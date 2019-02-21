親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
閱讀風向球
故事連載
閱讀專題
2019台北國際書展
中小學生讀物選介
讀書人專欄

矯正制度失靈 累犯加重刑期果真天經地義？

你戴對口罩了嗎？專家出書教你選對口罩、對抗空汙

2019-02-21 18:59聯合新聞網 讀.書.人

圖片來源／聯合報系新聞資料庫
圖片來源／聯合報系新聞資料庫
分享

文／陳晉興，陳保中

隨著人們對空汙問題的重視，口罩也成為健康必備品，便利商店就能買到簡便的抛棄式平面口罩，網路上更有多種不同款式，該怎麼選？除了考慮過濾效果，也要兼顧配戴時的舒適性。

閱讀小貼士

衛福部一○七年公布的年度十大癌症死因，肺癌（氣管、支氣管和肺癌）再度高居第一名，作為對抗空汙及預防肺部病變的第一道防線，各式各樣的口罩已經成為現代社會的日常景觀。

然而口罩樣式百百種，價格高低不一、呼吸順暢度也不同，怎麼戴口罩才能真正健康呼吸？「肺癌權威」陳晉興及「環境醫學專家」陳保中傳授人人都應該知道的選口罩、戴口罩正確觀念，從此口罩不只是戴心安。

看懂規格，在效果及舒適間取得平衡

圖／取自三采文化出版《空汙世代的肺部養護全書》
圖／取自三采文化出版《空汙世代的肺部養護全書》
分享

隨著人們對空汙問題的重視，口罩也成為健康必備品，便利商店就能買到簡便的抛棄式平面口罩，網路上更有多種不同款式，該怎麼選？除了考慮過濾效果，也要兼顧配戴時的舒適性。

口罩的過濾能力、密合度愈好，愈容易造成呼吸不順暢。以民眾熟知的美規N95口罩為例，能阻擋百分之九十五以上的最易穿透粒徑（可能是奈米等級或是微米等級）微粒，但戴上會感覺呼吸困難。

符合CNS製造規範的平面式醫療用口罩，可達到百分之八十的過濾效果，舒適度高但密合度較差，沒有正確配戴或不合臉型，效果會大幅下降，所以實測過濾效果落差大；歐規FFP1口罩的過濾能力達百分之八十，舒適度和密合度都適中，但在台灣比較不容易取得（口罩正確配戴請見P.157）。

戴棉布口罩騎機車，有過濾效果嗎？

棉布口罩花色多，耐用又可水洗，戴上它騎機車，鼻孔都不會變黑，所以應該是有幫助的吧？這是很多機車族的疑問，但沉積在鼻腔的微粒大於十微米，棉布口罩約可濾掉百分之八十，機車族會覺得鼻子比較乾淨，但它對真正會深入肺臟、與多種疾病相關的細小微粒，過濾效果其實很有限。

添加活性碳，口罩過濾效果更好？

機車族、義交、路邊停車收費員……等長期身在車陣中的人，如果擔心交通廢氣，除了過濾微粒，考慮廢氣中會包括有機溶劑，可以選擇含活性碳的口罩。

書名：《空汙世代的肺部養護全書：PM2.5、霧霾威脅下，口罩族的求生指南》作...
書名：《空汙世代的肺部養護全書：PM2.5、霧霾威脅下，口罩族的求生指南》
作者：陳晉興，陳保中
出版社：三采文化
出版時間：2018年12月28日
分享

多了一層活性碳，隔離微粒的效果不變，更可以吸附有機溶劑及氣味，適合在騎車、噴殺蟲劑或刷油漆時使用，隔離微粒的效果不變，但會影響透氣性，增加呼吸阻力，所以，如果重點只是預防懸浮微粒，不建議選用含活性碳的醫用口罩。

抛棄式口罩可持續戴多久？每天換新的才能確保過濾效果？

高汙染職場或是要避免病毒、細菌傳播的醫護人員和病人，一定要注意更換口罩，單純為了預防空汙戴的口罩可以重複使用；有趣的是，隨著吸附物增加，口罩的過濾效果會更好，但呼吸時的阻力也會隨著使用時間而增加。

何時該換口罩，可以依個人使用習慣，但當口罩可能被汙染，有破損、變形、骯髒、異味、呼吸阻力增加，或鬆緊帶失去彈性等情形，就一定要換新口罩了。另外，愈來愈多光分解材質口罩，保存時要避免陽光長期直曬。

●本文摘自三采文化出版《空汙世代的肺部養護全書》。欲知更多對抗空汙的養肺保健秘方，立即試閱電子書

udn會員結帳輸入折扣碼【air】，買電子書再享優惠！

分享

更多保健養生最新觀念，推薦閱讀：

★吳明珠／企業家指定中醫師，獨家傳授「清肺養生術」

★楊定一／《真原醫》作者揭開「好睡」的秘密，讓睡眠來找你

★黃惠如／「慢老」實踐者從日常養成保持活力不顯老的習慣

★鄭淳予／降低失智風險，腦科學博士助你一掃注意力渙散的「腦霧」


作者簡介

陳晉興醫師／肺癌權威

現任/

台大醫院胸腔外科主任、台大醫學院專任教授、肺病防治基金會董事長

經歷/

台大醫院創傷醫學部主任、台大醫學院臨床醫學研究所博士


陳保中教授／環境醫學專家

現任/

台灣大學特聘教授、台灣大學公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所所長、台灣公共衛生學會理事長

經歷/

台大醫院環境及職業醫學部主任、英國倫敦大學公共衛生與熱帶醫學院流行病學博士

空汙肺癌PM2.5口罩

相關新聞

時尚大帝「老佛爺」如何戲劇化蛻變FENDI ？

2019-02-20 16:15

旅日遊子心底話：離開是為了找到更好的自己

2019-02-20 08:00

癮咖啡是跟流行？還是為了健康？

2019-02-18 08:00

光榮退休？神射手追殺令從現在開始！

2019-02-09 09:00

臺版「西遊記」 收服臺灣各地妖精的奇幻故事

2019-02-07 12:00

叫不動的孩子，背後有很心急的大人

2019-02-07 09:00

天天讀小說 點數、咖啡讓你「有讀擱有掠」

2019-02-06 15:00

大年初一像「萬聖節」？原來宋朝新年這樣過

2019-02-06 07:00

詞窮必讀！完勝親友的拜年賀詞大全

2019-02-05 14:00

【月讀好書】《有毒姻親》婚姻中逃不了三角關係

2019-02-05 10:00

新春「讀」樂樂 udn會員週週獨享暢銷電子書限時折扣

2019-02-04 07:00

讀書人看過來 3秒神預測你的豬年閱讀運勢

2019-02-03 16:00

【月讀好書】《美麗男孩》痛心、焦急的父愛與毒癮拉鋸戰

2019-02-02 16:00

2019線上雜誌生活節　全國百刊雜誌與數位閱讀平台響應

2019-02-01 06:00

挫折的教養世代，需要被肯定的正能量

2019-01-31 09:00

哭泣不代表脆弱，你其實不必一直保持完美

2019-01-29 09:00

2018年台灣法語譯者協會─法國巴黎銀行翻譯獎 結果公布

2019-01-28 09:00

台灣飲食妙趣聞，考考你的台菜小常識

2019-01-25 15:00

挑戰肉品生鮮度，顛覆想像的「全聯」經營學

2019-01-24 08:00

白先勇／謫仙記──寫給林青霞

2019-01-23 09:00

解套緊張婆媳關係，找回人生主導權

2019-01-21 09:00

拋開年齡包袱，追夢才會返老

2019-01-19 11:00

六場文學與音樂盛宴 名作家楊照陪你聽音樂

2019-01-16 10:00

108年好書交換活動開跑，國立臺灣圖書館邀您一起愛書愛地球

2019-01-15 07:00

《我是留德華》留學生們都懂的餐桌難題

2019-01-14 14:00

【月讀好書】《東京鐵塔》精悍又柔情的「歐卡桑」

2019-01-12 09:00

《跟著月亮走》揭密韓國瑜從政夢與選戰歷程

2019-01-11 09:00

穿越時空的阿德勒，解密親子因果之旅

2019-01-09 12:27

捕捉幸福生活　從質感日系唯美照開始

2019-01-08 10:00

社福不是慈善，法律沒有局外人！

2019-01-04 18:33

【月讀好書】《熊與夜鶯》再現俄童話與奇幻王國

2019-01-04 14:00

林芳萍／歡迎回家！芭芭

2018-12-19 15:07

東京建築女子：30趟觸動人心的空間巡禮

2018-12-15 16:00

吳鈞堯／暗門迎月光：評《三個月亮》

2018-12-14 14:21

吳鈞堯／我煨暖了，你離開的背影

2018-12-13 17:14

2018台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎 入圍名單公布

2018-11-02 14:30

2018【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】八月起開始徵件

2018-07-25 12:14

郭強生／歲月如歌

2018-11-28 18:21

「感同身受」導致身心超載？重新發掘你的獨特能力

2018-11-09 18:14
看更多

熱門文章

普悠瑪最小重傷患昏迷4個月漸甦醒 謝母：盼他叫一聲媽

2019-02-20 20:49

士林夜市現切水果攤 市府一月取締44件2攤倒了

2019-02-21 10:28

色婦產醫加重麻醉病床性侵孕婦 妻裝針孔過程全拍下

2019-02-21 10:57

華航總機師飛行中打瞌睡 遭懲處後傳惡意報復

2019-02-21 11:33

檢疫犬坐身邊他嚇20萬要飛了？結果誤會一場

2019-02-21 09:57

三星首款螢幕可凹折手機 手機尺寸Galaxy Fold打開變7.3吋平板

2019-02-21 07:43

影／太貴！三星Galaxy Fold宣布訂價 台下噓聲四起

2019-02-21 14:27

孫大千批提名機制：把政治利害包裹數學計算中

2019-02-21 09:01

某國立高職校長被檢舉涉貪 彰檢搜索偵訊校長等十多人

2019-02-20 23:09

維冠大樓倒塌115人死亡 建商建築師都關5年定讞

2019-02-21 14:25

同性可結婚和繼承 政院版同婚專法草案出爐

2019-02-20 20:25

便宜又超好買！ 赴日必去的「唐吉訶德」要來台灣了

2019-02-21 10:55

民報小編臉書開嗆蔡英文 簡體寫下「丟台灣人的臉」

2019-02-21 10:38

台灣平均月薪近5.2萬元 是我拉低了平均？

2019-02-21 10:58

苦苓逼問高雄騎樓亂象 韓國瑜淡回一句話全場大笑

2019-02-21 17:40

集10年大成！ 三星發表Galaxy S10年度旗艦、5G僅部分國家推出

2019-02-21 07:49

國立二林工商校長涉貪 檢察官凌晨聲押鄭玉珠

2019-02-21 10:06

周玉蔻罵退警「流氓」和解 開庭說「快哭了、想掉淚」

2019-02-21 11:05

同婚專法15字名稱出爐 同性準用民法規定結婚

2019-02-21 00:24

醒吾高中遭查封 教團：農曆年前就察覺事態嚴重

2019-02-20 20:36

聲量大增 謝龍介：現在押虱目魚會贏的多過吳郭魚

2019-02-20 19:35

南韓役男為何怕當兵？還有比北韓更恐怖的敵人…

2019-02-21 11:00

涉麻醉性侵孕婦 林姓醫師：對不起我有事不講了...

2019-02-21 12:36

睡過50女的秘訣？ AV男優清水健揭露乙武洋匡有「神鵰」

2019-02-20 20:20

影／潘恒旭專訪談2020 韓國瑜：提醒他要謹言慎行

2019-02-21 12:22

篤信生酮飲食名醫 謝旺穎肝膿瘍進加護病房4天後驟世

2019-02-21 11:08

MLB／曾仁和扛首場熱身賽先發 麥登道恭喜

2019-02-21 05:55

塞爾勤練再升級 洋基、紅襪全面鎖定

2019-02-21 07:00

同婚專法敲定名稱 「司法院釋字第748號解釋施行法」

2019-02-20 20:18

大小螢幕隨手變 三星首款摺疊螢幕手機Galaxy Fold登場

2019-02-21 04:02

日職／王柏融對樂天又2支2 熱身賽打擊率6成15

2019-02-21 13:01

有你家選區嗎？新北等4席立委補選 看參選名單

2019-02-21 13:47

涉炒股遭判2年10月 傅崐萁聲明：提起上訴、奮戰到底

2019-02-20 21:46

誰是吵架王？柯P粗鄙 蘇狠又酸 韓國瑜幽默打禪機

2019-02-21 09:00

「寫到你們嚇到吃手手…」扣1級分 學測違規740件

2019-02-21 11:22

有這樣的發言人 總統府會受尊敬嗎

2019-02-21 00:16

NCAA／球鞋爆開全美瘋傳 NBA狀元大熱門傷退

2019-02-21 15:53

一年發四次股利好不好？小股民鼓掌、大股東不樂

2019-02-21 10:25

NBA／穿錯羅瑞練習衣 林書豪竟求助小加索

2019-02-21 13:36

月薪45K包吃住+42天假 他猶豫：該外派東莞嗎？

2019-02-21 10:24
看更多

留言

Top