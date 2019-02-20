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時尚大帝「老佛爺」如何戲劇化蛻變FENDI ？

2019-02-20 16:15聯合新聞網 讀.書.人

文／子涵

FENDI從不因循守舊，總是尋求變化，使其符合現代女性的要求。


閱讀小貼士

昨日（2/19）時尚大帝「老佛爺」卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）逝世，消息傳開，震驚時尚圈，也讓人倍感惋惜。事實上，老佛爺不僅是頂級法國女性時裝品牌「Chanel（香奈兒）」的傳奇設計師，同時也是知名義大利時裝品牌「FENDI（凡迪）」的創意總監。

在他的設計天賦與領導下，不但成功將外界不看好的Chanel品牌復活、打造FENDI成為皮革、皮草服裝領域首屈一指的時尚指標，更自創同名時裝品牌「Karl Lagerfeld」，引領三大時尚品牌、世界名模，以及全球的時尚風潮。

關於老佛爺在FENDI凡迪的創革有一段很戲劇性蛻變過程，值得我們借鏡學習。


義大利時裝品牌FENDI（凡迪）杜拜購物中心專門店。圖片來源／聯合報系新聞資...
義大利時裝品牌FENDI（凡迪）杜拜購物中心專門店。圖片來源／聯合報系新聞資料庫
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FENDI（凡迪）

誕生地：義大利

創始人：Adele Fendi、Edoardo Fendi

誕生時間：1925年

品類：皮具、時裝、香水

標誌風格：高貴


FENDI從不因循守舊，總是尋求變化，使其符合現代女性的要求。

FENDI的故事開始於1925年。在羅馬Via del Plebisci to一個小工廠內，Edo a rdo和Ade l e製造包包和皮草。在二次世界大戰之後，公司開始大展鴻圖。5個姊妹──P a o l a、Anna、Franca、Carla和Alda Fendi在1946年加入這個家族企業。今天，FENDI繼續以創新的設計震撼時裝。

FENDI品牌專門生產高品質毛皮製品，1955年首次舉行FENDI時裝發表會。其後公司逐漸發展壯大，經營範圍擴大到針織服裝、泳裝、價格較低的成衣等品類，甚至開發了珠寶、男用香水等，但FENDI品牌仍以其毛皮類服裝在世界時裝界享有盛譽。其創始人之一的Edoardo Fendi去世後，公司由她的5個女兒共同參與經營。

FENDI著名的「雙F」字母Logo被廣泛用在各種服飾精品設計之中。圖片來源...
FENDI著名的「雙F」字母Logo被廣泛用在各種服飾精品設計之中。圖片來源／聯合報系新聞資料庫
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1 9 6 2年，F E N D I公司聘用著名德籍設計師Karl Lagerfeld為其品牌設計師，Karl Lagerfeld富有戲劇性的設計理念使FENDI品牌服裝獲得全球時裝界的矚目及好評，Karl Lagerfeld與FENDI合作的以雙F字母為標識的混合系列是繼法國CHANEL的雙C字母、義大利GUCCI的雙G字母後，又一個時裝界眾人皆識的雙字母標誌。

Karl Lagerfeld對毛皮進行革新處理，如將真正的動物毛皮處理成有著仿製毛皮的外觀效果；在毛皮布料上打上大量細小的洞眼以減輕大衣的重量便於穿著；毛皮的多彩染色處理等。其創新設計還包括用水貂皮作邊飾的牛仔布料大衣，選用如松鼠皮、雪貂皮等非常用毛皮進行大膽設計。


書名：《 有關名牌的100個知識》作者：子涵 出版社： 驛站出版日期...
書名：《 有關名牌的100個知識
作者：子涵
出版社： 驛站
出版日期：2014年01月02日
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1990年代初的FENDI毛皮裝推出正面為全毛皮反面為網眼織物的兩面穿大衣，以抗議當時的反毛皮服裝運動。93/94秋冬季，FENDI品牌再推出可摺疊成有拉鍊小包狀的中長毛皮大衣。作為公司主管的FENDI姊妹還有意改變過去人們視毛皮服裝為高級奢侈品的傳統觀念，讓FENDI品牌的毛皮服裝更加生活化、平民化、時裝化，走近更多的消費者。在經營策略上，FENDI利用特許證經營的方法開發了如飾物、手套、筆、燈、眼鏡及香水等，使FENDI品牌的無形資產得到充分的利用。


FENDI從最初的家族式生意起步，至今已經發展成為國際時裝界最知名的品牌之一，特別是在皮革皮草服裝領域，一直居於領導地位。FENDI品牌已經成為時尚和夢想的代名詞，其大膽的創新和傑出的設計，在時裝界不斷創造著奇蹟。20世紀70年代以來，西方環保之風漸盛。面對保護動物組織和綠色環保人士的反對，向來以皮草為發展重心的FENDI開始修正自己的發展方向，嘗試在有流行感的服裝設計中加入大量絲緞和有寶石光澤的針織材質，以在減少皮草運用的同時，保持品牌本身特有的奢華氣息。


●本文摘自驛站出版《有關名牌的100個知識 》讀書吧電子書提供

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