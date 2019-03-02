【月讀好書】《等路》揉中日台三語，書寫一段鄉土人情

2019-03-02 08:00 聯合新聞網 讀.書.人



圖／Unsplash 分享 facebook

他送給了我那張照片，說當做是等路。 我回去問阿爸等路是什麼？阿爸說那是祝福的意思。

文／洪明道

●榮獲二○一八年高雄市政府文化局書寫高雄出版獎助、文化部青年創作補助。

●小說圍繞「何為鄉土」的主題，採取不同時間或視角切入，呈現地處邊緣的人物同時順應與反抗的生活。

●作家蔡素芬、楊佳嫻熱愛推薦

黑面琵鷺大約是在九月底到十月會抵達我的家鄉，對於鳥友們來說，搶得第一個看到便可以囂俳一整年了。他們有時還為了誰是第一個看到黑面琵鷺而爭吵，互相指責對方邀功、割稻仔尾。堅勇伯追逐得最兇，常常沒有什麼人就到那邊等了。我因為無聊也會去和他同坐。

有時候顯然是等不到了，他便和我開講，開始教我怎麼攝影。他說，講攝影太沉重了，講拍照就好，自拍也是拍照。從基本的光圈、快門、曝光時間，到怎麼抓景框、怎麼製造景深，他好像得了傳人一樣把紅樹林當做教室講未休。

堅勇伯說，好相片的作品有分幾種。一種是在某個特殊的地點拍下的，像是去西藏啊、大溪地、巴黎鐵塔，不然近一點去安平古堡也可以。然後在一個天朗氣晴的日子裡，把眼前看到的風景抓下來。許多旅行雜誌的封面或是看起來就是這種的，只要拿著相機到那個地點，你就可以得到類似的相片了。

另一種是抓住某種難得的時間，可以是一瞬間，或是持續進行的瞬間。你機會不多，有的人錯過了那樣的瞬間，有的人到死蹺蹺也等無。

拍黑面琵鷺難在哪裡呢？就在這道必須保持且難以跨越的距離吧，它把一切的技術攏縛牢牢。再加一個黃昏，那就有得玩啦。黃昏的光線原本就不是很多，要知道那麼遠的光線要到達我們這邊，又讓鏡頭能吸入去，只賰一點仔囝。

最好的照片，至少是對堅勇伯來說最好的，是那種把自己的精神放到裡面的照片。所以他學黑面琵鷺的叫聲，那是一種像打開木板門一樣的咿咿呀呀的聲音。他也學黑面琵鷺覓食的樣子。牠們吃食的時後眼睛沒派上用場，而是用牠們長長的嘴去擾動水面，鳥喙像手一樣來回撥動去觸魚仔，便被人用抐這個字來形容。抐湯抐屎，亦有同工之妙。牠們和風競逐，在水面寫下一道道波紋。

然後他蹲伏在泥地上，伸著脖子，拍動自己的臂膀，奮力的對天空跳躍，遠遠的看像一隻肢體障礙的鴨子。我才知道原來有人的影子可以飛起來。

也許那時他就聽聞要造路的消息。

每到黃昏，堅勇伯心裡的土石就會發生一些鬆動。一個小時、兩個小時、三個小時......過去了。在他靜靜守在茫草叢裡的時候，他的心神恬恬經歷無數次漲退潮。

我有一次在沒有黑面琵鷺的時候造訪堅勇伯他家，發現他竟然對著日落落淚。才知道傳言說的並不假。

*

蒼鷺的銀灰色首先帶來徵兆，光線慢慢低落，天空比大地亮許多。海染著日頭的色水，把天上天下溶成了一片。

「你說，牠們今年會來嗎？」最後一次見面時，他問我。

「會的，牠們每年都來」我說。

「可以借我你的相機嗎？」我突然一時興起。

「欲創啥？」

「予我你就知。」我對他笑了一下，他拿下脖子上的皮帶，把相機交在我手中。沉沉的，我差點就失手把相機摔在地上，那真是個危險的東西。

書名：《等路》作者：洪明道出版社：九歌出版社出版日期：2018年11月 分享 facebook

我對著鏡頭看相機裡的世界，那天天氣不是很好，就幾隻黑色的剪影，看不太出是什麼鳥。他面對大海，看得出神，脫下漁夫帽之後是整頭銀髮，像是琵鷺的綴羽。曾經鼓動的臂膀橫著皺紋，發出鳥叫的嘴巴沒有聲音。

也許他在想像白色的羽毛劃過彩雲，一點一點的，渚到一些暈開的色水。牠們在天上繞行了好幾圈，才慢慢伸長腳，著在有雲的水上。那長長的鳥喙又成群的降臨人間。

我按下快門，拍下了他的樣子。

他猛地轉頭過來，對我說別拍了。

「就當做是練習。」我說。他盯著螢幕，看他自己的雙眼，看他眼尾的皺紋，像見到久未謀面的好友，稱讚我拍得不錯。

過幾天他把相片洗了出來，拿來要給我。

「這是你的相片，家己留就好。」我推辭說。

「無無無...這張予你」，他說。

他送給了我那張照片，說當做是等路。我回去問阿爸等路是什麼？阿爸說那是祝福的意思。

●本文摘選自九歌出版社出版《等路》。