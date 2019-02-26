讀書人週末去哪？3/16華山閱讀嘉年華，感受閱讀魅力

2019-02-26 15:30 聯合新聞網 讀.書.人



歡迎大家3月16日來華山參與「大風吹～吹翻書的人」，與我們一起感受閱讀魅力！ 圖／願景工程 提供 分享 facebook

2月中甫結束的「2019年台北國際書展」，短短6日展期創造58萬人次參訪數，足以見得大眾對閱讀的重視與關注。聯合報系「願景工程」將在3月16日舉辦「大風吹～吹翻書的人」閱讀嘉年華，共推出親子、翻書、閱讀三大舞台主題活動，邀請大家共襄盛舉，一同感受閱讀魅力。

「大風吹～吹翻書的人」閱讀嘉年華地點在華山文創園區中4B全館，邀請許多翻書夥伴參展，一樓以親子互動為主題，包括聯經出版、小魯文化、小兵出版、未來親子學習平台、親子天下、FunPark童書夢工廠、信誼基金會推薦親子共讀好書，並安排有趣的互動節目；二樓則有時報出版、遠流出版及特色獨立書店，包括遠自台東的「晃晃書店」、屏東小琉球「小島停琉」及「紅汽球書屋」、「島呼冊店」等共同展出在地特選好書；還有數位閱讀時代不可或缺的「讀創故事」、「Readmoo讀墨電子書」、「一刻鯨選」等超豐富內容。

備受文青界擁戴的「日星鑄字行」，也會在現場擺攤，讓大家感受鉛字溫度；還有「圓盤印刷機」可以自製筆記本封面，以及「鉛字扭蛋機」、「詩塔羅實驗」和可愛的「豬年印章」。二樓翻書舞台邀請親子教養專家王宏哲傳授如何幫助孩子突破各階段的學習關卡，華人最大閱讀社群創辦人鄭俊德主講如何將閱讀變成你的超能力；人氣心理師周慕姿、許皓宜講授自己的閱讀歷程，也教你如何活出不再壓抑的人生。此外，一樓親子舞台有教跳《消除緊張的體操》，FunPark童書夢工廠說故事，讓「冷靜的鱷魚醫生」生動靈現，還有專家傳授「讓孩子愛上閱讀的5大秘招」

舊的不去，新的不來。家裡書架上的書，想要斷捨離嗎？閱讀嘉年華現場設置有「分享書櫃」，歡迎你帶一本好書來、換一本好書回去；活動結束後，此區書籍將全數捐助給需要的團體。

3月16日當天有8位名人受邀到場座談，共同參與這場「大風吹」的閱讀盛事唷！

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「大風吹～吹翻書的人」閱讀嘉年華活動資訊如下：

●時間：2019年3月16日(六)09:30-18:00

●地點：華山文創園區中4B館 (台北市中正區八德路一段1號)

●活動免費入場，事先線上報名可獲得100元Coupon券

詳細活動資訊