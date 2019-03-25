蔣勳最愛《傳說》 30週年重煉經典

2019-03-25 09:00 聯合新聞網 讀.書.人



尸毗王「割肉餵鷹」本生故事壁畫，敦煌石窟北涼第二七四窟（圖／由聯合文學授權 提供） 分享 facebook

他又看了看天秤，那可憐的鴿子，卻還低沉地伏在天秤中，天秤一動也不動啊！ 尸毗王似乎忽然領悟了什麼......

閱讀小貼士

蔣勳：「這是我最喜歡的作品」

傳說、神話、故事，傳頌幾千年也不厭倦，在於每個人不同生命階段讀到時，都會因故事中的隱喻得以有不同的領悟。本次全新增訂版《傳說》特別隨書附贈蔣勳老師說佛經故事MP3，提供讀者視、聽雙重饗宴，重新說一段經典故事給你聽。

文／蔣勳

尸毗王與鴿子

《金光明經》中有關尸毗王「割肉貿鴿」的故事，一直迷惑著我。

「貿」是交易，傳說尸毗王割下身上的肉，給老鷹吃，用來交換一隻鴿子的生命。

據說，那隻鴿子飛進王宮來的時候，尸毗王正看著姬妾們舞蹈。

他喝得多了一點。那北邊貢來的酒，帶著新醅的橄欖的香氣，濃郁芳冽。盛在鑲銀的貝殼杯裡，一杯一杯喝著，不覺得厲害，喝完了，舌根上卻翻起一陣野辣的感覺，好像舌頭給太陽灼傷了，使他頻頻張開口，試圖用新鮮的空氣撫減舌根上的燒熱。

姬妾們瘋狂地舞動著。她們手腕和腳踝上戴滿銀質的鈴鐃，一震動，便發出叮叮細碎的音樂，好像風吹過棕櫚，葉子的窸窣。

那豔紅、明黃的絲綢，纏裹著美麗的胴體。黑色的長髮，因為舞蹈，汗濕了，黏貼在鬢邊。

她們不斷扭轉著手腕、腳踝和腰肢。是一種極深的情慾的動作，糾纏旋扭，似乎熱情過頭，不克自制，已到了痛苦的地步，可是猶糾纏著，糾纏著，不肯放棄。

那嫵媚如蛇的眼睛，

流轉著情慾的波光；

美麗的女子啊！

為妳可以死亡。

樂師唱著那著名詩人的新句。

尸毗王打了一飽嗝，不自禁撫向自己圓鼓的小腹。

這年輕而貌美的君王，在酒酣中看著自己的身體，又看一看舞蹈的姬妾。絲綢、珠寶，樂師呢喃的歌聲，一切都那麼恍惚。被濃郁的酒香和檀木燃燒的氣味繚繞著，他覺得那恍惚很熟悉，是美麗又虛幻的一種光，他曾經在哪裡看過的。

「咻——」

當那隻鴿子忽然飛進來的時候，尸毗王全身打了一個寒顫，好像被命定中一支又長又尖利的箭一下子刺穿了心臟。

那鴿子從右邊的窗口飛進來，在室內繞了一個弧形。尸毗王還沒看清楚，電光石火般的一閃，那鴿子已停棲在尸毗王張開的左掌心，像一片冬季高山上靜靜落下的雪。

「啊——」

尸毗王驚歎了一聲。

那是一隻純白的鴿子，比夏季盛放的茉莉花還要白，比新擠出的牛乳還要白，比死去了很久的牛馬曝曬在曠野的屍骨還要白。

尸毗王被多種絢麗的色彩塞滿，已經恍惚混濁的眼睛，忽然好像受到了清涼的沐浴。

他怕驚動了鴿子，他怕鴿子飛走，慢慢抬高手掌，仔細端詳著。「啊，真是一隻美麗的鴿子。」

尸毗王感覺著那輕輕踏在掌心的鴿子身體的重量。這樣不可測度的重量，很輕，又似乎很重。

「是美麗的生命的重量啊！」他俯身去看鴿子，想親吻牠一下。

那鴿子也似乎不怕人，牠扭轉頭，用靈活的紅寶石般的小眼睛四處張望。忽然，「咕」的一聲，鴿子恐懼的一叫，整個身體縮成一團，發起抖來，翅翼的羽毛也因為這突如其來的恐懼鬆弛了下來。

尸毗王覺得奇怪。順著鴿子的眼光看去，在那右邊的窗欄上，不知道什麼時候，停立著一隻巨大的梟鷹。一身黑色的羽毛，像一件斗篷，露出威猛陰慘的表情，一動不動，尖厲地瞪視著尸毗王掌心上的鴿子。

尸毗王又打了一個寒噤。他弄不清楚，這突如其來的鴿子與梟鷹，與他的生命有什麼關聯。他覺得一霎時從酒醉中醒了，可是，又似乎墜入了更深的夢中。

以下有些部分是當時在場的人記述的，應當是較近事實的吧！但是傳說完全不符合文學書寫的邏輯，尸毗王竟然出現與往常完全不同的性格。

尸毗王看了梟鷹很久。樂舞都停止了。

樂師及姬妾們都安靜地侍立兩側，彷彿在等候什麼重大的宣示。

尸毗王看了鴿子很久，忽然流下淚來了。

他向梟鷹說：

「鷹啊！你是來啄食這鴿子，取牠性命來的嗎？」

尸毗王「割肉餵鷹」本生故事壁畫，敦煌石窟北涼第二七五窟（圖／由聯合文學授權 提供） 分享 facebook

梟鷹並不回答。牠桀驁、嚴厲，不通人情。牠俯瞰著命定的一切，微微動了一下牠那高傲不屑的鷹隼。

侍者們以為尸毗王要咆哮震怒了，他應該即刻命令武士殺獵這可惡的梟鷹。

然而，他沒有。這是傳說與文學邏輯的不同。

尸毗王思考了一下，沒有暴怒，卻用侍者們從來沒有看過的祈求的表情向梟鷹說：

「鷹啊，你放過牠吧。我給你任何你要吃的食物。」

侍者們震驚了。這是王的祈求啊。這平日頤指氣使高傲的王，此時卻為何對一隻梟鷹俯首卑微祈求呢？

可是梟鷹仍然是一副絲毫不欲通融的表情。牠略一轉頭，用帶著嘎音的低沉沙啞聲音說：

「我只吃帶血的肉，活著的，帶血的肉！」

梟鷹的聲音使整個王宮散佈著一層寒慄的氣氛。像下了一場霜，每個人都感覺著那近於死亡的陰慘與怖厲，失魂喪膽地望著這披著一身黑羽的巨大的死神——牠尖利的喙口帶著血跡，牠的利爪銳如鋒刃，牠低嘎的聲音，冷冷笑著，像一張網，密不透風，一切生命都無處可逃。

那鴿子認命地蹲伏在尸毗王的掌心，顫抖著，一無反抗的能力，連逃避的念頭也不敢想。

尸毗王沉思了一會兒。他似乎在做一個重大的決定。

這一生，帶領過驍勇虎賁將士，殺伐侵凌於鄰國的土地，掠奪財寶與蹂躪姦淫婦女。這一生，曾經策謀宮中的將士，敉平陰謀者的篡奪帝位。這一生，在朝堂上議論國家重大的典章制度，睿智英明，毫無閃爍。可是，他為何改變了？侍者們從來沒有看過他像這樣深沉思考過，猶豫不決，彷彿有著不敢輕忽的慎重。

書名：《傳說》(附蔣勳說佛經故事MP3) 作者：蔣勳 出版社：聯合文學 出版時間：2019年3月18日 分享 facebook

啊，這一刻，一切都靜止了，樂師的手還扣在西塔琴的絃上，姬妾們手腕足踝上的鈴鐃像死了一樣，安靜到沒有一點聲響。只有尸毗王聽著自己的心跳，鴿子的心跳，透著他的手掌，那心跳與心跳連成一種極安定靜謐的聲音，好像可以永遠不斷有節奏、有秩序地跳下去……。

「好吧！」尸毗王忽然朗聲回答。好像做了一生最重大的一次決定。

他命令侍者取來一支精緻的天秤，在天秤左邊放置了鴿子，然後，取出腰間的匕首，交給御前武士，他下令道：

「從我身上取一塊與鴿子等重量的肉，交給這梟鷹！」

梟鷹桀厲地笑了起來，那笑使每一個人都汗毛悚立。

「帶血的肉，一定要等重量喔！」梟鷹嘲諷地說。

尸毗王下令了。姬妾們嚇得掩面哭泣，太監們嚇白了臉，竟有人捧腹嘔吐起來了。

那鋒利的匕首，像一片新綠的柳葉，劃進尸毗王腿部的肉中。

尸毗王覺得那是從未經驗過的痛，是一種冷靜的痛，痛到腦子出現了從未有過的清醒。

他額上冒出一顆一顆汗粒，鮮血沿著刀刃滴下，身上的肌肉，也因為痛，糾結成一塊一塊。

武士迅速取下那塊帶血溫熱的肉，放在天秤的右邊。

看來那塊肉是夠大的，然而，奇怪，天秤卻文風不動。那蹲伏著鴿子的一邊，仍然沉重地低垂著，沒有任何改變。

梟鷹再次桀厲地尖笑起來：

「一定要等重的喔！」牠那嘲諷的聲音，帶著陰慘、怖厲，飄飛迴盪在所有人的頭上，使人感覺得到那生命底層最深的空洞與無望。

尸毗王的故事，接下來，便是一幕極慘厲的畫面。

尸毗王一次又一次，命令武士從他身上取下肉來，放在天秤上，企圖去救下鴿子的生命。

一塊一塊的肉在天秤上堆疊。

然而，天秤卻始終沒有改變。無論在右邊放上多少尸毗王的肉，卻無法與左邊一隻小小的鴿子等重。

尸毗王的故事，在東漢以後傳入中國，被盲人瞽者傳唱，也被畫家們當作題材，畫在敦煌洞窟寺廟的牆壁上，像連環圖或動漫，讓不識字的大眾理解佛經故事。

從北魏到唐，中國人便不斷重複著這奇異的印度傳說，為什麼這其實即慘厲的傳說如此流傳廣大？是信徒們渴望感覺著那生命中不可替換的痛，不可言說的悲哀嗎？

至於尸毗王，據說，後來身上割到鮮血淋漓，甚至露出了筋骨。他最後環顧全身，真的是「遍體鱗傷」了，還有什麼地方可以割得下肉來呢？

他又看了看天秤，那可憐的鴿子，卻還低沉地伏在天秤中，天秤一動也不動啊！

尸毗王似乎忽然領悟了什麼，是生命的重量嗎？自己的，鴿子的生命重量。

「一定要等重量喔！」那梟鷹的聲音在空中一閃。他身上的痛，瞬間剎那化成喜悅。這身體，承擔了千萬種痛楚，此時可以解化而去了。他露出微笑，大喝一聲，飛身躍起，全身撲在天秤的右邊。

大地震動，梟鷹和鴿子都不見了。

寂靜的宮殿，只餘下酒醉後的姬妾們與侍者淫媾的睡姿。在那鴿子曾經飛過的窗口，已透見了一點黎明初起的天光了。

●本文摘自聯合文學出版《傳說》(附蔣勳說佛經故事MP3)。欲知更多蔣勳老師講古論今，立即試閱電子書

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