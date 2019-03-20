負責管木炭的豐臣秀吉 靠這招獲得提拔

2019-03-20 09:00 聯合新聞網 讀.書.人



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降低一成的成本很困難，但降低一半就可行。 ─松下幸之助

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日本戰國末期到江戶時代的歷史，是一段無法預測的「渾沌之世」。勝者可能一夕之間淪為輸家，新興勢力可能突然崛起呼風喚雨。暢銷書《軍師的戰略》作者，同時也是一位專業CEO、歷史學者的皆木和義，透過介紹不同日本戰國人物的戰略與思想，解析在商場上成功的原因和方法。

文／皆木和義

第二個想以秀吉為參考的事件，是發生在大約四百五十年前的「拔擢為炭薪奉行」一事。所謂炭薪奉行，以現代來說，就像是由上頭委任，管理木炭與薪柴部門的課長。

我自己在管理企業的時候，會經常思考「去除贅肉的經營方式」、「開源節流」、「（合理的）降低成本」等事情，而啟發我的就是炭薪奉行這個事例。我看了許多資料後將事件重點整理成如下：

1. 信長不喜歡前一位炭薪奉行的做事方式，因為沒有充分降低冬天使用與購買炭薪的數量與成本，改善效果不彰。清洲城時代的織田家，還只是個從事風險投資的中小企業，一千石左右的量，換算成經費都是不容小覷的金額。

2. 所以秀吉思考了為何是自己被拔擢。信長的目的與意圖到底是什麼？秀吉比較了前任與歷任的炭薪奉行做事方式後，認為應該要更節約炭薪並從根本改善問題，他把這個目標視為自身的任務。

3. 雖然信長並沒有具體命令要削減什麼開支，但秀吉想要盡最大能力讓自己的客戶，也就是信長感到高興與滿意。

從古至今皆然，一開始秀吉為了把握現狀，所以到了使用炭薪的現場去視察，並叫人徹底分析前任奉行的做法、歷年的做法與使用量的數據，秀吉認為此事無法順利進行甚至失敗必然有其成因，因此從中學習是第一步。

原來過往的奉行都希望藉由降低成本，以及徹底「節約」炭薪的使用量等短視近利的做法達到目的，因此家臣們以奇怪的方式縮減使用量，像是只有在巡視的人來時才把火關小或熄滅等等，家臣們使用這種隱微的形式節約，對解決問題沒有效果，甚至嚴格地下令「節約」，會讓人產生壓力，反而造成負面影響與反效果，換言之，歷來的奉行都只在眼前「事情範圍內」設法解決問題。

即使在現代，只用這種做法也是無法改善問題的，這種方式缺乏置身「事情範圍外」綜觀大局的視野，無法看見根本問題。我在實際改善或改革企業經營時，也會提醒自己不要陷在狹小視野的惡性循環中，講得極端一些就是不要陷入鬼打牆的狀況。

另一方面，在仔細清查購買記錄、帳本與當地山林的結果後，秀吉發現價格設定不當、摻水，甚至有時負責人還會收取商人的賄賂，這樣是不可能改善現狀的。雖然也可以藉此追究前一任官員或負責人的責任，不過針對這塊秀吉暫時隱而不發。

4. 另一個原因是冬天時，家臣們會有較長的時間待在城中或宅邸內，所以冬天炭薪的使用量增加，成本無法降低。但是秀吉認為，不應該將眼光放在炭薪使用量的多寡上。

當時許多戰爭都發生在雪融的春天到秋天這段時間，冬天則休戰，說冬季是家臣、士兵們休生養息的時節也不為過，即使家臣們進城晉見主君，也習慣一邊往火盆裡添加炭薪取暖，一邊喝茶閒聊度過一天，這是很平常的事情。

說到底，大家就是無事可做，秀吉認為這才是問題的根本與本質。要改變這個習慣，就不得不改變組織的文化，只是照著歷年的做法節約、降低能夠降低的成本，其效果實在有限，真正的答案其實在組織內部。

5. 同時，秀吉向家臣和士兵們說：「因為冬天很寒冷，所以不必客氣盡量使用炭薪暖和身體。」並透過上級許可，廢止歷來使用許可制的炭薪管理方式，讓每個人可以隨心所欲地使用炭薪，他認為這種方法才能更好地活用人力。

6. 秀吉對信長進諫道：「大家都待在城內宅邸或房間中才是根本問題。」秀吉向信長提議改善織田家的組織以及文化，像是過冬的方式。當信長聽到這個匯報時，一定讚嘆地想：「這傢伙是可造之材！」

書名：《名將的戰略：制霸天下的經營管理法則》作者：皆木和義譯者：顏雪雪出版社：聯合文學出版時間：2019年2月21日 分享 facebook

7. 信長了解秀吉的報告內容後，就將一要職任命給秀吉，讓他來決定平時的每日活動，例如修繕武具、武術訓練、打禪、從事土木工程、清掃城內外等等，並要他嚴格執行，不給家臣們閒賦在家的時間。

結果炭薪使用量減少至平常的三分之一，而且即使在冬天，織田家的人也像戰士一樣被鍛鍊著，最後形成強大的織田軍團。

被說是經營之神的Panasonic 創辦人松下幸之助總是隨處就說：「降低一成的成本很困難，但降低一半就可行」，我認為他是從自己的經驗出發，試圖表達出不要被眼前事物侷限以及改變想法的重要性。

無論哪個企業，若是只在現有的狀況中改善與改良，想要降低五％的成本都是困難的，這種情況下，若要縮減十％的成本，就必須要像扭乾掉的抹布那般努力才行，卻得不到什麼效果。

但若一間公司的目標是降低五成的成本，就得從根本去修正設計或生產等層面來重整組織，許多打破僵局、劃時代的發展與創新革命都是這樣誕生的，同時更能發揮出員工的潛在能力，這種降低成本的方式與活用人才的經營方式息息相關。

松下先生想說的是，無論什麼困難的狀況都一定有突破口，如果能明白這個道理，事情就會變得簡單許多。

希望各位讀者在思考降低成本的必要性時，也請一併思考「文化改革」及「根本改革」的必要性，進而實現改革創新。在這個意義上，不如將秀吉「炭薪奉行」的故事，作為轉換想法與改革的一個啟發吧。

●本文摘自聯合文學出版《名將的戰略》。欲從戰國名將身上學習更多經營策略，立即試閱電子書

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