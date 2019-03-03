當家成為壓力集中營，她鼓起勇氣向公婆「辭職」

2019-03-03 08:00 聯合新聞網 讀.書.人



圖／Unsplash 分享 facebook

文／金英朱，譯／劉小妮

對我來說，最舒適的地方是「家的外面」。只要離開家，不論去哪裡都覺得舒適自在。可是在家裡，即使是週末我依然得做飯。週末，我也想要不做任何家事，自由自在的度過。

閱讀小貼士

一個平凡女人的真實故事，引發韓國社會爆炸性的討論！

作者金英朱是大家族的長媳，也是兩個小孩的媽媽。她和丈夫婚前十分相愛，該是幸福的婚姻卻往不幸的地方加速前去。

讓人痛苦的傳統包袱大多是從小到大束縛住女性的觀念，有時我們並不輕易發現，但卻已不合時宜，更可怕的是它已傷害到婚姻。

對不起，我不要再當媳婦了

這已經是五年前的事情了。我交給公婆一封不再當媳婦的辭職信。那時正好是中秋節前兩天。這個想法並非長時間深思熟慮後做的決定。其實當時的我，在某種程度上早就擺脫了所謂媳婦的過節壓力。但越靠近中秋節，我還是會感受到一股小小的壓迫感。在那一刻，我突然連這種壓迫感也想通通擺脫。當然我也會懷疑自己是不是太過貪心了。因為從好幾年前開始，過節或祭拜時需要的食物大多數都用買的，我也只需準備湯和飯而已。

就這樣，我獨自一人想了又想，在職場上不管工作再久都可以辭職，為什麼媳婦這個角色不想當的時候，卻不能那樣做呢？即使有離婚，也從沒聽說過「媳婦辭職」。難道不想當媳婦，只有離婚或死亡這兩種方法嗎？我不想通過這兩種方式結束媳婦的角色，我只是想脫下「媳婦」這件外衣。

我想：「從沒有人寫過媳婦辭職信也沒關係，就讓我來做吧！」一有這樣的想法，我立刻寫封辭職信，決定不當媳婦了。那是中秋節前兩天的晚上，我拿著上頭寫著「媳婦辭職信」的信封，就這樣去了公婆家。信封內什麼也沒有。我原本想寫不想當媳婦的理由，後來還是作罷。因為原因就只有，再也不想當媳婦而已。

從我住的地方到公婆家，車程約十分鐘。因為臨近中秋節，路上車子非常多。坐在公車上的我，因為害怕和緊張，雙手抖得不停。「妳身為長媳，有做了什麼嗎？妳怎麼可以這樣做……。」我可以想像自己將會如何被大聲斥責。我甚至還做好被公婆甩巴掌的覺悟。不，應該說不管等一下會發生什麼事情，我都心甘情願接受。

我站在公婆家門時，感覺心臟都快要跳出來了，我先做了個深呼吸才走進去。公婆看到媳婦在中秋節前就來訪，極為訝異，他們問我：「這麼晚了，有什麼事情嗎？」我感覺公婆多少也有點緊張了。我走進客廳之後，馬上拿出那封寫著「媳婦辭職信」的信封交給他們。公公把信封裡裡外外看了看。

「這是什麼呢？」

「對不起，我不要再當媳婦了。」

公公好像忘記要說什麼話似的，陷入了沉默。我低著頭，就像脖子靠在刀刃上，正在等待處決的死囚。就這樣，在一陣寂靜過後，我聽到了公公平靜的聲音：

「妳辛苦了。我只顧著叔公跟姑婆們，卻沒有好好照顧你們。」

公公停了一下，又接著繼續說：

「妳就做妳想做的吧！你們過得好就行。我們自己會過得好，不用操心。過去真的讓妳受苦了，我身為爸爸真的很抱歉。」

聽到公公說出讓我完全意想不到的話後，緊繃的情緒一下子釋放開來，眼淚忍不住流了下來。

「不是的，我也沒做好……。」

我緩了緩氣後，鼓起了勇氣繼續說：

「長期以來，我都被長媳這個角色沉重的壓迫著。我不想再當媳婦了。爸爸、媽媽，真的非常抱歉。」

這時候，坐在旁邊的婆婆說話了：

「我們自己會過得很好。你們夫妻跟孩子們好好過吧！我一直很感謝妳對我們的費心。從現在起，妳照顧好自己，不用擔心我們。」

公婆的寬容態度，讓我哽咽了。他們的心一定受傷了，我感到非常抱歉和內疚。

「不論什麼時候，妳想來的時候都可以來。不管是十年，還是二十年後，妳內心沒有負擔的時候再來，不來也沒關係。」

就這樣，我們多聊了幾句後，彼此就無話可說了。於是，我起身離開。

＊

書名：《媳婦的辭職信：在婚姻裡我選擇不當媳婦，勇敢抛下婆家束縛後，奇蹟竟一一出現》作者：金英朱出版社：采實文化出版時間：2018年9月27日 分享 facebook

我曾問過先生和孩子，你們覺得世界上最舒適的地方在哪裡？他們異口同聲的回答：

「家！」

那我呢？對我來說，最舒適的地方是「家的外面」。只要離開家，不論去哪裡都覺得舒適自在。可是在家裡，即使是週末我依然得做飯。週末，我也想要不做任何家事，自由自在的度過。比起其他家務事，對我來說，即使一天也好，真的好想擺脫「煮飯」的工作。

先生不喜歡一個人吃飯，平日我都會等先生下班後一起吃晚餐。偶爾實在太餓了，忍不住先吃。就會被他責備，說自己在外面工作一整天，而我卻連這點小事情也無法忍耐。所以平常最好什麼都不吃等他回來，或是即使不太餓也要勉強自己和他一起吃。我心想，至少在週末，讓我擺脫「一定要做飯」、「一定要一起吃」的這些義務。

某一天，我對先生說出這些心裡話：

「假日我不想做家事。」

說完，先生突然暴跳起來，

「妳平日也可以過得很自在，為什麼一定要選在週末呢？」

「因為我也想像你跟孩子們那樣，在週末完完全全的放鬆。」

「真不像話，妳是孩子的媽媽……」

「為什麼當媽媽的不能放鬆？」

像這樣沒有結論的爭吵好幾次之後，先生總算像是要讓步似的說：

「好，好吧！妳想休息就休息吧！不過，還是要做飯！」

我萬萬沒想到，讓先生如此強烈反對的理由，居然是因為「做飯」。

「既然我希望自由度過週末，那當然也就不用做飯。」

其實我們週末常常外食，先生也偶爾會出去外面吃，我並非每一餐都需要準備。但是我想要的是「什麼也不做」，就連「今天要做什麼菜呢？」這種事都不用苦惱的日子。

「週末我就是什麼也不想做！」

先生說我太過自私，強烈的反對。這樣吵來吵去，我就心軟了。於是，我開始觀察先生的臉色，有時候做飯，有時候不做。

「我真的很自私嗎？」

這個問題我無法去問任何一個人，而心越來越軟的我，因為沒有可以商量的對象，總是一個人混亂著。

＊

當我們努力把自己照顧好時，反而讓彼此可以生活得更好。先把自己照顧好和自私是兩回事。每次搭飛機時，有件事總會讓我感觸良多。飛機起飛前，空姐會教導乘客，萬一飛機遇到緊急狀況，該如何戴氧氣面罩。此時他們會特別強調，請大家要先自己戴好氧氣面罩後，再去幫助旁邊的人。即使旁邊坐的是自己的小孩也一樣。只有這樣做，才可能在緊急狀況發生時，彼此都能活下來。這一點也適用於所有人際關係，健康的婚姻生活更是如此。只有兩個人都過得很好的時候，才適合結婚。擁有獨立的經濟能力和自己可以做飯給自己吃的生活能力是婚姻的基礎。首先有能力對自己的人生負責，同時把自己照顧好的兩個人相遇時，才可能擁有健康美滿的夫妻關係。

●本文摘自采實文化出版《媳婦的辭職信》。欲知更多家庭主婦自我成長的心路歷程，立即試閱電子書

udn會員結帳輸入折扣碼【woman】，買電子書再享優惠！

分享 facebook

愛情的路上，與伴侶快樂長久，推薦閱讀：

★瘋瘋貴婦Melody的幸福課，只要「最好的自己」就已足夠了。

★不下廚丈夫為癌末妻煮飯，讓人唾腺與淚腺同時濕潤的料理書。

★「想太多」又「想不透」，高敏感關係也能帶來幸福的力量。