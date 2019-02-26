她用這本書，記錄二二八民主路上的眾生圖相

2019-02-26 08:00 聯合新聞網 讀.書.人



文／黃惠君

2017年適逢228事件70周年紀念日，雲林各界舉辦追思會，縣長李進勇（左三）與受難者家屬默哀，氣氛莊嚴，並在紀念碑前獻上洋桔梗悼念受難者。記者胡瑋芳／攝影 (圖片來源／聯合報系新聞資料庫) 分享 facebook

我們國家的故事，我們自己的臉孔，我們不認得；誰為我們犧牲，我們不知道。二二八年年放假，但二二八是什麼？大部分的人說不清楚。

歷史如此晦暗難明，掩蓋的檔案一層、政治色彩的塗抹一層，時空的隔離好幾層，我們始終無法觸摸到真實跳動的歷史主體。

從家屬或當事人身上，我們有個別的記憶，卻欠缺整體的圖像；從學者的研究中，我們如頭戴探照燈進入地底採礦，卻難說成一個故事，我自己一樣突破不了。一次演講完，年輕人直接問我，你讓我們看了很多圖片，知道一些事，但如果我想告訴別人二二八是什麼？我還是不知道怎麼說。

這成為不斷考驗我的問題。

年年二二八一到，現實就變得相當惱人。學運後，興起一波對台灣歷史的探索，受邀演講時我問年輕人能不能說出二二八受難者的名字，一個就好，全場鴉雀無聲。我們國家的故事，我們自己的臉孔，我們不認得；誰為我們犧牲，我們不知道。二二八年年放假，但二二八是什麼？大部分的人說不清楚。就連國小五年級的學生都能懂得，如果只是緝煙血案的話，台灣菁英是不會被大規模屠殺的，但教科書還是這樣寫。更怪誕的是總統每年道歉，但政府到底哪裡錯了，講不清楚；每個政治人物都說要做轉型正義，卻不知道要轉到哪裡去。我在這巨大荒謬感的襲擊下，開始寫作。一寫，兩年。從跑百米的人變成跑馬拉松。

在這之前，我是紀念館的策展人，我寫展覽的文史腳本，跟藝術家一起工作。展覽無疑是更為視覺的，檔案、照片、新聞、物件、日記、書信，我都必須尋尋覓覓且親眼看見，因我的工作是把這些承載著歷史流動，且仍有溫度的物件帶到大眾目光下，讓人們藉此感知歷史。這種視覺的必須，變得很難去複製既有的看法或說法，也會對史料的輕重，產生不一樣的感知。

二○○六年在撰寫台南二二八的文史腳本時，看到一則剪報，是二二八事發第三天《中華日報》的號外，頭版頭題寫著：台南市民大會要求立即實施市長民選。

對許多人而言，這是輕輕擦過的一則訊息，但我停留下來了。

我意識到群眾的力量，也看到清楚的民主訴求，我知道這是有靈魂的一場抗爭，而不是如過往所聽到的：「我父親什麼都沒做，就被抓走了⋯⋯」。有這樣的生命嗎？有的，軍隊殘殺下確實很多。但我更想知道的是那跳動的歷史主體，那敢將生命燃燒獻祭給台灣的人，如果他們承受難忍之痛，讓子彈穿過胸膛，他們到底身處一個什麼樣的時代，面臨什麼樣的困境，想改變的又是什麼？

2017年二二八剛結束，學者黃惠君（左）與施明德（右）妻子陳嘉君（中）、一起呼籲政府依照「檔案法」立即公開國家檔案，讓二二八事件真相大白，讓正義獲得伸張。陳嘉君強調，民進黨主席蔡英文若真要做到「轉型正義」，不須等待執政，民進黨可以在國會迫使執政黨公布檔案真相，地方首長也可揮舞行政權杖，依法便可立即做到。記者陳易辰／攝影 (圖片來源／聯合報系新聞資料庫) 分享 facebook

何為轉型正義，就在揭露統治者的罪責，而當時張著兩張面孔的，不是只有一個人，而是整個軍政高層。歷史留下清楚記錄。

年來我潛入歷史，找尋何以二二八時人人躍起。白色恐怖黑幕一片，今天五十歲以上的人，都曾有過某種程度的不敢喘息，不敢揚聲，而竟也不敢想像那黑幕降臨前，二二八世代曾有過的民主響動，激烈、熱情、鋪天蓋地。

而必須突破的還在統治者長年以光復之姿斷開的日本時代，對二二八世代的人而言，是同一本未撕完的日曆，沒有一天斷開過。所以我們必須重返，否則我們如何能了解他們的集體心緒，何以歡迎曲變了調，而以全面的反抗終結。我以兩個時代的掙扎，做為本書的序曲。

走過日本時代的自治運動，二戰一結束，一步跨過來，這些人還活著，對平等的渴求、對民主的追尋、對自由的嚮往，沒有不同，只有更加強烈。打開當時的報紙，你會看到面對政治惡劣，人民沒有噤聲，二二八世代的人全面反擊。

而統治者的面貌必須被拆解，面具必須被摘下，我將當年的報紙，與民主化後才能看到的公文檔案，天天並列，你會清楚看見統治者如何張著兩張臉孔，一方面透過媒體說著人民想聽的甜言蜜語，但回到辦公室，他立即發電報請兵。何為轉型正義，就在揭露統治者的罪責，而當時張著兩張面孔的，不是只有一個人，而是整個軍政高層。歷史留下清楚記錄。

而如果統治者的謊言，在今天看來昭然若揭，這一切並非庸常，而是革命所得，且以生命為代價，《台灣新生報》的副總編輯吳金鍊及總經理阮朝日，即是因此受難。

而統治者到底在恐懼什麼？他的恐懼如此之大，竟以強迫失蹤的方式帶走二二八世代的領袖。到底誰被強迫失蹤？是媒體、類反對黨及法律界的領袖。這份暗殺名單，陳儀親手一個一個寫下，是目前可以看到的第一份二二八受難者名單，也是家屬口中在三月十日到十二日間，被帶走後一去無回的名單。今天民主國家的人都知道，這三類人代表什麼？民主血液澄清與否，他們扮演重要角色，他們也是有能力監督政府、甚至取而代之的人。而他們遭政府暗殺，至今不知遺體何在。

誰沒有父親，要承受這樣的痛苦，不知忌日何時，再又無墳可拜。更重要的是，他們是當時為我們爭取平等與民主自由的人，是國家要迎靈祭拜的對象，是轉型正義要恢復其榮耀的對象。但國家既無對其民主貢獻的肯定，也從未正視此一嚴重違反人道的罪責。

我不否認，讓我有動力往前走的，是對其犧牲未受重視的難忍。

請不要再說台灣的民主是沒有經過流血的。

民主的進擊是我原先的研究理路，但心裡的遺憾是，我始終未能把當年武裝抗爭者的靈魂寫出來。一九九七年我在研究美麗島事件時，訪問施明德先生，他一直提到他親眼看到學生軍拿槍與政府軍作戰，前面的倒下，後面的沒在怕，繼續往前衝。他用他的記憶對抗冤魂論，每見到一個二二八學者或受難家屬他就抗議。我一直將這件事情放在心上，卻始終沒有能力處理。

在長達兩年的寫作路程上，我不停絆倒，只知有犧牲的和平使節，每每隨著他們的遺書掉淚，卻不知武裝抗爭的嚴烈。因為沒有看到一手史料，我不敢下筆。但史料一直存在，只是我沒有走向它。直到有一天終於鼓起勇氣打給素未謀面的江榮森先生，他在電話那頭，跟我從暮色昏昏講到黑夜襲來，講到飢腸轆轆，一一為我解答七十年前《和平日報》記者張岳楊的新聞手稿，那些僅以代號註記的人名，究竟是誰？我終於聽見潘木枝、盧鈵欽及陳澄波等人，殉難前站在人民立場講話的聲音，我手捧當年的新聞手稿，顫抖不已，終於懂得潘木枝的遺書「為市民而死，身雖死猶榮」，是在怎樣的一個時空飄搖下。讓我得以完成「戰鬥曲」以及「殉難之愛」的篇章。

書名：《激越與死滅：二二八世代民主路》作者：黃惠君出版社：讀書共和國／遠足文化出版日期：2017年02月15日 分享 facebook

而雲嘉南地區武裝犧牲之烈，我以「亡者之姿」紀念他們不屈的身影。

而當時全台灣連成一氣的要求縣市長民選，以此改換接收如「劫收」的統治集團，但同時又有武裝抗爭，這當中沒有關連嗎？長年以地域為主體的研究及呈現確實切斷了某些可能的聯繫，我嘗試突破。

而嘉義的突破，是整體的突破，也才能大膽下筆，以軍事對抗逼出民主承諾，並非不存在於二二八事件中。嘉義的武裝抗爭確實對陳儀產生巨大壓力，迫使他在三月六日晚間立即宣布：長官公署改為省政府、各廳處長盡量任用本省人、縣市長定七月一日民選。

所以請不要再說台灣的民主是沒有經過流血的，三十二條要求中一條又一條，一條又一條寫著任用本省人，要的不是平等是什麼？傾全台之力要求縣市長民選，不是爭民主，是爭什麼？

這本書在二二八過往研究者所點起的燭光下前進，書籍最後的參考材料，應該是他們頭上的桂冠。最後感謝我的母親白美珠女士，讓我始終可以自由地做自己覺得有意義的事，沒有她，我不敢說自己有能力把現實擋在門外。

而我所有的努力，只有一個心意，希望二二八受難者重返榮耀。

●本文摘自讀書共和國／遠足文化出版《激越與死滅：二二八世代民主路》。欲知更多立即試閱電子書

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