白先勇／與父親一同撫平二二八傷口的心願

2019-02-28 08:00 聯合新聞網 讀.書.人



文／白先勇、廖彥博

民國五十二年，白先勇赴美留學，父親白崇禧於松山機場送行，這是父子倆最後合照。圖／白先勇提供 （圖片來源／聯合報系新聞資料庫） 分享 facebook

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白先勇，不僅是知名作家，更是二二八事件後負責宣慰臺灣人民的白崇禧將軍之子。白崇禧將軍是當時國民政府派遣來臺面對二二八事件的特派處理大員，當時首要任務是宣慰人民、撫平民心、止血善後。身為二二八事件處理大員之子，面對這段傷痛歷史，白先勇與父親無異，止痛療傷是他醞釀多年的心願。

父親當年來台宣慰的目的，就是希望在悲劇發生後，能夠止痛療傷，這也是這本書《止痛療傷：白崇禧將軍與二二八》出版的由來，希望能在「二二八」歷史真相的拼圖上，填滿一角空白。這也是我醞釀多年的心願。

二二八事件在台灣史上是何等重大的事情，多少人因此喪失生命，多少心靈受到創傷，多少家庭遭遇不幸。而其政治效應，無限擴大，迄今未戢。對待如此嚴重的歷史事件，當務之急，是把當年的歷史真相，原原本本，徹底還原。只有還原全部真相，人民才可能有全面的了解、理解，才可能最後達到諒解，這座島嶼上的人民，不管其不同背景，只能有一個共同命運，那就是與台灣共存亡。如果這個島上兩千三百萬人，還因為六十七年前發生的一項不幸歷史悲劇，彼此繼續猜疑仇視，那麼台灣的命運前途，將是坎坷的。寬容諒解，是唯一的選擇。

父親當年來台宣慰的目的，就是希望在悲劇發生後，能夠止痛療傷，這也是這本書《止痛療傷：白崇禧將軍與二二八》出版的由來，希望能在「二二八」歷史真相的拼圖上，填滿一角空白。這也是我醞釀多年的心願。

白崇禧如何成為來台宣慰的人選？這十六天當中，白崇禧作了什麼決定？發生了什麼作用？前後期間遭受到什麼樣的困難和阻撓？對於二二八事件的發展與善後，還有往後的台灣，產生何種效應，造成什麼影響？

發生在民國三十六年（一九四七）的二二八事件，是台灣近代歷史上最慘痛的悲劇。「二二八」所帶來的衝擊和影響，儘管時間過去，仍然沒有消散。

在民國八十年（一九九○）以前的台灣，「二二八」的歷史是一塊不能談、無法碰觸的禁區。直到民國七十八年（一九八九），國內外開始有為「二二八」平反的聲音出現。民國八十三年（一九九四），官方出版《二二八事件研究報告》。從此之後，各種檔案的開放、文獻的出土，以及運用檔案文獻而撰述的研究，學術機構與民間私人進行的口述歷史訪談，有如雨後春筍，為二二八事件的研究，帶來許多新的觀點與解釋。

但是，目前對於二二八事件的研究，多半集中在二月二十七日事件爆發起，到三月上旬這一段時間，對於「白崇禧來台宣慰」這段歷史，卻仍然沒有專門、詳盡的討論。南京國民政府於民國三十六年三月十七日派遣國防部部長、陸軍一級上將白崇禧將軍（1893-1966，以下省略敬語）來台宣慰，至四月二日任務完成，飛返南京覆命。白崇禧如何成為來台宣慰的人選？這十六天當中，白崇禧作了什麼決定？發生了什麼作用？前後期間遭受到什麼樣的困難和阻撓？對於二二八事件的發展與善後，還有往後的台灣，產生何種效應，造成什麼影響？白崇禧宣慰台灣的十六日行程，同樣是二二八事件當中的重要環節之一。既然官方的檔案史料多數已經開放，民間也有各種口述歷史、田野訪查的成果，運用這些材料，應該能夠還原這「關鍵十六天」。

作家白先勇的父親白崇禧是中國近代歷史的名將，他提供多幅珍貴的史料照片，逐一解說父親的征戰故事。記者喻文玟／攝影 （圖片來源／聯合報系新聞資料庫） 分享 facebook

白崇禧到台灣後的首次廣播，所發揮安定人心的效果，可以舉吳濁流在《無花果》當中的記述作為證明：三月十七日下午六點半鐘，白崇禧將軍在廣播中發表處理方針。於是秩序因此而立刻恢復了。二二八事件對台灣來說，確實是個大風暴。

晚間六時半，白崇禧對全省同胞廣播，廣播內容，大致與〈宣字第一號佈告〉意旨相同。白氏在廣播裡說，他「奉蔣主席的命令，宣慰台灣，除對此次遇難同胞，代表宣慰外，並對二二八事件權宜處理，頃望全台同胞尊重法紀，迅速恢復社會秩序。」至於政治、經濟制度的改良，「在不違背憲法範圍及民族利益的前提下，中央無不盡量採納台胞意見」。「至於此次與事變有關之人民，除共黨份子煽惑暴動，圖謀不軌者，決予懲辦外，其餘一律從寬免究。」最後，「希望我全台同胞，發揚團結精神，確保守法的美德，一致奮發淬厲，在中央政府及賢明領袖領導之下，向建設新台灣，建設新中國的光明大道，勇往邁進。」（廣播詞全文，請見本書第282頁。）

白崇禧到台灣後的首次廣播，所發揮安定人心的效果，可以舉吳濁流在《無花果》當中的記述作為證明：

三月十七日下午六點半鐘，白崇禧將軍在廣播中發表處理方針。於是秩序因此而立刻恢復了。二二八事件對台灣來說，確實是個大風暴。

白崇禧到台灣之後，隨即拍發電報給南京蔣主席，報告他當天的觀察所得：「全台秩序大致恢復，尚有少數奸黨與武裝暴徒合流，刻正追剿，詳情再報。」到了晚間，白氏判斷台灣現有兵力已經足夠恢復秩序之用，於是再拍發一通電報，請蔣中正停調預備開赴台灣鎮壓亂事的第二○五師。如果我們將這兩通電報，和陳儀三月六日呈給蔣中正的函件、三月七日的密電加以比對，就可以知道：陳儀誇大台灣亂事規模，而實際上台灣暴動的情形，並不需要兩個師的精銳國軍才能鎮壓。

書名：《止痛療傷：白崇禧將軍與二二八 》作者：白先勇、廖彥博出版社：時報文化出版日期：2014年03月07日 分享 facebook

而在同日，陳儀則開始進行他續留台灣的努力。此時他大概已經得知，南京方面準備將他撤換召回，因此在拍發給蔣主席的電報裡，對台灣省人事提出試探性的建議。陳儀稱自己「決意引咎辭職，不能再留」，但是台灣地位緊要，如果繼位人選失當，「則財政將困難，民生將痛苦，奸黨亂徒乘機煽動」，那就不是「少數兵力所能維持」的了。因此，他建議由蔣經國出任省主席，福建籍李良榮（1908-1967）擔任警備總司令。陳儀必定明白：蔣中正不可能同意此議，其目的只在打消南京的內定人事。這是陳儀對中央和白崇禧對台人事安排的又一次反制作為。

●本文摘自時報文化出版《止痛療傷：白崇禧將軍與二二八》。欲知更多立即試閱電子書

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