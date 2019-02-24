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韓國大叔為癌妻下廚筆記：雜菜的眼淚

2019-02-24 08:00聯合新聞網 讀.書.人

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雖然很辣但激發食欲，辣味贏過了無鹽的淡味，邊灑淚邊吃......


好久沒做無鹽雜菜了，比起用水，如果能用肉湯把粉絲先泡過，做出來的雜菜味道會更好。首先將銀魚、青鱗小沙丁魚、香菇、昆布、辣椒籽、大蔥根等放入水裡浸泡。

這時候可以把豬肉先切成條狀，小胡蘿蔔半根洗乾淨切絲。洋蔥有「藥房裡的甘草」之稱，用一顆小洋蔥，大一點就用半顆，切成長條狀，根部在洗之前就要先切掉。對腸胃好的大白菜也依適當厚度切成絲，這樣待會跟粉絲拌在一起的蔬菜就差不多準備好了。

肉湯都好了，先停下正在準備炒料的手，把粉絲放到肉湯裡去，大概經過十至十五分鐘就會全都脹大，充分脹大後，不需要油，直接放入平底鍋內就可以炒出奇蹟。泡過水中心軸軟弱無力的粉絲會變得圓鼓鼓的，呈現透明狀。

突然想到昨天的涼拌木耳還有剩，於是也一起下鍋炒了。蘑菇一朵、大香菇一朵，切成適當大小，該放的都放了吧？仔細想想因為是無鹽料理，有點擔心會太淡然無味。

這種時候青陽辣椒就非常得體了，因為辣味會讓人忽略其他味道。我拿出一根來切，真可惜，這個不辣，我拿了一小塊來試吃淡然無味。於是再切一根，又切一根，現在終於有點辣味了。

現在都準備妥當了，啊！放一些菠菜下去會很好。可以吃到多樣的蔬菜，洗淨準備好了，放入滾水裡燙個三十秒到一分鐘就行了。

鍋裡倒入少許油，把大蒜放入略炒一下，再加入豬肉。接下來將胡蘿蔔、菇類、高麗菜絲、洋蔥絲等照順序放入翻炒。是不是炒得差不多了，其實用眼睛就看得出來，第一次做可以試試味道，也可以詢問有經驗的人，如果身邊沒有人，就上網問吧！

書名：《老婆，今天可能有點辣：為癌末妻子做菜》作者：姜昌來繪者：馮燕珠...
書名：《老婆，今天可能有點辣：為癌末妻子做菜
作者：姜昌來
繪者：馮燕珠
譯者：薛慧瑩
出版社：大塊文化
出版日期：2019年01月25日
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豬肉和蔬菜全都炒過，放入大碗中，再炒已經泡過發脹了的粉絲，不需要用油，粉絲自己就會團結起來了。萬一開始有成團的現象，就馬上把剛才炒過的料放下去跟粉絲一起拌炒，炒一炒粉絲就會散開了。

炒好的雜菜先盛裝在大碗中，平底鍋裡再放入一點蒜末，把剛才稍微燙過的菠菜切成適當大小後放入拌炒，然後用另一個盤子盛裝。如此一來，好吃的雜菜就完成了。

結束了！將一人份的雜菜漂漂亮亮地裝入小碗中，在上面綴以菠菜並撒一點芝麻，再淋上少許的芝麻油或是紫蘇油也很好。

總覺得好像有哪裡不對勁，嘗了一下味道，為什麼一點味道都沒有？就算淡到某種程度也可感覺得出來啊，就算不加鹽、不加醬油也不至於……回想一下，才發現忘了加青陽辣椒了，怎麼辦？都已經炒好了……啊！不管了。還是把切好的三根青陽辣椒加入雜菜裡再拌一拌。

「加了一些不辣的青陽辣椒，如何？」

「啊！好辣！你說不辣的青陽辣椒到底放了多少下去？」

「大的，三根。」

結果是邊哭邊喝冰水邊吃雜菜。

「剛才為什麼完全沒聞到味道呢？那些東西，是想耍我嗎？」

雖然很辣但激發食欲，辣味贏過了無鹽的淡味，邊灑淚邊吃，不喜吃辣的我也是。


本文摘自大塊文化出版《老婆，今天可能有點辣：為癌末妻子做菜》，讀書吧電子書提供，未經同意請勿轉載。


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