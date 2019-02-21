你戴對口罩了嗎？專家出書教你選對口罩、對抗空汙
文／陳晉興，陳保中
隨著人們對空汙問題的重視，口罩也成為健康必備品，便利商店就能買到簡便的抛棄式平面口罩，網路上更有多種不同款式，該怎麼選？除了考慮過濾效果，也要兼顧配戴時的舒適性。
閱讀小貼士
衛福部一○七年公布的年度十大癌症死因，肺癌（氣管、支氣管和肺癌）再度高居第一名，作為對抗空汙及預防肺部病變的第一道防線，各式各樣的口罩已經成為現代社會的日常景觀。
然而口罩樣式百百種，價格高低不一、呼吸順暢度也不同，怎麼戴口罩才能真正健康呼吸？「肺癌權威」陳晉興及「環境醫學專家」陳保中傳授人人都應該知道的選口罩、戴口罩正確觀念，從此口罩不只是戴心安。
看懂規格，在效果及舒適間取得平衡
隨著人們對空汙問題的重視，口罩也成為健康必備品，便利商店就能買到簡便的抛棄式平面口罩，網路上更有多種不同款式，該怎麼選？除了考慮過濾效果，也要兼顧配戴時的舒適性。
口罩的過濾能力、密合度愈好，愈容易造成呼吸不順暢。以民眾熟知的美規N95口罩為例，能阻擋百分之九十五以上的最易穿透粒徑（可能是奈米等級或是微米等級）微粒，但戴上會感覺呼吸困難。
符合CNS製造規範的平面式醫療用口罩，可達到百分之八十的過濾效果，舒適度高但密合度較差，沒有正確配戴或不合臉型，效果會大幅下降，所以實測過濾效果落差大；歐規FFP1口罩的過濾能力達百分之八十，舒適度和密合度都適中，但在台灣比較不容易取得（口罩正確配戴請見P.157）。
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戴棉布口罩騎機車，有過濾效果嗎？
棉布口罩花色多，耐用又可水洗，戴上它騎機車，鼻孔都不會變黑，所以應該是有幫助的吧？這是很多機車族的疑問，但沉積在鼻腔的微粒大於十微米，棉布口罩約可濾掉百分之八十，機車族會覺得鼻子比較乾淨，但它對真正會深入肺臟、與多種疾病相關的細小微粒，過濾效果其實很有限。
添加活性碳，口罩過濾效果更好？
機車族、義交、路邊停車收費員……等長期身在車陣中的人，如果擔心交通廢氣，除了過濾微粒，考慮廢氣中會包括有機溶劑，可以選擇含活性碳的口罩。
多了一層活性碳，隔離微粒的效果不變，更可以吸附有機溶劑及氣味，適合在騎車、噴殺蟲劑或刷油漆時使用，隔離微粒的效果不變，但會影響透氣性，增加呼吸阻力，所以，如果重點只是預防懸浮微粒，不建議選用含活性碳的醫用口罩。
抛棄式口罩可持續戴多久？每天換新的才能確保過濾效果？
高汙染職場或是要避免病毒、細菌傳播的醫護人員和病人，一定要注意更換口罩，單純為了預防空汙戴的口罩可以重複使用；有趣的是，隨著吸附物增加，口罩的過濾效果會更好，但呼吸時的阻力也會隨著使用時間而增加。
何時該換口罩，可以依個人使用習慣，但當口罩可能被汙染，有破損、變形、骯髒、異味、呼吸阻力增加，或鬆緊帶失去彈性等情形，就一定要換新口罩了。另外，愈來愈多光分解材質口罩，保存時要避免陽光長期直曬。
●本文摘自三采文化出版《空汙世代的肺部養護全書》。欲知更多對抗空汙的養肺保健秘方，立即試閱電子書
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作者簡介
陳晉興醫師／肺癌權威
現任/
台大醫院胸腔外科主任、台大醫學院專任教授、肺病防治基金會董事長
經歷/
台大醫院創傷醫學部主任、台大醫學院臨床醫學研究所博士
陳保中教授／環境醫學專家
現任/
台灣大學特聘教授、台灣大學公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所所長、台灣公共衛生學會理事長
經歷/
台大醫院環境及職業醫學部主任、英國倫敦大學公共衛生與熱帶醫學院流行病學博士
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