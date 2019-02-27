二二八消失的檢察官，鐵面王育霖之子憶父親

2019-02-27 08:00 聯合新聞網 讀.書.人



文／王克雄、王克紹

父親被捕後，母親不知他是生或死，但常夢見他。夢見時，父親的臉腫得很大，牙齒也掉了一些。我媽媽對他說：「爸爸（跟著兒子稱呼），我找你找不到，你吃飯了嗎？我煮飯給你吃好不好？」可是父親卻說：「我出去一下，馬上回來。」

閱讀小貼士

本書為事件主角王育霖子嗣所著。

王育霖在台北高等學校文科以第一名畢業後，考上東京帝國大學法律科。後來到京都擔任檢察官，是日本的第一位台灣人檢察官。他曾立下大志：「正義！堅強！帶給所有人幸福！」

二次大戰後回到台灣，在新竹擔任檢察官。他不受利誘，不畏權勢，嚴懲貪官，秉持法律，維護公義，是一位令人敬仰的「鐵面檢察官」。因為積極推動司法改革，而成為當權者的眼中釘，遂以二二八為藉口，將他逮捕暗殺。

王育霖像。圖／取自讀書共和國／遠足文化出版《期待明天的人：二二八消失的檢察官王育霖》 分享 facebook 二二八慘案是由1947年2月27日晚，專賣局查緝員用手槍槍柄敲擊煙販老婦女的頭，以致頭破血流，引起公憤而引爆的。在短短三個月之間，約有一萬八千至兩萬八千名台灣人被中國國民黨的黨軍殺害。其中受害的王育霖檢察官是筆者的父親，他是東京帝國大學法學院畢業，第一位在日本當檢察官的台灣人，他在大戰後回到台灣，於新竹就任檢察官，是極為傑出的台灣菁英。受害時，年僅滿二十七歲（本文以足歲算）。

那年的3月14日下午三時左右，有六位穿中山服帶槍的中國兵闖進我父母在台北市大正町七條通的家（靠近現在的中山北路）。他們詰問我父親是不是「王育霖」，父親拒絕回答，但他們翻父親西裝上衣內面就看到所繡的名字，立即把父親扣上手銬。這些中國兵像強盜翻箱倒櫃，把銀行存摺、印章及兩箱裝滿衣物的皮箱要帶走。又看到掛在牆上的大衣和外套，就要塞進已很滿的皮箱，因為關不上，一個兵踏上皮箱，另二個兵才把皮箱束帶扣上。

看到他們要帶走父親，我母親問他們說：「我先生沒做什麼壞事，你們為什麼要叫他去？」母親要追出去，中國兵用槍抵住我媽媽的脖子，威脅她，如要動就開槍。這樣子父親被中國國民黨的軍人逮捕，一去不回。

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書名：《期待明天的人：二二八消失的檢察官王育霖》作者：王克雄，王克紹出版社：讀書共和國／遠足文化出版時間：2017年1月18日 分享 facebook

父親被捕後，母親不知他是生或死，但常夢見他。夢見時，父親的臉腫得很大，牙齒也掉了一些。我媽媽對他說：「爸爸（跟著兒子稱呼），我找你找不到，你吃飯了嗎？我煮飯給你吃好不好？」可是父親卻說：「我出去一下，馬上回來。」母親也夢見父親和林茂生先生住在前後二塚，旁邊種植二長排扁柏，遍地青綠草坪。

這可能是母親期待能把父親好好地安葬。既然失去了丈夫，母親的一切就在這兩個兒子的身上。然而有更深的恐懼打擾母親，她說：「我還常夢見鬼要來偷我的小孩。反正不是夢見鬼要來偷我的小孩，就是夢見我丈夫吞吞吐吐要告訴我什麼。每天都夢，夢來夢去，我整個神經都要錯亂了。」

五叔育德那時期也夢到父親，在一個寒冷的夜裡，看見他頭部從右後腦到左眼窩以及右太陽穴被開了兩個洞，白色襯衫被血汙染，跟五叔說：「阿德，一切拜託你了！」然後就不見了。這段記在本書〈兄哥王育霖之死〉一章。

母親從台北回到台南王家，另一段悽慘的人生在等著她。那時大伯淵源早已年輕就過世，五叔育德流亡日本，在王府居住的叔伯都是三嬤親生的。母親回憶說：「我回王家住後，被細姨婆婆欺負得很慘，她一心要將我們母子三人趕出家門，可以少一份家用，多一份產業。」「我既沒有丈夫，又沒有親生的婆婆，很難立足，更難抬頭，誰都可以欺負我們。」及「其實每天吞淚過日子，誰能受得了？但是為了兩個兒子，我還是忍受了，堅持忍耐，不離開王家。」我們沒有父親賺錢，就靠一些房租與地租，因為分到的是比較不好的房地產，租金不夠生活費用，我媽媽就非常節省，有時還需靠外嬤補貼。

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秉持父親的遺志

父親很有憐憫心，看到查某（參看〈期待明天的人〉）或老妓女（參看〈艷怨輓賦〉），他會可憐她們，為她們打抱不平。父親雖是日本人也尊敬的檢察官，他沒忘記他是台灣人，會盡力協助同。父親說他要走的路是：「正義！堅強！帶給所有人幸福！」他也說：「救台灣人離開艱難的處境，是我當檢察官的目標，也是我一生的理想。」我和弟弟克紹沒有這麼大的愛心和志氣，但我們努力跟父親學習。

雖然我們生活在壓力下，但我們不洩氣。我和弟弟讀書都不錯，初中與高中都進台南一中。我還由初中保送高中，然後考進當時很多人嚮往的台灣大學電機系。那時候電機系大都出國留學，我卻不敢奢望，因為深知道父親在二二八受害及情治單位的監視。我的出境申請經過很久才下來，原以為國民黨不讓我出國了。1968年9月6日我啓程去美國留學，等飛機起飛，我才鬆了一大口氣，終於真正感受到「免於恐懼的自由」。

●本文摘自讀書共和國／遠足文化出版《期待明天的人：二二八消失的檢察官王育霖》。欲知更多「鐵面檢察官」的事蹟，立即試閱電子書

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