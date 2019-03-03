求籤神回覆！鐵釘、童子尿、中藥還能入籤詩？

2019-03-03 10:53 聯合新聞網 讀.書.人



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文／徐維芷（故事網站作者──海州貓）

其實看藥籤，部分藥膳或是食譜都在裡面，但是也有很多奇特的東西，諸如鐵釘、童子尿、牽牛花、刺蝟、牛背蒼蠅、膽星、水蛭，保育類動物的熊膽、穿山甲、虎骨膠、虎頭骨等等，藥單有點驚人......。

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你一定也有過去廟宇求籤，不管是問事業、財運、愛情、學業等等，費了好大一番力氣成功求來一張籤詩，但卻有看沒有懂，完全丈二金剛摸不著頭緒，又甚至覺得籤詩讀起來有點答非所問？

籤詩文化不僅是宗教命理之物，更是古人流傳下來的生命智慧，累積古往今來諸多煩惱難題，不僅如此，籤詩類型百百種，面對突然降臨的你手上的這張「神回覆」，其實有更快、快精準的破解方法。

五花八門的藥籤

二○一五年台南仁壽宮正要舉辦王船活動時，突然接獲神明指示，表示要在王船上增加抗疫藥材。由於以前沒有過這種狀況，廟方便請來中藥商協助，「擲筊」請保生大帝選定數種中藥材防疫，像是當歸、黃連、人蔘、柴胡……等等，出人意外的是，牛奶糖也名列其中，引起鄉里間的熱議。

牛奶糖作為藥使用，很早以前就有了。南部籤詩體系裡面有套一百二十首的藥籤，台南仁壽宮及屏東東隆宮等廟宇都在使用，但各家編號稍不同。第七十六首的內容上面寫著「牛乳膏，半飯碗，調熱酒服之」。傳聞信眾吃了這個藥方，病就好了。

類似這樣的奇特藥籤很多，例如在小琉球碧雲寺請求觀音媽，有三聖杯就可以取得藥籤，再到附近的中藥行抓藥，最後還要再問神明，需不需要加「藥頭仔」（藥引）。藥引大多是在小琉球容易取得的東西，最有名的藥引就是龍目井的泉水，又叫龍目水。泉水裡的蝦或蟹，都能做藥方。

曾有人求藥籤，籤中指示說要用五隻鮮蝦做成肉丸，當做藥引。當事人正苦惱蝦子從哪來的時候，在龍目井湧泉口竟看到，五隻蝦子緩緩地從池底浮上來。因此，小琉球碧雲寺的泉水可以治病消厄的傳聞就傳開了，從此泉水受到嚴密的保護，居民不可隨意汙染水源。

藥籤到底是藥膳還是毒藥？

一般藥籤分大人科、小兒科與眼科，大人科的藥籤最多。藥方並不是憑空創作，而是根據古醫書來的，如《傷寒論》、《金匱要略》、《小兒藥證直訣》、《太平惠民和劑局方》，也包含民間的驗方，甚至是食療的菜單。中醫藥委員會研究發現，藥籤的藥方，多屬於安神、鎮靜、順氣及增進食慾等效用成分。原始藥籤因為多從大陸傳入，氣候習慣與台灣不同，後來廟方都做過修改跟添加。

現在看來，有些藥名已經弄不清楚是什麼藥了，也有早已禁用保育類動物的藥材及玄學符咒，這些藥籤內容跟天書沒兩樣。（圖／擷取自聯合文學出版《籤詩密碼：神明誠徵專屬解籤人》 。） 分享 facebook

第肆貳籤是可以治很多病症的藥方，其中鐵釘可以治癲狂和貧血，真是太厲害了。（圖／擷取自聯合文學出版《籤詩密碼：神明誠徵專屬解籤人》 。） 分享 facebook

藥籤的內容，有日常飲食採用的食譜。比如興濟宮保生大帝籤（眼科）第七十九首：「冬瓜七條，冰糖一兩，六味丸四錢，不拘煎茶服」，這裡的冬瓜指的不是真的大冬瓜，七條冬瓜煮一大鍋，就算分幾餐吃完，吃到都撐死了。這裡的冬瓜指的應該是冬瓜糖，本方整個來說就是冬瓜茶。根據中醫師的說法，這藥方滋陰補腎，但是甜度很高。

東隆宮藥籤（大人科）：「海參四兩、生肉四兩、韭菜白一撮，為羹而服。」這看起來就是普通的羹，只是加韭菜白，不過卻有壯陽補腎的功效，兼治身體虛弱，看得體弱的我都想吃了。還有保生大帝藥籤第三十二首：「番薯葉搥，烏糖塗之。」是說把番薯葉擣成泥，用紅糖混合，既可以內服，也能外用，這些藥方大都很便宜，方便民眾取得。

其實看藥籤，部分藥膳或是食譜都在裡面，但是也有很多奇特的東西，諸如鐵釘、童子尿、牽牛花、刺蝟、牛背蒼蠅、膽星、水蛭，保育類動物的熊膽、穿山甲、虎骨膠、虎頭骨等等，藥單有點驚人，這些藥材現在看起來很貴，不知當時的藥到底要多少錢？但想必也不會太貴吧？

求神求醫缺金錢

昭和五年（1930）台灣報紙上出現了一系列的爭論，即藥價降價事件。當時因為藥價過高，報紙上討論藥價問題十分熱烈，這情況造成民眾私下找密醫，或是自行吞服草藥導致中毒或死亡事件，於是後來台灣各地出現醫師自願降價給與貧苦民眾醫療的情況。

到六○年代台灣，雖然醫療進步了，但經濟仍然是就醫考量的條件：

︱南投草山劉先生，四十八歲，曾經在太平洋戰爭中徵召入伍。回台後，某年突然全身發黃，右下腹疼痛。親戚建議去台中看西醫，說是東京帝大畢業的醫師，很可靠。劉先生看過後，聽醫師說要注射特價的外國針，一針要一百六十圓，當時米一斗才四十三圓，打一針要四斗米。劉先生不願意，醫師只好給他打一針四十圓的藥，但療效差，劉先生開始意興闌珊，到後來連台中都不想去，態度異常消極，他不顧家人勸阻，認為吃廟裡的藥籤還比較有用，藥籤有神明加持。最後病況加重，家屬只好仍將他送往台中急救。︱

民國八十四年，全民健保開始實施，這時候的民眾，就醫行為未必是因為經濟關係，而是因為信仰或是習慣：

︱宜蘭黃先生年事已高，感冒一直未癒，自行去廟宇求藥籤服藥後，突然肌肉無力癱瘓，家人趕緊將他送醫急救。黃君不幸死亡，醫師事後告訴其家人，藥籤裡面含有劇毒藥物「八角蓮」，導致中毒。為什麼藥籤會有八角蓮呢？因為數年前曾盛傳八角蓮具有抗癌功效，所以被神壇宮廟大量使用。醫師十分生氣，表示最近跟黃先生一樣的案例很多。為何中藥行的老闆看到民眾拿藥籤配藥時，都沒有問過病人是否看過醫師，也沒留意藥籤使用了劇毒藥材，導致患者中毒。︱

九○年代的台灣有頗多藥籤中毒事件，因新聞報章媒體發達，使得這類消息容易被看見。再者是健保的出現，促使民眾一旦有問題，便會迅速就醫，查出是藥籤中毒，因此案例就多起來了。

書名：《籤詩密碼：神明誠徵專屬解籤人》作者：徐維芷出版社：聯合文學出版時間：2019年02月27日 分享 facebook

當時也有婦女依藥籤，服用杏仁，連同杏仁渣都吃得一乾二淨，據說可治療久咳不癒。沒想到生杏仁含有劇毒氰酸，導致食用者口吐白沫，視力模糊，送醫急救。而看過電視劇《後宮甄嬛傳》的讀者應該知道，患者是吃到了所謂的苦杏仁（北杏），才會如同劇中的安陵容一樣中毒，生吃苦杏仁確實很危險。

因為種種藥籤中毒案例增多，衛生署便行文給各大寺廟，要求藥籤上加註「僅供參考」或「需經中醫師確認」等警語。

但是因管理不當的問題，衛生署遭監察院糾正，於是便委託中國醫藥學院的教授，開始普查全國寺廟設藥籤的情況及藥籤內容。結果發現其中有些含雄黃之類的有毒藥物，也有犀牛角、虎骨及熊膽等保育類動物，還有會導致成癮的罌粟殼，以及危險物如舊鐵釘與紋銀等內容之藥籤。於是在民國八十八年，便明文禁止使用藥籤。

治病不用尋藥籤，台灣處處有醫院

自從全民健保實施，加上廣設大學，現代知識的權威取代了神明的權威。且交通發達，就醫方便，對疾病有疑惑時，大家可以在居家附近的醫院診所求診，甚至在網路先查資料，報章雜誌也提供各種醫療保健資訊，不需求問神明了。

現代的藥籤反而成為保存歷史文化的一環。不少廟宇和中醫合作，聯合修訂藥籤，像是台南市興濟宮有三百三十首藥籤，中醫師高國欽藉此整理《保生大帝藥籤詮解》，解籤增至三百六十首，提供給全台各間保生大帝廟宇收藏。

即使是這樣，醫療再進步也有極限、仍有待努力之處，當人們無法處理身體的痛楚之時，也許最後還是要尋求心靈上的支柱，依舊尋求與神明之間的某種連結。

●本文摘自聯合文學出版《籤詩密碼：神明誠徵專屬解籤人》。欲知更多有趣的籤詩與解曰，立即試閱電子書

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