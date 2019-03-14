【成就書坊】宅男富爸爸當道 「宅經濟」起飛

2019-03-14 17:47 聯合新聞網 讀.書.人



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未來十年的改變從今日即可看出端倪，比爾‧蓋茲最重視的趨勢觀察家、柯林頓總統最倚重的策略顧問──「微趨勢」大師馬克‧潘（Mark Penn）預測未來10年的50個趨勢，揭開被多數人忽略的隱藏商機。不論是投資理財、規劃職涯或發展戰略，《未來十年微趨勢》是所有社會觀察者的必讀指南。

文／馬克‧潘、梅樂迪斯‧芬曼

這一代宅男長大，賺入豐沃的可支配所得後，是否已放棄童年迷戀的東西？想都別想。有錢宅男破天荒地把錢花在商品、遊戲、電影和不同體驗上。在主流和不尋常的層面，宅文化已成一大商機。

主流宅文化的成長，部分反映在科幻和奇幻系列電影的蓬勃。漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe）在世界各地創下超過120億美元的票房紀錄，更別說幾十億美元的商品和其他周邊銷售。2015年，《星際大戰》玩具銷售據傳高達7億美元。同年《星際大戰：原力覺醒》上映，全球票房很快就突破20億美元，為已賺入幾百億美元的《星際大戰》系列電影更添一筆。

當然很多票房和玩具都由小孩和普通影迷買單，可是真正的死忠粉絲──有錢的成年宅男，卻是這些系列電影不可或缺的重要支持者。一份2015年對《星際大戰》推特帳戶進行的分析發現，它的追蹤粉絲多數是已婚老爸，平均年齡約是46歲，薪資落在7萬5,000至12萬4,000美元之間。當迪士尼推出一款售價175美元的路克．天行者復刻版光劍，他們鎖定的目標族群就是已婚父親，而他們買這個玩具，不是要送給自己孩子的。

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備受歡迎的宅文化以及全球910億美元的電玩產業恐怕不是「微趨勢」，而是「大趨勢」。但想要真正了解有錢宅男的微趨勢，我們要放眼留意的不僅是他們觀看的電影和節目。真正的有錢宅男不會只是被動地消費宅男文化，而是從中創造出完整一套生活形式。

娛樂產業最為人所知的盛會之一「聖地牙哥國際動漫展」，創始於1970年，當時的參觀人數為300人。到了2017年，參觀人數已經超過13萬人。在這為期4天的活動，粉絲在展場、飯店、當地店家砸下的金額估計為8,300萬美元。但聖地牙哥國際動漫展還不是唯一的宅男大會，在美國和世界各地的週末，宅男會到各種主題與規模的大會共襄盛舉。

亞特蘭大舉辦的Dragon Con每年吸引7～8萬人參與，紐約動漫展預測參觀人數超過15萬。負責舉辦幾場英國動漫大會的公司MCM說，將近50萬人參加他們在2016年舉辦的活動，而他們的旗艦大會MCM倫敦動漫展的參觀人數，在2011～2016年間更是翻倍成長。

較小型的單一主題會議同樣吸引群眾。《星艦迷航記》大會如今仍在許多城市舉行，2017年第一屆年度《權力遊戲》大會吸引逾1000名參加者。專為卡通《彩虹小馬》舉行的粉絲大會BronyCon，更在巔峰時期湧入１萬名參加者。

即使是在正經的華盛頓特區，宅男每年還是會集結參加幾場大會。將動漫設為主要焦點的Katsucon每年吸引近兩萬人，主題類似的動漫美國展和Otakon分別吸引約5,000和27,000人，音樂和遊戲慶典MAGFest則吸引了17,000人。華盛頓特區最大型的漫畫與科幻和奇幻大會叫作「驚奇動漫大會」（Awesome Con），據說2017年的參觀人數高達5萬人。

儘管已有搶走鎂光燈焦點的大規模動漫展，美國首都依然出現全新的動漫大會。2017年，幾百名粉絲參加第一屆的Blerdcon年度大會（譯注：Blerd是黑宅男black nerd的混合詞），組織方宣稱這是專給有色人種、女性、肢障人士、LGBTQ宅宅的活動。

書名：《未來十年微趨勢：洞察工作、科技、生活全新樣貌，掌握下一波成功商機》作者：馬克‧潘、梅樂迪斯‧芬曼出版社：先覺(圓神)出版時間：2019年3月1日 分享 facebook

宅男對動漫大會的胃口似乎沒有止盡，他們也狂灑鈔票滿足自己的胃口。小型動漫展的一日票售價可能約為20或30美元，大型動漫展的週末票券則通常介於100到200美元，VIP貴賓套裝的價格則更昂貴，而這還不包括參加者在大會上花費的金額。有錢宅男樂意一口氣掏出幾百美元，和名人合照或請他們在紀念品上簽名。2017年的紐約動漫展上，許多參加者每人都付了125美元排隊，等著請飾演《神秘博士》（Doctor Who）的彼得．卡帕爾蒂（Peter Capaldi）簽名。此外，只要願意掏出250美元，每位粉絲都能和飾演路克．天行者的演員馬克．漢米爾合照。

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名人現身宅男動漫大會帶來的高利潤，也會影響他們對電影和電視節目演出的選擇。若電視演員可以選擇在一部警察辦案劇或一部類型節目當主角，即使後者薪水較低，他可能仍會選擇後者。

畢竟要是節目走紅了（甚至是一部類似《螢火蟲》般短命的非主流經典劇），他接下來幾十年只需出現在週末的動漫大會數小時，和粉絲合照、幫他們簽名，每週末就能賺進幾萬美元。科幻和奇幻類型的影視戲劇過去曾是二流演員和演技浮誇、幻想成名的小演員的天地，但多虧有錢宅男，我們可望看見更多被動漫展出場費的誘惑所吸引、走紅的浮誇系演員。

聰明企業家會在未來幾年找到更多專門供應宅男需求的管道，當然現在已經有幾千個網路賣家和實體店鋪販售宅男商品，如果你想要一件美國隊長和卡特探員在神秘博士的時光機前接吻的T恤，絕對找得到T恤賣家，但有錢宅男要的不只是商品，他們想要的是體驗。

我們應可預期更多讓人身歷其境的活動，像是2017年夏天在華盛頓特區造成轟動的《冰與火之歌》快閃酒吧，每天有幾百名死忠粉絲排隊數個鐘頭，只為擠進主題設計酒吧，裡頭有一把鐵王座和一頭噴著煙霧的巨龍，以及一杯要價14美元的雞尾酒。同樣地，在洛杉磯登場的《星際大戰》主題快閃酒吧也大受歡迎，業主後來還開了間正式營運的小酒館。

世界各地的觀光業也能供應有錢宅男花錢的管道。《哈利波特》迷會湧進蘇格蘭的幾處重要場景，包括作者J. K. 羅琳寫出第一部《哈利波特》小說的愛丁堡咖啡廳。（直到今日蘇格蘭仍是《異鄉人》粉絲的主要尋訪地。）冰島蓬勃的觀光業部分也可歸因於曾在冰島取景的《冰與火之歌：權力遊戲》，此外電玩遊戲《上古捲軸五代：無界天際》亦從冰島美景獲得靈感。

當然紐西蘭亦長期展出《魔戒》的哈比屯，克羅埃西亞也很幸運成為《冰與火之歌》和《星際大戰》的拍攝地，到杜布羅夫尼克度假的人則會不斷被提醒這件事。觀光局可能會對地方政府施壓，對電影和電視影集提出節節攀升的租稅獎勵，繼續吸引更多有錢宅男到他們的城鎮觀光。

有錢宅男替文化和表述定了主調，他們再也不是魯蛇和邊緣人，宅男運用他們的豐厚財力雕塑出夢想中的時髦宅生活，接著就要看是否有具創業精神的人，前往他們所率領的世界，滿足他們的要求，賦予他們一個更宅的未來。

●本文摘自先覺(圓神)出版《未來十年微趨勢》。欲知更多充滿無限商機的未來趨勢，立即試閱電子書

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