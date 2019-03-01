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老屋有靈魂？傳統住宅必備絕美裝飾

2019-03-01 12:54聯合新聞網 讀.書.人

磁磚使用於建築中各式各樣的樣貌（圖／擷取自馬可孛羅出版《老屋顏》電子書）
磁磚使用於建築中各式各樣的樣貌（圖／擷取自馬可孛羅出版《老屋顏》電子書）
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文／老屋顏(辛永勝、楊朝景)

磁磚本就是兼具「陶磁器」與「建材」兩種特質的產物，既可作為藝術品也不失實用性。


閱讀小貼士

你有多久沒注意到這些老屋顏了呢？

隨著復古懷舊的風氣漸盛，許多老房子有新用途，像是改建成冰店、咖啡店甚至是書店，木質調的老屋搭配鐵花窗、磨石子、紅磚.....等，是承載歷史記憶的屋中裝飾品，使得每座「老屋」有了專屬盛世美顏，更有屬於它的自己的靈魂。這些建築就適合靜靜欣賞、細細觀察、聲聲讚嘆。


書名：《老屋顏：走訪全台老房子，從老屋歷史、建築裝飾與時代故事，尋訪台灣人的生活...
書名：《老屋顏：走訪全台老房子，從老屋歷史、建築裝飾與時代故事，尋訪台灣人的生活足跡
作者：老屋顏(辛永勝、楊朝景)
出版社：馬可孛羅
出版時間：2015年04月02日
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老建築的美麗防護衣

磁磚最初運用在回教國家建築中，之後也廣為流行於歐洲各國。根據考古學研究，四千六百多年前人類就開始使用磁磚進行建築裝飾，而台灣也早從清代開始即有使用磁磚的紀錄，其中原因可能包括人們對其形狀的喜愛，以及在色彩與圖樣上的精緻表現，而磁磚的耐水、抗磨、易清理等特性，更能妥善保護結構，成為建築物的一層美麗防護衣。

台灣建築文化經過多元的發展，從大型的公共建築到小型民居，皆可發現表面飾材的演進歷程，當中最具影響力的即為磁磚。透過不同的原料與窯燒溫度，再加上尺寸與釉藥的差異，磁磚的樣式與色彩便能產生極大的變化，再加上每個時期的流行樣式與尺寸不同，由此推敲即可大致瞭解其建築年代或改建時期。

走訪了許多鄉鎮，我們發現磁磚就如同窗花一樣，隨著工匠與屋主的巧思，演變出許多用法；除了鋪設於一般牆面、地坪之外，也充分發揮其快乾的材質特性，常用於洗手台、浴缸等潮溼環境中。為了滿足各種使用功能，磁磚也可依據使用範圍與材質，細分出各種分類磁磚的樣式，例如用於浴室廚房與建物立面的磁磚在顏色的設計上就不相同。然而由於每個屋主的美感不同，倒也有將不同用途的磁磚貼到其他空間的例子。不過磁磚本就是兼具「陶磁器」與「建材」兩種特質的產物，既可作為藝術品也不失實用性，如果覺得素面的白色廚房磁磚很美想要拿來貼在房屋外部，這又有何不可呢？

老房子上常見的磁磚，若依大小與特殊性分類，可歸納為：馬賽克、小口磚、丁掛磚、紅鋼磚與馬約利卡磚等⋯⋯，這些磁磚就像是一塊塊的積木，單獨存在時顯得小巧可愛，透過不同的組合方式則能呈現出彷若繪畫般的精緻圖案。在建材種類相對單純的時代裡，想在建築上留下大面積的彩色圖騰，除了費時的洗石子與不易保存的人工彩繪之外，磁磚應屬最易施工，也最具耐久性的材料了，即便是科技突飛猛進的現在，磁磚依舊是難以取代的建材之一。


這款如鵝軟石般圓潤的馬賽克磚，十分常見，同時也是最早生產的款式之一，由於它沒有明...
這款如鵝軟石般圓潤的馬賽克磚，十分常見，同時也是最早生產的款式之一，由於它沒有明確的分隔線，彼此緊密的組合著，不論貼覆在任何形狀的物體，都不會產生死角，因而用於浴缸、洗手槽等弧面物體上。（圖／擷取自《老屋顏》電子書）
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馬賽克磚

馬賽克，譯自Mosaic，意指經由鑲嵌組成的裝飾，屬於相當古老的藝術。根據考古學研究，馬賽克最早出現在美索不達米亞（Mesopotamia）古文明的神殿中，當時是以卵石作為材

料，色彩也較為單純。而發現最多的應屬古希臘時代，初期因工匠與材料費昂貴，只盛行於權貴與富豪的居所中，直到古羅馬時期才真正廣為民居所用。現代的馬賽克一般指長寬尺寸小於5 公分以下的磁磚拼貼，製作過程與其他磁磚大同小異，必須經由坯體壓模成形，利用噴漆或流釉的方式完成施釉，最後進行燒製完成多彩的陶瓷面。


長條狀的丁掛磚和小巧的馬賽克磚不同，經常使用於大型公共建築的外牆，日治後期為了戰...
長條狀的丁掛磚和小巧的馬賽克磚不同，經常使用於大型公共建築的外牆，日治後期為了戰爭國防需求，還有採用稱為「國防色」的樸素大地色系。（圖／擷取自馬可孛羅出版《老屋顏》電子書）
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小口磚與丁掛磚

當馬賽克磚廣為流行的當下，同時期也有許多不同樣貌的磁磚，如雨後春筍般出現在大街小巷裡。這些磁磚由相似的材料製成，施工方式也大同小異，彼此間像是流著相同血統的一家人，然而仔細觀察還是可以發現其箇中的微妙差異。

常見的小口磚與丁掛磚，以名稱來看似乎毫不相干，可是兩者其實源自相同的時空背景，它們都曾是日治時期不可或缺的建築化妝師。日本人原先將磁磚視為局部裝飾使用，直到歷經關東大地震之後，新式建築改採耐震性強的鋼筋混凝土興建，然而大多數民眾認為未經裝飾的混凝土牆並不美觀，為了仿照紅磚的建築樣貌，才衍生出質地與規格都相當接近紅磚的面磚，小口磚和二丁掛磚即是依照紅磚尺寸比例所設計出的兩種規格。


馬約利卡磚

擁有各式精緻紋樣、色彩斑斕的馬約利卡磚，在市場上又稱為「裝飾磁磚」或「彩磁」，雖是單價偏高的材料，卻也是最省工的裝飾品，曾經廣受大戶人家青睞。以「裝飾性」為首要考量的馬約利卡磚，其設計概念源自於對馬賽克磚的改良，為了達到重點裝飾效果並減少拼裝人力與時間，西班牙人將整套的馬賽克圖案製成大面磁磚，並發展出高超的製作工法，造就了磁磚使用的全新時代。

馬約利卡磚同樣有許多四方連續的圖案設計，光從單片看起來已經相當精緻，組合起來有宛...
馬約利卡磚同樣有許多四方連續的圖案設計，光從單片看起來已經相當精緻，組合起來有宛如萬花筒的繽感，是極佳的建築裝飾元素。（圖／擷取自馬可孛羅出版《老屋顏》電子書）
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台灣與離島各地的傳統建築中，時常可見馬約利卡磚的蹤影，當腳步朝沿海前進，因海運優勢之便，就愈能發現這些仰賴日本進口的精美磁磚。這種充滿吉祥圖案的磁磚當時深受台灣人喜愛，不僅用於建築裝修，也可作為點綴傢俱的裝飾品。即便隨著大東亞戰爭爆發，歸類為奢侈品的裝飾磁磚逐漸減少產量與外銷，即便如此馬約利卡磚仍在台灣建築史上獨占鰲頭近二十年。

馬約利卡磚曾是日治時期的精緻裝修建材，有別於生產地日本的低調使用，台灣通常將其貼...
馬約利卡磚曾是日治時期的精緻裝修建材，有別於生產地日本的低調使用，台灣通常將其貼覆於外牆，藉由色彩繽紛的圖案作為畫龍點睛的裝飾重點。（圖／擷取自馬可孛羅出版《老屋顏》電子書）
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●本文摘自馬可孛羅出版《老屋顏：走訪全台老房子，從老屋歷史、建築裝飾與時代故事，尋訪台灣人的生活足跡》。欲知更多家庭主婦自我成長的心路歷程，立即試閱電子書

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作者簡介

老屋顏（辛永勝、楊朝景）

老屋顏工作室（辛永勝、楊朝景）創立「老屋顏粉絲團」，親身在台灣各地踏走，四處探訪不同年代與功能的老房子。透過攝影與文字捕捉美麗珍貴的老屋元素，並在社群網路平台如Facebook、Flickr、Instagram上分享全台各地的發現。此外也設計了一系列的「老屋顏App」，以年輕活潑的方式將老屋樣貌化為數位圖像，讓大家可以拼湊出各種不同風格的老房子。

讓大家愛上老房子只是一個開端，老屋顏除了藉由眾多媒介勾起人們對老房子的回憶與好奇，也希望發掘觀察老房子的各種面向，從古都觀光、建築欣賞、窗花磁磚等設計風格，以至於傳承歷史文化、保存文化資產、老屋新生等議題，進一步凝聚起人們對我們身旁老房子的重視與保存。著有《老屋顏：走訪全台老房子，從老屋歷史、建築裝飾與時代故事，尋訪台灣人的生活足跡》。



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