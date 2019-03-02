長輩沒教，但你必知拜拜小知識、微歷史

2019-03-02 15:55 聯合新聞網 讀.書.人



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每個臺灣人都在眾多神祇的庇佑中成長。在臺灣傳統觀念中，從小到大，舉凡結婚生子、仕途考試、文武百市皆有對應的神靈在背後護佑加持。身為臺灣人，認識神明不僅是了解文化歷史，更是一種精神的依靠。

觀音菩薩是佛道兩界的共同慈母的，雖然觀音是一位外來神明，然而祂的地位可說是除了玉帝外，無神能出其右，信仰流布的範圍遍行中土濱海、內陸外，如果連信仰密宗的西藏、新疆、蒙古也算入，則遍及整個大中華地區，以及全世界的華人地區，超越了天后級媽祖的東南亞範圍。

文／林金郎

最火紅的外來神 不少人應該都被父母長輩叮嚀過，遭遇喪事或危難時，務必念幾聲西方淨土(極樂世界)教主的聖號──「阿彌陀佛」，這已成為許多人的反射動作或習慣，連帶著身為阿彌佛陀左脅上首、西方三聖之一的觀音，也成為家喻戶曉的菩薩──早在唐朝時，就有「家家阿彌陀，戶戶觀世音」的盛況......。

【觀音菩薩小檔案】●信仰起源：印度佛教●佛號：正法明如來●聖號：觀世音菩薩、觀自在菩薩●西方三聖：：阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩●供品：素食 （圖／擷取自柿子文化出版的《神靈臺灣》） 分享 facebook

印度來的觀音

觀音的信仰源自印度佛教，約於魏晉時代傳入，是中國四大菩薩之一，擁有極為神聖的地位，但由於北朝曾發生兩次滅佛行動，而南朝政局較穩定，所以在當時，比起北方，南部─尤其是東南部─觀音廟更為盛行。

根據經典記載，觀音會在阿彌陀佛涅槃後繼位成為西方淨土的教主。觀音「聞聲救苦，如火焚身」的無量慈悲心與應聲救援，為紅塵眾生所依盼與寄託，因而成為佛教中流傳最多、最廣的信仰。

一般民間供奉的觀音菩薩塑像。（圖／擷取自柿子文化出版的《神靈臺灣》） 分享 facebook

根據《大悲心陀羅尼經》的記載，觀音菩薩其實早已成佛，佛號「正法明如來」，但因為一世只能一佛，為了普渡眾生，觀音委身為大菩薩，稱為「倒駕慈航」。這說明了菩薩道強調入世渡化眾生而非出世自了，其地位、能力與情操也因而更加受人尊崇。

至於觀音聖號的由來，據《一切經音義‧卷五》所言，因為印度地方口音的關係，出現兩個略有差異的唸法，意思也有所不同：一是「觀察世間音聲」之意，南北朝譯經大師鳩摩羅什取其意翻譯為「觀世音菩薩」。另一個則是「觀察自在」之意，唐朝玄奘大師取其意翻譯為「觀自在菩薩」，而其他經書出現的同義譯名至少有七種。

何謂「菩薩」？

菩薩是梵文「菩提薩埵」音譯的簡稱，「菩提」是覺悟之意，「薩埵」指有情眾生，所以菩薩是覺悟的有情眾生，是上求智慧、下渡眾生的修行者。只要發心行菩薩道的人都可以稱為菩薩，但是只有具備廣大神通能力、趨近圓滿的才可以稱為「大菩薩」，也就是佛經常提到的「菩薩摩訶薩」。一開始，印度的大菩薩只有釋迦摩尼與彌勒，後來公認的大菩薩有八位，而漢族則有觀音、文殊、菩賢、地藏四大菩薩。

漢族民間幾乎都以「觀（世）音菩薩」稱呼，也表示認同祂觀察世間音聲而聞聲救苦的精神。

阿彌陀佛(教主)；觀世音菩薩(左脅)，冠冕上有阿彌陀佛的神像；大勢至菩薩(右脅)，冠冕上有寶瓶。（圖／擷取自柿子文化出版的《神靈臺灣》） 分享 facebook

從大菩薩變三公主

佛教中的觀音是大菩薩，到了漢族後，因三教融合和民間信仰關係，遂被稱為觀音佛祖、觀音媽，並被賦予全新的身世和傳奇──觀音菩薩是妙善公主修行而成，這個傳說還是出自於佛門之手呢！

《北史》及《隋書》的〈王劭傳〉都曾談到隋文帝的獨孤皇后就是妙善菩薩，而最早見諸文本的妙善公主紀事是北宋〈香山大悲菩薩傳〉，文長約二千六百字，刻於河南汝州香山寺的石碑上。

此碑目前仍然保存著，這件事在當時的《曲洧舊聞》中也有記載，此傳後來改寫成《觀世音菩薩本行經》，之後又更名為《香山寶卷》（「寶卷」是佛教融合了三教與民間傳說，彙編成可邊說邊唱的文本）。

書名：《神靈臺灣‧第一本親近神明的小百科：長輩沒教，但你一定要知道的神明微歷史、拜拜小知識》作者：林金郎出版社：柿子文化出版時間：2018年08月27日 分享 facebook

明朝時，《香山寶卷》被改編成章回通俗小說《南海觀音菩薩出身修行傳》，古代民智未開，經常將小說傳奇當史實，甚至加以認定、流傳、崇拜─《三國演義》就是最典型的例子，同樣地，觀音在漢族的定形與展開也可說是奠基於這本小說。

明著祭觀音，暗著拜祖先

在臺灣，觀音曾經特別受到禮遇。日治時期禁止祭拜漢神及祖先，但可以拜觀音（日本人信奉佛教），所以臺灣人將觀音聖像做成大幅彩畫或漆畫，將神像和祖先牌位藏在後面，稱為「觀音媽聯」。終戰後禁拜令消失，觀音媽聯則發展為不同樣貌，一般分為二到三層：

第一層：觀音菩薩（陪祀善財、龍女）。

第二層：媽祖（陪祀香火女、執扇侍女或千里眼、順風耳）。

第三層：灶神（龍邊）與土地公（虎邊）的坐像。

有些觀音媽聯僅有觀音、灶神、土地公，稱為「家宅三聖」，而有觀音、媽祖、關公、灶神及土地公稱為「家堂五神」。由此可知，在道教和民間信仰上，觀音等級確實高於媽祖，而媽祖系統也承認媽祖是觀音的轉身。

●本文摘自柿子文化出版《神靈臺灣‧第一本親近神明的小百科：長輩沒教，但你一定要知道的神明微歷史、拜拜小知識》。欲知更多不同樣貌的臺灣神明介紹與演變歷史，立即試閱電子書

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