西的感覺愈熟悉，我們就愈容易產生好感。

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新鮮感紅利

你有沒有注意過，新款iPhone推出時，舊款突然就看起來沒那麼吸引人？

如果熟悉的東西讓你覺得比較安心，為什麼會這樣呢？大家不是應該拿著二○○八年推出的老iPhone嗎？或是二○○四年版的粉紅色摩托羅拉ＲＡＺＲ掀蓋式手機？

柴恩斯的另一項研究給了我們答案。11他跟另外幾位研究人員組成團隊，調查他的單純接觸效應在藝術世界裡如何發揮作用。當人們看一幅畫好幾次，會跟柴恩斯原先實驗的受試者接觸假中文形容詞一樣，愈來愈喜歡這幅畫嗎？

圖／出自大塊文化出版《尋找創意甜蜜點：掌握創意曲線，發現「熟悉」與「未知」的黃金交叉點，每個人都是創意天才》一書 分享 facebook

首先，想像你在逛一間美術館，看到上面這幅抽象畫。

現在，想像你必須在這幅畫前面走過五遍。你覺得，看到好幾次會讓你改變對這幅畫的評價嗎？假如看到十次？二十五次呢？

為了找出答案，研究人員給學生看不同畫作的複製品，類似上面的畫作，次數分別是零次、一次、兩次、五次、十次、二十五次。

他們要求學生盡可能專心看這些畫作。之後，學生要從「我不喜歡」到「我喜歡」，根據七個等級為每一幅畫打分數。

如果回想柴恩斯的原始研究，你可能會預期，每多看一次，研究對象的偏好就會增加，因為他們在無意識中對畫作的害怕感愈來愈少。

可是，學生看過二十五遍的畫作，跟研究對象第一次看到的畫作相較，喜歡程度卻低了百分之十五。簡單來說，比起熟悉的畫作，學生更喜歡新鮮的畫作。

在這個例子中，接觸讓他們對畫作的喜好下降。

這跟柴恩斯先前的研究相牴觸。在新的研究中，新穎比熟悉感更能擄獲人心。

結果為什麼不一樣？

想要弄清楚，首先你得深入研究大腦神經傳導物質多巴胺所扮演的角色。多巴胺是最多人誤解，而且坦白說，也最被人誇大的一種大腦化學物質。如果你是大眾心理學書籍的忠實讀者，或熱愛閱讀任何在機場販售的書籍，你絕對聽過多巴胺。這些書籍提到多巴胺的時候，通常都會把它描述成「令人愉快的神經傳導物質」。有數不清的專題演講者，建議公司有必要引出顧客腦中的多巴胺，藉此提高滿意度和入迷程度。

書名：《尋找創意甜蜜點：掌握創意曲線，發現「熟悉」與「未知」的黃金交叉點，每個人都是創意天才》作者：亞倫‧甘奈特譯者：趙盛慈出版社：大塊文化出版時間：2019年2月26日 分享 facebook 但這種對多巴胺的看法，嚴格來說並不正確。不同於流行媒體讓我們相信的事，多巴胺在人腦中其實扮演更加微妙的角色。

我想深入瞭解，於是打電話給倫敦大學學院認知神經科學研究所的神經科學家艾姆拉．杜哲（Emrah Düzel）。他以動機研究聞名。

杜哲解釋為什麼大家對多巴胺的普遍看法沒有道理。你可以不讓多巴胺在人類大腦中活動，但人們還是會在事物當中找到樂子。當研究人員阻斷藥物上癮者的多巴胺受器，這些癮君子仍然繼續吸食、享受、迫切需要毒品。既然如此，究竟是怎麼回事？

杜哲解釋：「多巴胺其實跟攝取某樣東西帶來的快感關聯不大，重點在於多巴胺代表獲取某樣東西的動機。」他說，多巴胺在我們腦中扮演的角色，是決定我們何時該接近某樣東西，進而深入瞭解這樣東西。杜哲解釋，多巴胺向我們的運動系統發送訊號，表示我們該做點什麼──唯有這個時候，多巴胺才會啟動學習過程。簡單來說，多巴胺不是令人愉快的神經傳導物質，而是引發動機的神經傳導物質。

杜哲想要研究，就我們腦中的多巴胺分泌量，新鮮感扮演什麼樣的角色。因此，他和同期的英國研究人員尼可．邦札克（Nico Bunzeck）合作，進行一項多步驟的研究。

首先，杜哲和邦札克讓自願受試者觀看一組人臉照片。接下來，受試者躺進功能性磁振造影儀，在裡頭觀看更多照片，在先前看過的影像當中，穿插從未見過的新影像。

邦札克和杜哲接著測量，受試者腦中所謂「中腦」的動機中心產生什麼反應；中腦對多巴胺的分泌量扮演至關重要的角色。我們腦中的動機中心愈是活絡，多巴胺分泌得就愈高，想要探索和學習的動機就愈強烈。

邦札克和杜哲發現新鮮感能活絡腦部的動機中心。新鮮感釋放多巴胺，鼓勵我們投入更多注意力，進一步瞭解眼前的事物。

為什麼？

想像你是史前時代的穴居人，偶然來到你從未到過的野地。從演化的角度來看，這樣能幫助你產生足夠的動機，去探索這片陌生的土地，因為這可能會是新的食物來源。科學家將此稱為「新鮮感紅利」（novelty bonus），而且不管是新車、新手機、新食物，這些都是我們追求和喜歡新鮮事物的原因。因此，只要我們遇到新的狀況和物品，腦部就會活絡起來，對可能存在或不存在的獎勵做出反應。

●本文摘自大塊文化出版之《尋找創意甜蜜點》。欲知更多培養創意的秘訣，立即試閱電子書

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