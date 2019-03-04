【月讀好書】謝子凡／我和我追逐的垃圾車（上）

2019-03-04 12:58 聯合新聞網 讀.書.人



圖／Unsplash 分享 facebook

我雖喜歡狗兒，也不介意短暫離開那個充滿菸味的陰鬱空間，但被指定為清潔員和遛狗特派員，還是心有不甘啊。幾次齊先生喚我出門時，實在難以迅速弭平皺起的眉頭，也壓不下甩門的力道。 齊先生聽了出來。「不要小看這些雜事唷，其實我都在觀察你，」他在經過我的工作隔間時若無其事地說。「很多事情都是從這些小地方才能看出來的。」還啜了一口熱茶，留下一個意味深長的微笑。

文／謝子凡

●台灣新生代備受矚目的創作者。

●本書收錄2015年時報文學獎散文評審獎作品〈住院〉、2017年十九屆台北文學獎散文首獎作品〈我和我追逐的垃圾車〉、2018年後生文學獎佳作〈犬之女俠〉等

●作家陳芳明、黃碧端、簡媜熱愛推薦

●本文獲第十九屆台北文學獎散文首獎

老舊無電梯的狹長公寓，五樓，被隔成五個窄小房間，裝滿同樣在這個城市工作的男女。

我的房間位於進門第一間，正對著陽台。陽台僅是一堵磁磚剝離得七零八落的矮牆，加上一面鏽蝕嚴重的鐵窗。搬進去的第一天，冷鋒過境。淒風苦雨直接從陽台灌進房間，這才發現那片木板牆竟然會颼颼地漏風，把一床從老家帶來的被子吹得又濕又冷。唯一的小窗無遮無蔽，無情地讓外頭路燈的冷青色光芒登堂入室。

一夜未闔眼。

接下來又發現這房子隔音極差，每天早上都定時被隔壁房客的刷牙洗臉聲吵醒，然後是大家紛紛出門的鐵門開閤聲，碰！ 碰！ 碰！ 碰！ 固定四聲。晚上甚至聽得見隔壁吃鹹酥雞的紙袋窸窸窣窣。有一晚和朋友在房裡說笑，隔壁房客立即咚咚咚地搥打牆壁以示抗議，我和朋友噤聲吃完手上捧著的豆花，耳語道別。寒冬可以添購暖爐、捨不得花錢買窗簾可以用黑色壁報紙暫代、晨間的噪音可以當做起床鈴、生活得躡手躡腳，也行。然而，有件事卻一直難以處理—那些該死的垃圾。

這裡沒有清潔員，也沒有讓住戶暫放垃圾的場所。垃圾車在傍晚五點四十分唱著〈少女的祈禱〉來到這條位於盆地邊緣的小巷，但這個時間點，哪個廣告人會在家呢？ 即使是九點的第二趟回收時間，也是難以企及的虛幻目標。這些生活中無可避免產生的細瑣碎片實在棘手。為免異味充斥住所，只得暫時打包存放在陽台，等待早點下班的某天。

但這個「某天」一直到不了，陽台的垃圾袋彷彿有生命似的，默默繁衍。

丟不了自己的垃圾，倒是時常在公司倒垃圾呀。我提著公司的垃圾時，突然發現這諷刺的劇情。

那家位於敦化南路巷內的小公司由一對合夥人共同經營，他們一豐腴一削瘦，一男一女，一主外一主內，互補得好似電影裡完美的角色設定。身材圓胖的齊先生戴著一副金絲細框眼鏡，看簡報時總把眼鏡架到頭上，鏡框便微微陷進光亮的頭皮。他時常咳嗽，菸癮又極大，因此他的垃圾桶每天都混雜著衛生紙、菸屁股和咖啡渣。負責業務開發的是身材高瘦、留著長捲髮的白小姐，她總是一身合身的名牌套裝，唇上的口紅日日變換不同色彩。她氣場強大恍若日劇《房仲女王》裡的北川景子，每次開口說話，身後都有乾冰和噴射氣流伴隨上場。她的垃圾桶是香的，裡頭幾乎都是機場免稅店買的香水口紅包裝盒。因為經常出差的關係，這些垃圾只出現在她偶爾進公司的那幾天。

公司沒有專職的清潔人員，全隨齊先生看心情指定員工整理。我，最菜又年紀最小，通常是他的第一選擇。白小姐有一隻心愛的黑色貴賓狗，名喚黑妞，平時就養在公司，託給齊先生照顧。嗯，那自然又成了我的職責之一。

「黑妞好嗎！？你今天有帶牠去散步嗎！？」白小姐在上海出差，高分貝音量即使隔了一個台灣海峽，還是那麼響亮。

「有有有，每天都有，」齊先生用眼神示意旁邊的我趕快帶黑妞出門。

「順便把其他同事的垃圾也收一收拿出去吧。」齊先生掩著話筒，輕描淡寫地這麼說。這是我第一次接到這個工作的情形。

眼神死。

我板著臉拿出大垃圾袋，在空中重揮兩下展開，一邊在心裡翻白眼一邊說：「有垃圾要丟嗎？ 」

同事們紛紛將自己桌下的垃圾桶提出，在我面前坦白他們的生活。

小雨，帳單記得撕碎啊，不然我連你住哪一樓、哪一室都一清二楚吶！

法蘭克，都是一包一包的垃圾……還有小孩尿布和烤鴨二吃的油膩塑膠袋，是從家裡帶來公司丟的吧？ 真有你的，我可沒辦法帶著垃圾坐四十分鐘的公車！

打賭比賽減肥的櫻子和桃子，那個戚風蛋糕盒……

我在心裡嘀咕，憋氣綁起袋口。我雖喜歡狗兒，也不介意短暫離開那個充滿菸味的陰鬱空間，但被指定為清潔員和遛狗特派員，還是心有不甘啊。幾次齊先生喚我出門時，實在難以迅速弭平皺起的眉頭，也壓不下甩門的力道。

齊先生聽了出來。「不要小看這些雜事唷，其實我都在觀察你，」他在經過我的工作隔間時若無其事地說。「很多事情都是從這些小地方才能看出來的。」還啜了一口熱茶，留下一個意味深長的微笑。

心死。

書名：《我和我追逐的垃圾車》作者：謝子凡出版社：九歌出版社出版日期：2019年02月 分享 facebook

於是乎，我固定在傍晚時分，一手牽著黑妞、一手拎著垃圾袋，撒腿奔向那只停留十分鐘的垃圾車，急切如投入情人的懷抱，同時冀望手中這包如果是我堆在陽台的垃圾就好了……

那天我才剛踏進公司，便迎上全體同事們奇異的眼神，有人用下巴指了指齊先生的辦公室。

「這是什麼？ 怎麼會有這個牌子的香水包裝？ 你帶誰來公司？ 」白小姐憤怒而高昂的嗓音穿牆而出。

「是你自己的吧？ 」齊先生漠然。

「這種小女生的味道怎麼可能是我的！ 」白小姐尖聲撇清。

「你管我？ 你只在乎你那條狗！ 」齊先生大吼。回應他的是一聲巨響，聽起來是整排書被掀落在地。

整間公司瞬間安靜了兩秒鐘，打字聲劈里啪啦地響起：「他們是那種關係？ 」、「他帶誰來？ 」、「昨天我下班時有個女的站在門口，不知道是不是…… 」

「我跟你們說，齊先生的右手心有一個傷痕，是他們吵架時，白小姐抓狂拿起筆刺向他，他伸手擋的結果。」某資深員工透露。垃圾話開始流傳。

（上篇，完）

●本文摘選自九歌出版社出版《我和我追逐的垃圾車》。