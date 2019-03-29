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賴清德任閣揆500天　民調「近10年來最耐操」

2019-03-29 11:38聯合新聞網 讀.書.人

2017年剛上任行政院長不久的賴清德（左）主持行政院會後，在秘書長卓榮泰（右）陪...
2017年剛上任行政院長不久的賴清德（左）主持行政院會後，在秘書長卓榮泰（右）陪同下，出席院會後記者會。記者胡經周／攝影
（圖／聯合報系新聞資料庫）
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賴清德誠實、務實、踏實、解決問題為導向的施政風格，帶來的成果展現。證明賴清德經過行政院長一職的淬鍊，累積了更強的能量與聲望。


閱讀小貼士

在政治局勢丕變、網紅當道的社會風氣中 ，賴清德從白袍醫師、臺南市市長再到接任閣揆，一路以來，賴式從政風格始終如一，在《用行動帶來希望：賴清德的決策風格》書中記錄2014-2017年他在第二任市長任內的建樹，以及2017-2019年擔任閣揆五百天的作為，並深入剖析他的施政風格。

文／郭瓊俐


務實不浮誇

賴清德剛接任台南市長時，台南市承受合併前的縣、市及鄉鎮總債務高達一千零七億元，等到二○一七年他北上接任行政院時，當年底審計處審訂的總債務為八百三十二億餘元，七年間大幅減少一百七十五億元債務。二○一七年台南市的債務管理考評九十一點零三分，是六都第一；而且根據財政部公告債務比率計算，台南市的舉債空間，從縣市合併之初的幾乎為零，大幅增加至七百二十一億元。

對於台南市還債的成績，市府財稅局長張紹源說，「是扎扎實實的還每一塊錢，沒有靠帳目轉移，也沒有玩數字遊戲。」賴清德任內，清償了大台南合併前的中央積欠款六十七億餘元，也償還台銀優惠存款差額利息一百億餘元。

台南市財政先天不足，賴清德初掌台南市時，市庫不但沒有任何現金，還有積欠工程款未付。當家理財的工作艱難，但他精打細算，開源節流，成績一年比一年好；前三年市府雖仍然決算短絀，差短數一直縮小，到二○一五年決算已有賸餘，接下來每一年台南市的歲入歲出決算都有賸餘。

不同於其他政治人物，賴清德不會「膨風」，他腳踏實地償還台南市債務，但沒有將此當做政績大肆宣揚，因為他認為這是一個負責任的首長，本來就該做的事。此外，他在台南市的政績很多，也不必刻意宣揚這一項。

台灣歷年來的行政院長，大都任期短、耗損率極高，民調很容易急速下墜，賴清德卻打破這個現象。他就任閣揆滿一個月時，台灣世代智庫的民調結果，賴清德施政滿意度高達百分之六十八點八。就任閣揆滿一週年時，依台灣民意基金會民調，施政滿意度維持百分之四十七點四；民調報告以「近十年來最耐操耐磨的行政院長」，形容賴清德。二○一九年一月，賴清德卸任前夕，台灣民意基金會公布民調，針對賴清德在行政院長任內的表現，高達百分之五十三點一的受訪者表示滿意；調查報告以「賴清德這樣的下台身影，肯定會羨煞許多曾任行政院長的人」，總結賴清德備受好評的閣揆表現。

這些民調數字，是賴清德誠實、務實、踏實、解決問題為導向的施政風格，帶來的成果展現。證明賴清德經過行政院長一職的淬鍊，累積了更強的能量與聲望。

就像台灣苦楝，不管身處什麼環境，都帶著旺盛的生命力，一直向上成長。

春天到來，苦楝樹即將盛開美麗的花朵，這將是台灣美麗的風景。

行政院上午舉行院長交接，新任行政院長賴清德（右）在副總統陳建仁（中）監交下，從卸...
行政院上午舉行院長交接，新任行政院長賴清德（右）在副總統陳建仁（中）監交下，從卸任行政院長林全（左）手中接過閣揆印信。記者杜建重／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫）
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閣揆的五百天

二○一七年六月，時任台南市長的賴清德，接獲當時行政院長林全邀請見面。會面前，賴清德以為是要談台南市的建設，沒想到，兩人一坐下，林全開門見山地說，他已決定離開行政院長的職位，但必須找到最合適的人接任，他希望賴清德接下這個重擔。

書名：《用行動帶來希望：賴清德的決策風格》作者：郭瓊俐出版社：天下文化...
書名：《用行動帶來希望：賴清德的決策風格》
作者：郭瓊俐
出版社：天下文化
出版時間：2019年3月29日
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一心要在第二屆任期內完成「大台南十大旗艦計畫」的賴清德，並沒有答應林全。他對林全在民進黨執政時承擔閣揆這個重任，表達感謝，也請林全要繼續堅持，他一定會全力支持林全。

撇開黨內同志、朋友與幕僚，對他政治前途的考量與建議不說，賴清德是一個不忘初心、執念單純的人，他真的想做完八年的台南市長任期，之後的政治之路再做打算，即使卸下台南市長職務之後只能「裸退」，也算完成自己幾十年從政的理想與承諾。之後，他可以到世界各國參訪交流，了解其他國家的政治、社會與文化面，也把台灣介紹給全世界。

對於台南，賴清德有太多的感情和責任。這個有著深厚文化與歷史、有著熱情且善良人民的地方，是他就讀醫學院、完成當醫生的救人使命感之處，也是他成家立業的地方，更是促使他走向政治之路的民主聖地。



●本文摘自天下文化出版之《用行動帶來希望：賴清德的決策風格》。欲知更多「賴神」從政的心路歷程，立即試閱電子書

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作者簡介

郭瓊俐

國立政治大學新聞系學士，英國里茲大學傳播學碩士。譯有《新聞採訪》、《品牌策略》。著有《打鐵街少年：謝長廷的故事》、《逆中求勝：謝長廷的生命美學》。曾擔任《聯合報》、《中時晚報》、《新新聞周刊》等平面媒體記者，目前擔任《財訊雙週刊》主筆。


賴清德行政院林全閱讀風向球天下文化

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