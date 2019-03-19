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包包大小引起焦慮感？慢老專家教你簡單活

2019-03-19 09:30聯合新聞網 讀.書.人

圖／Unsplash
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帶小包包出門，就必須重新檢視隨身攜帶的物品，如此一來，也不得不思考一整天該做的事情。而這也相當於重新審視，自己想在人生有限的時間裡做什麼。


閱讀小貼士

現代人工作壓力大，常常一忙起來就忘記好好照顧自己，尤其是隨身包通常不會每天整理，所有的東西通通放丟在一起，不但徒增重量，翻找不易，還浪費很多時間。

維持健康的日常小習慣，能讓工作更有效率，更能輕鬆獲得健康，現在就一起來試試吧！

文／黃惠如

所謂控制環境保青春，不只是居家，還包括你背在身上的包包。

我們習慣把公事和家務都扛在肩上。翻開每天背的包包，裡面有手機、筆記型電腦、錢包、悠遊卡、筆記本、摺傘、化妝包、喉糖、發票、行動電源、代繳的帳單、環保筷、環保袋、小外套、要修的眼鏡、小孩忘了帶的聯絡簿……而且大包裡還有小包，錢包裡除了現金外，還有集點卡、折價券、各家信用卡等。

日本職涯諮商師橫田真由子諮商十二年、輔導過兩千多名職業婦女後發現，努力過頭的女生，包包通常很大。

科學也證實她的感受。香港大學和新加坡國立大學聯合發表研究發現，和拿小包包的人相比，總是背大包包或拿大購物袋的人，心理壓力較大、焦慮程度較高，交談的話題也比較沉重。

焦慮、憂鬱的時間愈久，被稱為「細胞的生命時鐘」的端粒就愈短，也就是容易變老。

沉重的包包讓我們付出肩頸酸痛代價

例如單側背大包，因為沉重，會不自覺聳肩，久而久之就容易肩頸疲勞酸痛，甚至往上導致頭痛。手挽包包看似優雅，若包包過重，也容易使提間胛肌或二頭肌拉傷。上班族常手提上班包，如果包包過重，也容易發生網球肘等問題。「小包包代表有限的人生，裡面只裝得下有限的東西，」橫田真由子在所著的《小包包教我真正重要的事》上說。

紐約脊骨神經醫師艾瑞克森（Karen Erickon）接受《華爾街日報》採訪時提到，他們發現女性平均背的包包重達一‧ 四公斤至二‧ 三公斤，但也有人的包包重達五公斤。美國脊骨神經醫學會建議，後背包最好在體重的一○％以內，側肩包則建議低於體重的五％。

若要限制重量，不能像現在這樣無所限制地把東西塞入大包包，一定要斷捨離。

橫田說，我們不可能帶著所有想帶的物品出門，因此更需要謹慎確認應該把什麼裝進去。帶小包包出門，就必須重新檢視隨身攜帶的物品，如此一來，也不得不思考一整天該做的事情。而這也相當於重新審視，自己想在人生有限的時間裡做什麼。決定優先順序、選擇物品放進包包的有限空間中，在這個過程中，也能確立自己的價值觀。

書名：《慢老：改變對減肥、運動、睡眠的觀念，從日常養成保持活力不顯老的習慣》...
書名：《慢老：改變對減肥、運動、睡眠的觀念，從日常養成保持活力不顯老的習慣
作者：黃惠如
出版社：天下雜誌
出版日期：2019年01月23日
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不過，一旦決定要背小包包，馬上焦慮症上身，要怎麼做到？《CanCan》雜誌建議兩個必要、三個不要

✔必要一：每天一定要帶的東西。

✔必要二：最低限制必用的東西。

✖不要一：有兩個以上的東西。

✖不要二：為了萬一所準備的東西。

✖不要三：已經用舊了的東西。


就算是一定要帶的東西依舊要盡量減量，例如錢包裡除了現金、一張常用的信用卡之外，只需要一張使用頻率高的集點卡，不須把錢包當收納包，其他的集點卡收到辦公室的抽屜裡，需要時再拿出。

化妝包也該想想補妝時哪些是必要的，口紅需要那麼多不同顏色嗎？嚴選最低限度所需的補妝化妝品。

《斷捨離》作者山下英子還有一招。她建議準備一個籃子，每天晚上回家後，把包包裡的東西全部拿出來，放進籃子裡，對隨身的東西總檢查，手提包內的東西不會丟失，也能補充快用完的文具，更不會隨身帶著不需要的東西。

例如，她本來每天都帶著粉底，後來發現，自己根本不補妝，所以粉底就從包包裡斷捨離了。

只是透過背小包包，強化我們分辨重要事物的能力，選擇並找到需要並喜歡的事物。從拿小包包開始練習整理人生，過簡單卻又富足的生活。


●本文摘自天下雜誌出版《慢老：改變對減肥、運動、睡眠的觀念，從日常養成保持活力不顯老的習慣》。欲知更多慢老的關鍵，立即試閱電子書



作者簡介

黃惠如　　

深耕健康醫療新聞20年，並身體力行。她習慣耙梳國內外最新醫學研究，變成可親的語言，傳達給讀者。她相信實踐才有力量，因此她明瞭，實踐時的難處與實踐後的益處。

現為斜槓中年，為天下雜誌網站寫專欄，也擔任瑜伽老師。曾任《康健》雜誌總編輯，並獲國內外多項新聞獎項，如亞洲新聞卓越獎（SOPA）人權報導獎首獎、公共報導獎榮譽獎、深度報導獎榮譽獎、吳舜文新聞獎雜誌報導獎首獎、消費權益新聞報導獎首獎、國民健康署健康好書飲食類首獎等。

著有《走吧，有些遠路是必須的》、《當爸媽變成小孩》、《魔法健康飲食》、《別讓身體比你老》、《代謝好加倍瘦》等；譯有《超健康法》、《怎樣防治高血壓》、《怎樣教好1～2歲孩子》、《怎樣教好3～4歲孩子》、《怎樣教好5～6歲孩子》等。


審訂者簡介

詹鼎正

現任台大醫院竹東分院院長，台大內科部臨床副教授，台灣老年學暨老年醫學會理事及教育委員會主委，中華民國骨質疏鬆症學會監事及公關與國際事務委員會主委，是國內知名的老年醫學及骨質疏鬆的專家。


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