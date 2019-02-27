業績千萬制勝筆記！Top1房仲何勝緯的銷售價值學

2019-02-27 06:00 聯合新聞網 讀.書.人



圖／華品文創出版公司 提供 分享 facebook

由華品文創出版公司及作者何勝緯 聯合舉辦《業績千萬4連霸的制勝筆記─頂尖房仲何勝緯的銷售價值學》（以下對此書簡稱《業》）第一場新書發表會於3月3日在金石堂信義店五樓演講廳舉行。歡迎同業 、同仁 、好友 、親朋 、親朋、各界平臺相關人士等 ，踴躍參加，共襄盛舉！

認識精采的 精采的何勝緯！

30 歲不到、退伍後隨即進入景氣一路墜谷底的房地產市場，何勝緯在般年輕人仍舊懵懂歲彷徨的年紀，就已經知道自己會在哪裡發光熱！果然從入行起連續4年囊括了「住商不 動產」房仲經紀人雙北市第一名的頭銜；連續4年為自己口袋賺進超過千萬的薪。優異表現與驚人的業績，教欣羨更讓好奇？這位擁有工程企管理雙碩士學像鄰家男孩般親切的高大青年，是什麼樣成長環境與學習過程短時間內就在如此競爭行業中傲然鶴立？

面對客戶吐槽、同業捅刀市場萎糜，務奇才連破高標績霸的獨到攻略指南！

●剛入行就碰到房地產景氣大崩壞的年代，物件少、買冷仲業人自危而退伍何勝緯一頭栽進這幾乎要窒息的市場，卻從第年起連續4年，每年都賺超過千萬年薪。

●房仲新鮮人一步登上超級業務寶座，是運氣？技巧還天縱英明何勝緯道破自己連續4年制霸千萬業績的銷售價值學、分享如何聰明工作，攀登高峰成功職涯。

●當房仲想要賺錢？不是一張嘴和副厚臉皮，「服務熱忱」這個老掉牙的關鍵字，竟然就超級業務追求標竿的不二心法，看何勝緯怎麼從熱情出發用實現客戶幸福與自己財富。

專家學者 聯合推薦

真心英雄出少年─ 李同榮 中華民國不動產仲介經紀商業公會全聯榮譽理事長

讓客戶感動的幸福規劃師─陳錫琮 住商不動產（股）總經理

以房產顧問的專業為市緩加溫─ 莊孟翰 淡江大學產業經濟系副教授

在購屋的路上，尋找交心好友─ 邱愛莉 購屋平台 House123 House123 House123 執行長 執行長

「台上一分鐘，下十年功」他不把自己當作房仲業務員也不只是幫買方把房子買到、屋主把房子賣出去就好。而是期許自己當買的「職人」，用一種工匠究極精神來把服務做到最好，將客戶買房後可能遇的狀況都列入服務一環─裝潢、隔間出租管理用合理的預算幫客戶打造出完美住家空間。精準到位服務還不夠，要能做徹底通透才攫獲客戶的心，讓口碑成為最佳推薦。

投資市場有一段話是股神巴菲特所言：「只在退潮的時候，才知道誰裸泳」運用房地產界我想這麼說，我想也能這樣說：「在不景氣的年代就是蹲點練功最佳時機」。很多人都抱怨不景但再爛的景氣都有絕佳業務，只要有心，在不景氣都能有爭氣的表現。這本書當帶給各行各業的務人很好指引與建議。

─ 郭莉芳 商周集團 Smart Smart 智富月刊特約主筆、鉅亨網理財方程式持人

致勝法則 ：20/80理論培養關鍵客戶

照顧重要客戶方面，不只用制式化的作法像是送禮、電話問候等……

若是能夠給客戶好的 服務體驗，該名客戶就會介紹其他老人帶入新客人，一旦能產生這樣的良性循環，業務就能做得比較輕鬆。畢竟經營、開發新客人需要投入高成本，老客人經營成本較低且成交率高，因此「關鍵客戶」一定要抓住。以房屋買賣為例也許這位客人一輩子只跟你買一次，但可以期待的是這位最初僅占20％利潤的重要客戶，日後可能為你80％利潤的重要客戶，因為你帶給他美好服務體驗，他會因而介紹交易金額更高優質客源給你。在本人的房仲生涯中，已出現過多次這樣案例，也因此我總是把每一服務都當成第一次，不論客戶是新或舊。

《業》首場新書發表會

時間：3月3日 14:30-16:30

地點：金石堂信義店5樓演講廳

地址：台北市信義路二段196號

歡迎各位蒞臨指教！