是枝裕和親撰《小偷家族》 寫盡電影未提及的事

2019-03-22 09:00 聯合新聞網 讀.書.人



是枝裕和執導的「小偷家族」在坎城影展大獲好評。(圖片來源／聯合報系新聞資料庫) 分享 facebook

她看著女孩的背影，開口說：「要撿的話，怎麼不撿稍微有點錢味的東西？」

閱讀小貼士

《小偷家族》是日本2018年年度最具代表性電影，獲得第71屆法國坎城影展金棕櫚獎，突破是枝裕和電影中、台、港票房新高，日本票房突破45億圓！

本書為導演是枝裕和親自撰寫小說版，徹底補完電影中未曾提及的人際關係，隱藏在文字中的溫暖，很值得再三品味。是今年必看的日文文學大作！

文／是枝裕和

阿治曾經對祥太說過，「你要是能自己一個人打倒那傢伙，也算獨當一面了」，因此祥太選定今天「工作」的重點就是與他對決，但這個男人不會輕易露出空隙。

祥太不想空著手沒拿菜籃繼續停留在店內。這樣太明顯了。正當他開始考慮要不要放棄這裡、前往別的陳列架時，阿治拿著裝滿商品的籃子走過來，站在店員和祥太之間形成屏障，開始在那裡挑選塔巴斯科辣椒醬。

祥太雖然為自己需要支援而懊惱，不過這一來就能安心工作了。他迅速將阿治喜歡的咖哩烏龍麵、自己喜歡的豬肉泡菜麵滑入背包中，走向出口。阿治確認祥太安全走出店門之後，把購物籃留在原地，雙手再度和來時同樣抓了試吃用橘子，走到店外。

只有購物籃留在店內，裝滿與他們生活無緣的壽喜燒用松阪牛肉、鮪魚中腹肉生魚片等高級食材。

世人稱為「順手牽羊」的這種犯罪，正是兩人的「工作」。

*

阿治回頭，朝著一臉狐疑的祥太說：「她又在那裡。」

阿治接近柵欄，從縫隙窺探。

「妳怎麼了？」

「……」

女孩發覺到阿治，轉向他，但沒有回答。

「媽媽呢？」

女孩搖搖頭。

「進不去嗎？」

她似乎是因為某種理由被鎖在房門外。

祥太拉拉阿治的衣服說：

「快點回去吧……要冷掉了。」

「可是……」

阿治壓下祥太的不滿，再度轉向女孩，遞出手中吃到一半的可樂餅。

「要不要吃可樂餅？」

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祥太居住的家是三面被高樓大廈包圍的獨棟平房。後巷有一間名叫「Hobby」的小酒吧，旁邊是一棟老舊的兩層樓公寓。原本這裡有兩棟平房，不過當時的房東只改建了面向街道的一棟。隱藏在那棟公寓後方、以平房形式保留下來的，就是祥太他們的家。雖然有許多不動產仲介商來訪過，但是在這裡住了五十年的屋主初枝卻始終不肯點頭。周圍的房屋在泡沫經濟時期全都改建為高樓大廈，只有這棟平房宛若凹陷的肚臍般留下來，沒有拆遷也沒有改建，逐漸被人淡忘。

「該不會是殺了老頭子埋在地板底下吧？」

每次聊到這個話題，阿治就會開這種玩笑。

祥太和阿治帶小女孩回到家時，家人正在準備晚餐。阿治的妻子信代站在廚房煮烏龍麵，祖母初枝收拾著散落在暖桌上的垃圾。說是收拾，也只是移到從早上就一直放在房間角落的棉被上。信代的異母妹妹亞紀沒有幫忙準備晚餐。她洗過澡之後獨自鑽入暖桌，在意著剪太短的瀏海。整鍋烏龍麵被端到亞紀面前的桌上。

全家人一起吃著沒有加蔥、雞蛋或油炸豆腐的清湯烏龍麵。對這家人來說，用餐基本上不是為了享受，只要能填飽肚子、驅走寒意就行了。眾人吸食烏龍麵的聲音在房間裡此起彼落，只有小女孩坐在房間角落的電視機前，默默吃著阿治給她的可樂餅。

或許是因為懶得洗餐具，信代坐在廚房餐桌前，直接拿做菜用的長筷吃烏龍麵。她看著女孩的背影，開口說：

「要撿的話，怎麼不撿稍微有點錢味的東西？」

「因為我鼻子不太好。」

阿治像是在辯解般這麼說，並轉向祥太尋求同意。祥太正從背包取出今天的戰利品，放入存放贓物的籃子裡。這個籃子也是從「新鮮組」不告而取的。

亞紀檢視籃內詢問：「祥太，洗髮精呢？」

祥太老實回答：「我忘了。」

亞紀只是不滿地皺起眉頭，立刻又回去吃烏龍麵。算祥太幸運，她現在對於瀏海似乎比洗髮精更為不滿。

信代問小女孩：「妳叫什麼名字？」

書名：《小偷家族 》 作者：是枝裕和 出版社：尖端出版 出版時間：2019年3月5日 分享 facebook

女孩口中喃喃說了幾個字，但是被外面駛過的電車聲音蓋過，聽不清楚。大家都湊向前去聽她的聲音。

「她說她叫由里。」

距離最近的祥太代替女孩告訴大家。在這家人當中，祥太的耳朵最好。他拿著掏空的背包回來，進入起居室的壁櫥中，檢視眼前的鬧鐘。距離泡麵完成還有三十秒。

「由里……」信代重複一次。

初枝把報紙攤開在腳邊剪指甲。

信代又問「幾歲」，由里便朝她舉出五根手指。

信代喃喃自語般地說：

「那就是托兒所了……」

初枝稍微停下剪指甲的手，沒有朝著特定對象說：

「以五歲來說，未免太瘦了。」

初枝幾乎全白的頭髮留得很長，在腦後綁成一束。她雖然年近八十，但腦筋還很清楚，身體也很硬朗。不過因為她總是拿下假牙，笑起來會露出泛黑的牙齦，簡直就像巫婆。

明明沒必要在全家人吃晚餐的旁邊剪指甲，然而初枝平時就常常做出這種旁若無人的舉動。或者應該說是基於壞心眼的個性，讓她喜歡故意做別人討厭的事情、享受周遭的反應吧。

「等她吃完那個，就得送她回去。」

信代叮嚀完阿治，又埋頭繼續吃鍋子裡的烏龍麵。

「今天外面好冷，明天──」

「不行。這裡不是照護設施。」

信代察覺到阿治想說「明天再說吧」，搶先打斷他的話。

阿治聽到信代這句話，嘴角泛起戲弄的笑容，用筷子指著面前的初枝說：

「這裡不是有位虎面人（註１）嗎？」

「不要拿筷子指人。」

初枝顯得不悅，從正面回瞪阿治。

她雙手拎著盛放剛剪的指甲的報紙站起來，故意往阿治的方向假裝失去平衡。

「髒死了！」阿治大聲喊，誇張地往反方向迴避。

初枝拿著攤開的報紙走向玄關，把指甲用力甩在鞋子雜亂放置的置鞋處，然後抖了抖報紙。

「奶奶，不是跟妳說過不要丟在那裡嗎？」

信代對她喊話，但已經來不及了。

「欸咻！」

初枝絲毫不以為意，從玄關回來把報紙丟在房間角落，然後在由里旁邊坐下。

「大哥真是沒出息，還要靠老人家的年金生活。」

阿治被點出自己收入極少的事實，也只能用只有自己聽得見的聲音咒罵：「囉嗦的老太婆。」

初枝稱呼阿治為「大哥」，稱呼信代為「大姊」，對祥太的稱呼則有「小弟」、「小鬼」或「小不點」。只有被稱呼「小不點」時，祥太才會回嘴說「我才不是小不點」。

祥太從當作自己房間的起居室壁櫥裡，看著大人的互動。

這裡原本是放棉被的空間，不過到了冬天，棉被幾乎不會收起來，一整天都鋪在暖桌周邊。這棟木造平房是在戰後立刻建的，屋齡超過七十年，原本就已經到處都有破損，再加上外面被大廈包圍，即使在白天也很少照到陽光，風也吹不進來。夏天像三溫暖般炎熱，冬天到了夜晚則寒冷徹骨。

光著腳走在榻榻米上，感覺比外面的道路還要冰冷。怕冷的亞紀甚至在睡覺時也要穿兩雙襪子。

壁櫥裡設置了架子，上面珍惜地陳列著彈珠汽水的彈珠、路上撿到的鐵絲、木片等等。這些東西在大人眼中只是垃圾，卻是祥太的寶貝。

牆上還掛著阿治以前做塗漆工作使用的安全帽，額頭部位裝有小燈。祥太晚上讀書時會用到這個燈。

全家人圍著餐桌時，只有祥太拿著碗盤獨自進入壁櫥裡吃。這已經成為習慣了。

今晚因為繞了路，還意外帶回小女孩，所以可樂餅已經完全變涼。他在偷來的杯裝泡麵中注入熱水，把可樂餅放在上面，代替微波爐來加熱。

「叮~」他自己發出聲音，然後火速拆下杯蓋，把可樂餅泡在湯裡。可樂餅的油在湯汁表面擴散。祥太以筷尖切開可樂餅，把從外皮露出來的馬鈴薯攪碎在湯裡，和著麵條一起吃。

這是順利完成工作之後給自己的獎勵。

備註：

1.梶原一騎原作、辻直樹作畫的摔角漫畫，曾改編為卡通。主角從小是個孤兒，成為職業摔角選手「虎面人」之後，便開始支援孤兒院。

●本文摘自尖端出版《小偷家族》。欲知更多電影中未說盡的故事，立即試閱電子書

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