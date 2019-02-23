楊定一／失眠，成為一種流行病？

2019-02-23 08:00 聯合新聞網 讀.書.人



文／楊定一

超過10%台灣人有長期失眠困擾

在台灣，2017年公布的調查指出（備註1），不到十個人就有一人長期睡不好，到了被診斷為長期失眠的地步。我相信，從你個人的觀察，也可能懷疑這個數據還是被低估了。

此外，從數據看來，特別是年長的人和女性這兩個族群，失眠的比例都偏高。當然，可能的因素很多。但可以想像的是，人到了一定的年紀，身體健康的狀況可能開始浮出來，甚至有疾病或內分泌的變化。另一方面，在這個年紀，可能要面對退休前後身分和角色的轉換，也可能開始跟不上職場的步調。在工作上，是相當需要調適的階段。

我其實希望提醒這些朋友，這一生走到這裡，遇到這種生活的危機，也正是我們意識轉變最大的機會。這一點，如果能夠把握，將這一生的價值觀徹底反轉，也就可能有機會走出人生的難關，甚至徹底脫胎換骨。

女性是失眠專門戶？

另外，女性容易睡不好，這個現象不只在台灣如此，全世界都差不多。有些人認為可能和生理期、懷孕、更年期各種劇烈的生理及內分泌變化有關，也認為女性更容易操心而失眠。確實，我所接觸到的女性朋友，失眠的比例是偏高。我也會勸這些朋友，把失眠的情況當作身心轉變的門戶。這幾句話不是安慰，而是事實。

從我個人的觀察，女性比較講究心或靈性的層面。這幾十年來，透過人類社會的快步調和地球頻率的轉變，大環境確實有一種變化。而女性通常比較敏感，也容易和這種轉變共振。我才不斷透過「全部生命系列」來表達，雖然女性在心情的層面比較容易受到影響，但是，從更高的層面來看，這種敏感也正是這一生來身心轉變最快、最好的機會。

快步調，是現代社會的普遍趨勢，而且幾乎每一個地區的人民都受到影響。有人針對中國18〜44歲的年輕人做了網路調查，發現能夠一覺到天亮的只佔一成；而睡不飽、起不來、怎麼睡還是累的比例，高達9成。其中，北京、上海、廣州這3個發展快速而競爭激烈的大都市，年輕人睡不好的比例更高（備註2）。這一點，從我這幾十年的觀察，確實是如此。甚至，在中國的失眠問題，可能比台灣還更嚴重。香港也是一樣。

「心態轉變」可有效助眠

工作和升學的壓力與焦慮，以及現代人長時間使用手機等電子產品，讓五官和念頭的運作幾乎都沒有停過。睡眠，本來是身體的本能。然而，對現代人而言，要想睡得好，反而成了一個需要努力去達成的功課。只是，要把睡眠找回來，其實是相當簡單的。最多，是透過一個徹底的心態轉變，透過一種反轉的機制，我們每個人都可以回復睡眠的本能。

我在「全部生命系列」所談的「反復工程」，也就是為了幫助你我點點滴滴反轉每一個習氣，重新建立神經迴路，回復我們每個人本來都有、本來就是的，包括睡眠。

當然，我還可以分享更多統計的數據，畢竟，這些數據只要查，就會找到，而且還可以加上更多地區的實例。但為了節省篇幅，我倒不希望再繼續分享下去。畢竟，這類的研究，無論規模大小，共同的結論都是——對我們現代人而言，失眠是最嚴重的文明病。每一本談睡眠的書，也都會引用豐富的統計來佐證這一點。包括我現在寫《好睡》這本書，也難免要提一些。然而，坦白講，這些細節，對你我睡眠的問題不會有任何幫助，還可能帶來更大的負擔。

我一般很少強調這些失眠的統計數字，還有另一個層面的理由。畢竟，做一個研究，為了要能統計數據，得出一點睡眠相關的結論，一定要先定出一個標準，例如什麼叫做失眠？又是怎樣才算睡得好？

為了定義，難免要指定一個分界，例如 7或7.5小時，而把睡不到這個時數當作異常，睡夠了才算正常。然而，睡眠，其實是主觀的現象，只有我們自己才知道是不是睡夠、睡飽了。

前面也提過，人體的彈性相當大，說到底，其實沒有一個睡眠時間的標準可談。如果有各種「專家」要不斷提醒我們有一個客觀的正常睡眠範圍，我們不知不覺也就不斷地去追求一個不存在的「標準理想狀態」，而不必要地認定自己有嚴重的異常，還給自己帶來相當大的心理壓力。這一點，反而特別不利於睡眠。

其實，專家們辛苦搜集的這些數據，對我而言，最多只是反映了我們本來都知道、可以觀察到的事實。

書名：《好睡：新的睡眠科學與醫學 》作者：楊定一編者：陳夢怡繪者：馬奕安、施智騰出版社：天下生活出版日期：2019年01月23日 分享 facebook

與失眠共處，找出失衡原因

從我的角度來看，怎麼解讀失眠的現象，其實又和一般人的想法剛好是顛倒的。我指的顛倒，是因和果是顛倒的。一般談睡眠的書，都把失眠當作問題，而認為失眠是導致身體許多狀況的原因。而都會強調用各式各樣的方法去處理失眠，例如用藥。以為只要解決了失眠的問題，一切的狀況也就跟著變好了。

然而，很少人會想到，失眠可能是個果。是什麼的果？

其實，我們現代社會的步調快到一個地步，每一個人都覺得跟不上，都覺得有壓力。在這種長期失衡的情況下，失眠最多也只是一個必然的結果，反映我們現代人的不均衡。

對我而言，失眠，最多只是反映整體的失衡。它本身，反倒不是需要特別去操心的問題。從我個人的經驗，愈輕鬆面對失眠，反而效果愈好，甚至可能永久改善失眠。我們其實不需要不斷放大失眠的問題，還去強調失眠的嚴重性，這非但解決不了問題，還帶來一層不必要的心理負擔。

我到今天，沒有見過一個人，到了一定的年紀，這一生從來沒有過失眠的。我們大可反向思考，將失眠當作每個人這一生自然會發生的狀態。甚至，把失眠當作成年禮一樣，是人生成熟的必經階段，而可以好好迎接它。這一來，我們自然可以建立一種自信，知道失眠不是一個疾病，而本身是可以調整過來的。

面對自認為失眠的朋友，我過去也常建議他們仔細觀察自己的生活是不是正在面臨大的變動，或是明顯地進入另一個階段。有時候，只是因為自認為這個新的階段表面看來不如過去，心裡有壓力，也就可能失眠。但是，反過來，如果我們能把人生的每一個階段（無論表面看來好不好）都當作是必須經過的里程碑，而能肯定生命已經把一切都安排的剛剛好，我們不光不需要計較有沒有睡好，而還可以徹底慶祝生命所帶來的種種變化——包括失眠。

這一來，我們人生的許多困難，包括失眠，也自然消失了。

有用的幾個重點： ✔ 失眠是果，最多是反映整體的失衡，倒不是一種「病」。 ✔ 誠懇地和失眠共生存，我們完全不需要刻意去消除失眠，反而睡眠也自然改善了。 ✔ 徹底轉換生活習慣，不光解決失眠，背後身心的失衡也會跟著調整。 ✔ 睡眠，其實可以是我們最好的意識轉變工具。

備註引用相關文獻資料

1. 2017年台灣睡眠醫學學會最新調查。

2. 2016年及2017年中國青年睡眠指數白皮書。

●本文摘自天下生活出版《好睡：新的睡眠科學與醫學》讀書吧電子書提供

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