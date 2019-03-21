責任感使夫妻感情觸礁？情緒勒索方最愛用這招

2019-03-21 09:00 聯合新聞網 讀.書.人



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情緒勒索者會為「施與受」訂定新的界限，不管你喜不喜歡，都得讓他們有求必應。

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無論是夫妻、上司與下屬、父母與子女等關係中，我們經常因為既有價值觀和規格約束，使我們很容易在不自覺的情況下成為情緒勒索者，或者受制者角色。尤其經營婚姻關係，到底「責任感」和「自尊」該如何找到平衡點？唯有當你夠瞭解對方是如何利用責任感控制你時，你才有機會奪回你的情緒主控權，不再遍體鱗傷。

文／蘇珊．佛沃、唐娜．費瑟

一般對於責任和義務的定義都很合理，這些定義在社會生活中，塑造出倫理與道德的基礎，我認為這是非常重要的。但是，當我們衡量自己對他人的責任時，卻經常失去了平衡點。因為我們只著迷於責任的目的。

情緒勒索者從不放棄試煉我們的責任感，他們不斷強調自己的犧牲，以及我們應該有所回報，甚至還用上了宗教及社會傳統來強調這些論點。

．孝順的女兒就應該多陪陪父親。

．我為這個家做牛做馬，而你們只要在我回家時好好待著，連這樣都不行嗎？

．尊敬（或服從）你的父親。

．上司總是對的。

．每次你跟那個混蛋出去約會的時候，我都全力支持你。現在我不過想向你借兩千元而已啊，虧我還是你最好的朋友！

情緒勒索者會為「施與受」訂定新的界限，不管你喜不喜歡，都得讓他們有求必應。這使得平時受到他們慷慨對待的我們感到非常困惑，所有「愛」和「甘願」的動機，全被「義務」和「責任」取代。

這讓我想起一位個案，她也是情緒勒索者的目標，而且被所謂的「義務」和「責任」壓得死死的。三十七歲的瑪麗亞是一位醫院管理人員，丈夫是一位頗具知名度的外科醫生。說到瑪麗亞，真是位隨時隨地對人付出關心的人；如果你在清晨四點覺得沮喪，她也會馬上趕到，因為她愛極了那種對別人付出關懷後的滿足感，而且她的關懷就像是永遠不會枯竭似的。

在他們不甚平靜的婚姻中，她的丈夫傑就利用了她這種人格特質。

在我們那個年代，結婚、生子、做個賢妻良母是女人最重要的工作，也許傑就是因為這個原因才娶我的。我喜歡我的工作──但是，照顧家庭才應該是我的主要任務。我曾經參加過教會舉辦的一個座談會，也體會了一些我至今仍奉行不渝的道理：想要讓一段親密關係長長久久，其中一方必須做出某種犧牲，然後一切才能十分順遂。我十分重視自己對家庭擔負的責任，傑當然很清楚這點。

就這樣，傑利用了瑪麗亞對於家庭的責任感好幾年。他不斷強調──也許他也如此深信著──不論他做了什麼，他仍是掌握這場婚姻與家庭的主宰者。

別人總是認為我們是完美夫妻，但沒有人知道，他其實是花花公子。在我們結婚之前，他常訴說自己的風流韻事給我聽，還吹噓說有很多女人倒追他，甚至深深迷戀他。這些事我一點都不想聽，但仔細想想，在這麼多女人之中他還是選擇了我，卻讓我心裡一陣竊喜。現在我才知道，當時的想法真是幼稚。

我不知道結婚後他還在外頭偷了多少腥，但我多少有些耳聞。他常常出城開會或是加班，外頭流傳的一些閒言閒語加上他對我日漸冷漠的態度，都讓我察覺到有事發生了。還有一些「朋友」會打電話告訴我，他們看到傑和某某女人走在一起。我的直覺告訴我，這些事絕對不可能是無中生有，但我花了很長一段時間才有勇氣去面對。那時，所有事情都一團混亂，我只覺得自己虧欠他──畢竟他曾為我們努力過。

在強迫瑪麗亞履行義務時，傑扮演的是主動的角色──因為他把這一切全歸罪到瑪麗亞的頭上。

傑當然否認這些指控。「妳怎麼會去相信這些惡意的中傷！」他告訴我，「我一天到晚努力工作，還不是為了讓家人吃得好、住得好。有多少次，如果不是為了陪妳，我根本不想留在醫院裡。現在妳竟然用這個來指控我！妳怎麼能離開我和這個家？看看周遭別的女人，我不相信妳竟然一點都不珍惜現在擁有的一切！」聽他這麼說，我不禁覺得自己的確對他不夠忠誠又缺乏信任。還有我的孩子，我真的很愛他們，孩子也都深愛著傑，我怎麼能拆散他們。

然後，傑把手放在我的肩膀上，在我耳邊低語：「穿上我最喜歡的那件黑色洋裝，我帶妳去吃晚餐吧！我再也不想聽到『離婚』這兩個字。妳不要再聽信那些閒言閒語了。」當我掛上一抹微笑、穿上那件黑洋裝，就像什麼事都沒發生過似的跟傑出去吃飯時，心裡其實十分困惑。

書名：《情緒勒索〔全球暢銷20年經典〕：遇到利用恐懼、責任與罪惡感控制你的人，該怎麼辦？》 作者：蘇珊．佛沃、唐娜．費瑟譯者：杜玉蓉出版社：究竟(圓神)出版時間：2017年9月17日 分享 facebook

傑知道瑪麗亞最在乎什麼，也知道如何將可能造成他倆決裂的要素，轉化為對瑪麗亞的要求。這樣一來，瑪麗亞不但停止了對丈夫的責難，也正視到，如果決裂對孩子可能造成的負面影響。

因為不願成為破壞家庭的劊子手，許多人寧願繼續維持早已破碎不堪的關係，也不會選擇讓孩子歷經家庭環境的劇變，或得處理孩子面臨的痛苦與困惑。有些受到情緒勒索的人，確實會囿於對孩子的濃烈情感，而甘於成為犧牲品，放棄追求更好生活的權利。即使目前的生活並不如意，但一想到可能造成家庭破碎，瑪麗亞就不願意採取任何行動。

對瑪麗亞來說，「責任感」是非常有威力的，這讓她幾乎不敢輕舉妄動。瑪麗亞不但以自己能堅持這份「責任感」為榮，心裡更徹底排除改變自我生活方式的可能性。但傑不只扭曲了義務與責任的真正含義，更藉此掩蓋了自己不忠的事實。以傑的定義來看，瑪麗亞得隨時隨地克盡她對傑的責任。至於傑嘛，要不要盡到他對瑪麗亞應盡的責任，就看他高興囉！在他指責瑪麗亞的同時，他並沒想到自己到底對妻子和孩子做了什麼，當然也不會顧慮到他的風流韻事已經對家人造成了巨大影響。如果情緒勒索者能在要求別人的同時，也考慮到他人的感受，那可就天下太平了！

在夫妻感情觸礁之時，傑卻不願意做出任何努力，因為他可是個大忙人，而且根本沒有必要──他又沒做錯什麼！如果瑪麗亞心情鬱悶，她應該「自己」想辦法彌補才是。

我提醒瑪麗亞，不管今天是誰造成這種局面，或是發生任何事，她都要照料好自己和別人。造成今天這種任丈夫宰割的局面，並不是來自她的自由意志，而是遭遇到「情緒勒索」狀況時的自然反應。

對那些常常受制於「責任感」的人來說，為別人犧牲奉獻乃是第一要務。但是，要清楚界定這份「責任感」並不容易，一旦責任感超越了自尊與自我關懷，情緒勒索者很快就會趁機占了上風。

●本文摘自究竟（圓神）出版《情緒勒索〔全球暢銷20年經典〕：遇到利用恐懼、責任與罪惡感控制你的人，該怎麼辦？》。欲瞭解如何徹底擺脫情緒勒索，立即試閱電子書

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