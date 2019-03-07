五月天石頭放下吉他 執筆記錄每一場巡演點滴

2019-03-07 09:33 聯合新聞網 讀.書.人



圖／Unsplash 分享 facebook

每當我望著天空，都會感受到具有無窮力量的作品其實就在頭頂，就在我們的身邊，時間就是畫筆，空間就是畫布，只要感受，任何時刻都可以重生......。

閱讀小貼士

你一定聽過五月天，但你看過石頭的散文嗎？

對石頭而言音樂是一種語言、感情、人生，文字也是。

在炫麗的巡演背後，石頭用溫暖的文字寫下每一段回憶。

文／石頭

旋轉的少女

幾天前才結束了家鄉的演出，血脈賁張依然，炙熱的手心尚未降溫，一轉身就到了羊城，本以為珠江三月的氣候舒適怡人，自然沒有準備太多厚重的衣物，也因行李自上次結束後就未曾整理更換，直達下一站，以致於到達會場時，打了許多的噴嚏，後悔自己對春天多變的氣候大意，趕緊泡了杯熱茶暖身。

來的路上有多處積水，舞台上也因早些時候的雨水而溼滑，想必氣溫驟降的原因是這場雨。天空陰陰暗暗的，只期待晚上的演出，空中別再多了令人溼寒的特效。

雖然天空幽暗，卻軟化了這城市銳利的一面；垂直水平的新式建築有機地不停地在這城市增加中，每一棟，每道牆，都是尺規在地表上的真實刻劃，俐落、絕對，切開了樹影，抹去了禽鳥的軌跡，挖去了雲朵，占據了河影。

而灰暗的天具有神奇的包容力，將一切特出的事物淡化了，地景隨之柔和，銳利的角不見光芒，明與暗的界線模糊，只留下特異的那一個。

映入眼的是遠方突出地表的塔，在河的對岸，周圍的建築像是仰望般的，看著這塔旋轉著。塔的形體婀娜，似少女舉起雙手跳著舞，一圈一圈，轉著轉著就上了天，地上的眾人驚呼著，隨著音樂也跟著轉了起來，跟著少女，一起上了天。

當音樂結束，少女緩緩的回到了地面，但眾人依然不停的唱著、跳著、旋轉著，不願降落。

書名：因為留不住作者：石頭出版社：時報出版出版時間：2019年01月11日 分享 facebook

後記

天空飄雨了，但也蒸發了，歌聲未歇，隨著雨，蒸發上了天，人們在天上唱著，旋轉著。

感受， 如此重要

我對藝術史沒有做太多研究，但很喜歡看藝術品，經典的、當代的、攝影、雕塑、繪畫、文學、音樂，只要有時間，總可以在展現這些作品的地方待上許久，也許是附庸風雅，但實際上我更愛探索藝術作品的過程，和經歷這過程所得到的震撼。

這些作品中，有的外在表現複雜，有些則否，只簡單地用了一筆、一句，更甚者看不見任何的落筆，或塗抹。複雜的作品，觀看或閱讀的時候得先找出脈絡。空間、時間是人類生命中最容易分辨的兩個向度，解構時，也是較易取得的工具。簡單的作品，創作的人話說得不多，通常得先清理自己的雜訊，才好在一個相對寧靜的環境下，感受作者的意念，而這過程，對我來說就是一場未知而驚心動魄的冒險。

因為作品表現的線索是如此地少，得分離周遭的環境，我的旅程也由此開始，事實上卻是倒敘地探索作品，在眼前的，是一個結果，如何完成的與創作的理由，是在這趟旅程中我會不停提出的問題。

通常，作者像是一直站在遠方的角落觀望著我，無論心中的風暴是如何侵略我脆弱的靈魂，他都不會干涉，作品也不會有任何的提示，直到我脫離了這風暴，一切風平浪靜後，我竟可得到重生般的快感。

人類的藝術創作對我來說有如此的力量，自然環境更是如此地令我著迷。每當我望著天空，都會感受到具有無窮力量的作品其實就在頭頂，就在我們的身邊，時間就是畫筆，空間就是畫布，只要感受，任何時刻都可以重生，而這樣地簡單卻是那樣地容易忽略，視為理所當然。得時常地提醒自己，感受，如此重要。

●本文摘自時報出版《因為留不住》。欲知石頭如何用溫暖的字句記錄樂團人生，立即試閱電子書

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