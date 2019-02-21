你戴對口罩了嗎？專家出書教你選對口罩、對抗空汙

2019-02-21 18:59 聯合新聞網 讀.書.人



圖片來源／聯合報系新聞資料庫 分享 facebook

文／陳晉興，陳保中

隨著人們對空汙問題的重視，口罩也成為健康必備品，便利商店就能買到簡便的抛棄式平面口罩，網路上更有多種不同款式，該怎麼選？除了考慮過濾效果，也要兼顧配戴時的舒適性。

閱讀小貼士

衛福部一○七年公布的年度十大癌症死因，肺癌（氣管、支氣管和肺癌）再度高居第一名，作為對抗空汙及預防肺部病變的第一道防線，各式各樣的口罩已經成為現代社會的日常景觀。

然而口罩樣式百百種，價格高低不一、呼吸順暢度也不同，怎麼戴口罩才能真正健康呼吸？「肺癌權威」陳晉興及「環境醫學專家」陳保中傳授人人都應該知道的選口罩、戴口罩正確觀念，從此口罩不只是戴心安。

看懂規格，在效果及舒適間取得平衡

圖／取自三采文化出版《空汙世代的肺部養護全書》 分享 facebook

隨著人們對空汙問題的重視，口罩也成為健康必備品，便利商店就能買到簡便的抛棄式平面口罩，網路上更有多種不同款式，該怎麼選？除了考慮過濾效果，也要兼顧配戴時的舒適性。

口罩的過濾能力、密合度愈好，愈容易造成呼吸不順暢。以民眾熟知的美規N95口罩為例，能阻擋百分之九十五以上的最易穿透粒徑（可能是奈米等級或是微米等級）微粒，但戴上會感覺呼吸困難。

符合CNS製造規範的平面式醫療用口罩，可達到百分之八十的過濾效果，舒適度高但密合度較差，沒有正確配戴或不合臉型，效果會大幅下降，所以實測過濾效果落差大；歐規FFP1口罩的過濾能力達百分之八十，舒適度和密合度都適中，但在台灣比較不容易取得（口罩正確配戴請見P.157）。

＊

戴棉布口罩騎機車，有過濾效果嗎？

棉布口罩花色多，耐用又可水洗，戴上它騎機車，鼻孔都不會變黑，所以應該是有幫助的吧？這是很多機車族的疑問，但沉積在鼻腔的微粒大於十微米，棉布口罩約可濾掉百分之八十，機車族會覺得鼻子比較乾淨，但它對真正會深入肺臟、與多種疾病相關的細小微粒，過濾效果其實很有限。

添加活性碳，口罩過濾效果更好？

機車族、義交、路邊停車收費員……等長期身在車陣中的人，如果擔心交通廢氣，除了過濾微粒，考慮廢氣中會包括有機溶劑，可以選擇含活性碳的口罩。

書名：《空汙世代的肺部養護全書：PM2.5、霧霾威脅下，口罩族的求生指南》作者：陳晉興，陳保中出版社：三采文化出版時間：2018年12月28日 分享 facebook

多了一層活性碳，隔離微粒的效果不變，更可以吸附有機溶劑及氣味，適合在騎車、噴殺蟲劑或刷油漆時使用，隔離微粒的效果不變，但會影響透氣性，增加呼吸阻力，所以，如果重點只是預防懸浮微粒，不建議選用含活性碳的醫用口罩。

抛棄式口罩可持續戴多久？每天換新的才能確保過濾效果？

高汙染職場或是要避免病毒、細菌傳播的醫護人員和病人，一定要注意更換口罩，單純為了預防空汙戴的口罩可以重複使用；有趣的是，隨著吸附物增加，口罩的過濾效果會更好，但呼吸時的阻力也會隨著使用時間而增加。

何時該換口罩，可以依個人使用習慣，但當口罩可能被汙染，有破損、變形、骯髒、異味、呼吸阻力增加，或鬆緊帶失去彈性等情形，就一定要換新口罩了。另外，愈來愈多光分解材質口罩，保存時要避免陽光長期直曬。

●本文摘自三采文化出版《空汙世代的肺部養護全書》。欲知更多對抗空汙的養肺保健秘方，立即試閱電子書

udn會員結帳輸入折扣碼【air】，買電子書再享優惠！

分享 facebook

更多保健養生最新觀念，推薦閱讀：

★吳明珠／企業家指定中醫師，獨家傳授「清肺養生術」

★楊定一／《真原醫》作者揭開「好睡」的秘密，讓睡眠來找你

★黃惠如／「慢老」實踐者從日常養成保持活力不顯老的習慣

★鄭淳予／降低失智風險，腦科學博士助你一掃注意力渙散的「腦霧」