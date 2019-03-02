「魂囚西門」姊妹作，續寫通靈心理師替鬼解心結

2019-03-02 08:10 聯合新聞網 讀.書.人



圖／Unsplash 分享 facebook

文／九色夫

「是不是跟身後那位有關？」 藍迪稚嫩的臉霎時慘淡，不但身子發起抖，牙關也開始顫個不停。被我猜中了，跟藍迪一起上樓的褐膚少年是個死人。

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《魂囚西門》電視劇目前正如火如荼在公共電視台上映，改編自原著作家九色夫的《魑魅魍魎檔案：魂囚西門》作品，由蕭敬騰飾演一個有陰陽眼、會通靈的的心理師，引起相當大的話題性。姊妹作《魂歸大稻埕》故事裡依然有推理、心理、懸疑等元素，活人有心病，留在陽世的孤魂自然也無法避免。但是人鬼疏途，魏醫師該如何抽絲剝繭瞭解它們心事呢？又該如何替鬼開導呢？

若想要進一步搶先瞭解魏醫師與鬼交手的更多故事，那絕不能錯過《魂歸大稻埕》。

我們的對話藍迪在裡頭聽得一清二楚，走出來說，「不必這麼麻煩，我也不想做什麼諮詢。」這先生霸氣馬上洩掉，「你不講話我沒法對你爸交待啊。」

「大人的糾葛與我無關。」

「陪醫生講話啦，就，就一小時好吧？」

「我拒絕。」

「那三十分鐘？」

「我拒絕。」

中年人懇求少年人，連尊嚴都沒了，藍迪也不在乎張先生出醜，我只好插嘴，「那一分鐘如何？」

一老一少同時愣住，叫了出來，「一分鐘？」

「一分鐘。」再不喜歡張先生也不願看他被小鬼擺弄。哎哎哎，我心真軟。

這提議連藍迪都驚訝了。「一分鐘可以。」

「那請你先回診所，我馬上來。」

藍迪聽話回去，張先生立即低聲哀嚎，「醫生，一分鐘怎麼夠？」

「反正沒父母同意也不能做診療。」

「可是才一分鐘啊！你難道是想敷衍我？」

你難道就沒在敷衍嗎？「心理治療需要病人自身的意願，勉強進行不可能有幫助。」

「不能催眠他嗎？」

當心理醫生神仙啊？「連他為什麼來這都不知道，從何催眠起。」

「肯定是為了倔脾氣。」

「請你跟父母確認過再說。」

我把合約塞進張先生手裡後回診所，會客室裡早雲沏好了一壺高山茶，還用小烤爐烘了我當零嘴的叉燒酥，香味四溢，緊緊抓住藍迪的胃口，我指著門口邊的衣架，「外套可以掛那。」

藍迪慢慢嚼完嘴裡的食物才說，「我冷，」一手抓剩下的叉燒酥，一手舉杯呷茶，「這茶真好喝，中溫泡的，比家裡還準。」

早雲答，「多謝稱讚。」

兩隻貓咪爬到藍迪沙發的靠背上揮爪子，我偷偷對鏡子打手語要瑪麗安撫彼得潘。藍迪吃完點心，到廁所洗手漱口後，才帶著茶杯隨我進辦公室，動作有點僵硬，轉身是脖子不動轉整個身子。

每個心理醫生的辦公室都不一樣，緊緊配合各人獨特的風格與策略，我準備的是類似會客室的雙人棕色沙發，與一張有厚實紅墊子與高椅臂的單人沙發，為的是觀察當事人在陌生環境的行為與人際手段。

藍迪選的是單人沙發，還抓了雙人沙發上的枕頭抱著，我就選他斜對側的雙人沙發，調手機碼表給他確認，「一分鐘，看好了？」

藍迪點點頭，迴避我的視線，眼鏡上水珠點點，每一粒都反映著眼球，外貌稚嫩的少年長了蒼蠅的複眼。

一分鐘聽起來很短，其實相當長，心理醫生打從與病人照面就得揣摩來者是誰，衣著、禮儀跟經濟能力等都是觀察目標。歸功於長期與有錢女友相處，我馬上看出藍迪的頭髮皮膚保養得很好，衣著品牌名貴，家裡顯然不缺錢，染髮跟過大的麂皮夾克，應該是想對大人證明自己有自主能力，是年輕人常見的傾向，也暗示了不安。

藍迪昨晚睡眠不足，這可以從他微帶血絲的眼睛跟稍腫的眼袋看出來，而嘴唇乾裂代表水喝不夠，換作他人可能代表有用菸酒，但藍迪身上聞不到菸味，手指牙齒都沒有吸菸者的黃斑，前者可能性大些。藍迪吃叉燒酥的模樣看來並不飢餓，沒有厭食或暴食的症狀，牙齒潔白，手指沒繭，應該也沒有催吐習慣，身材瘦弱並非飲食失調，皮膚白皙容易冷，可見平時不運動也不曬太陽，家人也沒鼓勵。

好玩的是，藍迪剛剛是雙手同時抓取飲食，台灣社交裡通常是一手拿東西另一手不動，兩手同時取食是孩子氣的舉止，不像是規範嚴格的上流社會的子弟。若說是在這感到輕鬆才這麼做，談吐卻又太拘謹，嚼完食物前還不肯說話，可視為內向，又或者在人際關係上受過傷害。

藍迪說，「知識與邏輯是保護自己的武器」，但武器的存在是為了攻擊或反擊，說話太理性會讓人難以接近，我猜他沒有知心朋友，這類人容易上壓，常靠菸酒紓解壓力，也更容易成癮，又或者有隱蔽的壞習慣，如自殘、刻意不睡覺等等。基於藍迪失眠缺水，還有對知識的執著，或許還有上網過度的問題。

初步診斷我認為藍迪有憂鬱症。憂鬱症患者常忘記照顧自己，這點跟失眠與飲水不足契合。心理醫生也是人，推測可能全是錯的，需要沉澱一段時間，等待以後的會晤尋求印證，一分鐘限制正是在統合這些觀察後做出的計畫，為的是學海明威「講出最真實的一句話」，打開病人的心房。

一句話打開心房，多麼令人雀躍的念頭。但藍迪看起來很討厭虛假，說錯就會走人。不少年輕的心理醫師害怕病人離開而養成討好病人的壞習慣，我老師就忠告，「利用人得投其所好。幫助人就得投其所惡，心理醫生位於兩者之間的灰色地帶。」不能夠與病人親近的心理醫生連療程都無法開始，啟程後就絕對得幫助病人正視問題所在，首先得讓病人知道溝通的必要性，並讓他擁有優勢，短短一分鐘的限制正是為了讓藍迪覺得ＯＫ的邀請函。

以上是我進辦公室前得到的結論。

「令尊為什麼要你找心理醫生？」

藍迪猶豫半晌，看來是知道理由，但不肯講。五十秒。

「你爸平時是不是不大理你？」我在專屬舞台上進行獨白，「今天被他逼來這，還是請遠親帶路到偏僻地方找心理醫生，應該是發生了連他都無法忍受，且不想讓外人知道的事情，」我頓了頓，「連你都知道嚴重性的事。」

小鬼還是沒說話，緊閉的嘴唇告訴我所猜無虛。

三十五秒，該揮下寶刀了。「介不介意我猜猜看？」

「隨便。」

「是不是跟身後那位有關？」

藍迪稚嫩的臉霎時慘淡，不但身子發起抖，牙關也開始顫個不停。

被我猜中了，跟藍迪一起上樓的褐膚少年是個死人。

鬼少年上樓時張先生沒介紹他，眾人談話時在沙發後沒動作，藍迪進廁所、進辦公室時也只靜靜跟著。單這樣我說不定還會出口詢問，之所以看出是鬼非人，是因為鬼少年雙腳離地面至少一公尺，高大的身體像隻畸形蝦子浮在藍迪腦後，空洞的雙眼死盯著少年瘦弱的背影，四肢軟軟下垂，好像隨時都會抓住對方的頭。

藍迪僵硬的走路動作告訴我他不但知道那鬼的存在，而且相當怕他，所以才用避免回頭的方式走路。

我不是首次遇鬼，鬼少年的舉止還是嚇得我小腹抽痛，強迫自己冷靜不讓客人看出來。誠實是心理醫生的首戒，有些話還是得徵求同意後才能說，一分鐘的限制正是為了在最後關頭講出打開心房的那句話，但我還是掙扎了一會，因為這等於洩漏了自己的靈媒體質，即便藍迪暫時無暇理會。

手機鈴聲在這時響起，嚇得藍迪從沙發彈了起來。

「一分鐘到，」我收起手機，「不留人了。」

書名：《魂歸大稻埕》作者：九色夫出版社：商周出版／城邦出版時間：2018年03月09日 分享 facebook

藍迪驟地撲到身前抱住了我的腳，「救救我！」他哭叫著，先前的冷靜不復見，「把他趕走！把他趕走！」

我用鼻孔偷偷深呼吸，輕拍藍迪的手，他立時想起自己行為不雅，咻一聲又飛回他的位子，緊緊抱住枕頭，那鬼少年無神的眼珠隨著藍迪進退，令人毛骨悚然。

我對桌上的茶杯擺手，藍迪會意喝了口，牙齒震得杯子喀喀發響。「我也想幫忙，但只能在你父母簽字同意後才能繼續談。」

熱茶多少緩和了藍迪的恐懼，嚥下一大口後沉著聲說，「醫生，您也有陰陽眼？」

該怎麼回答？

「應該沒有，」藍迪牙齒咬住下唇，本來就淡的唇色更顯得慘白，我看了又說，「我是心理醫生，不是道士，陰陽之事講不準。」

「你要做心理諮詢？」藍迪問，我點點頭。「做完就能趕他走嗎？」

「就我經驗，人遇鬼跟心境有關，只能說『有那種可能』。」

藍迪壓低了急促的呼吸，眼角警戒著，每分每秒都沐浴在鬼少年視線下，無怪不敢回頭。「請你，請你跟我做諮詢，有什麼知識……都請教我，告訴我。」

「請你先帶合約回家讓父母簽字，才能長談。」

一般來說不該請未成年當事人拿合約給監護人，但我有預感，張先生不會轉交他那份合約，只好破例請藍迪了，對方也點頭同意。

「你會不會告訴我爸『他』的事？」

我心裡又有了奇怪的感覺。「除非當事人身心有危險或監護人主動要求，不然絕對保密，詳細內容下次見面再談。」

藍迪枕頭抱得更緊。「不能現在談嗎？」

「必須等監護人同意後才能更進一步討論。」

我當然想談。

我當然想繼續談下去，但法律是不近人情的東西。我不認識藍迪家，也不清楚張先生與他們的關係，在沒有合約與聯絡方法下跟病人講話，出了事我第一個會被糾察。我是心理醫生，不是合法驅鬼的道士（有這玩意兒？），只能針對藍迪的心理狀況提供服務，其他方面不能插手。

又回復成一開始見到的那個理智少年。「好。」

●本文摘自商周出版/城邦 出版《魂歸大稻埕》。欲知更多心理醫師魏松言與鬼交手實錄，立即試閱電子書

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