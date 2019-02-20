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旅日遊子心底話：離開是為了找到更好的自己

2019-02-20 08:00聯合新聞網 讀.書.人

圖／Unsplash
圖／Unsplash
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就算是現在，當我一想起台北的天空，眼前浮現的總是一片灰色陰沉的景象。

有天上班途中在等紅綠燈時，我抬頭看了看天空，突然有了個想法―難道我還要看這片陰沉的天空看上個二、三十年嗎？

文／李琴峰（Li Kotomi）


週五的二丁目總是一片熱鬧繁華，且九月底又是東京最舒適的季節，盛暑方過，既沒有夏日的濕氣，也沒有冬日那刻膚刺骨的凜冽寒風。夜晚十一點，重低音的夜店舞曲從數家店內流洩而出，路上好幾對同性情侶並肩走著，知名店家的店外更是大排長龍。

Lilith 店內也播放著輕快的音樂，不滿三十平方米的狹窄空間裡塞了二、三十人，年齡從二十幾歲到四十幾歲不等。店內客人以日本人居多，但也有如她和小書這樣講中文的人，或是一口道地英語的白人女性。Lilith 是間限女性的拉子酒吧，但店內也有不少光從外表難以判斷性別的客人。一位看起來大學生年紀，一頭烏黑長髮的女孩在店內的卡拉ＯＫ機器點了歌，於是原先的西洋歌曲淡出，由松隆子所翻唱的〈真實的我〉（*譯註：原題〈ありのままで〉，迪士尼電影《冰雪奇緣》日語版主題曲）前奏靜靜流淌而出。

「那妳是為什麼會想來日本呢？」

這個問題她自己已被日本人問過無數次，這次輪到她問小書了。她一直頗好奇小書的動機，畢竟日本雖然近年來ＬＧＢＴ議題逐漸受到重視，但「同志沙漠」的惡名可不是那麼輕易就能洗清的。再說小書來日本轉眼也已過了一年半，至今卻總無法適應日本社會似的，總是抱怨著日本人死腦筋，在細節上太過龜毛，行動劃一毫無個性可言等等。

「我也沒想太多，朋友找我來我就來了。」

「最好是。認真回答啦。」

她知道小書不大擅長認真的自我剖析，因此多半會打馬虎眼試圖糊弄過去，果然給她猜中了。小書嘆了口氣，那嘆息中大有「果然糊弄不過去嗎」的意味，接著沉思了好一會兒才回答。

「如果妳在台灣工作過就知道，台灣讓人作不了夢，連夢想的尾巴都看不到。每天起床就是夾在一大群機車裡去上班，工作累得像狗一樣，領那一點吃不飽也餓不死的薪水勉強維持生活……」

小書又啜了一口啤酒。她也舉起手邊的Kahlua 咖啡牛奶調酒湊到唇邊。此時那位女大學生的〈真實的我〉剛好進入副歌。小書繼續說道。

「就算是現在，當我一想起台北的天空，眼前浮現的總是一片灰色陰沉的景象。有天上班途中在等紅綠燈時，我抬頭看了看天空，突然有了個想法―難道我還要看這片陰沉的天空看上個二、三十年嗎？」

書名：《獨舞》作者：李琴峰（Li Kotomi）出版社：聯合文學出版...
書名：《獨舞
作者：李琴峰（Li Kotomi）
出版社：聯合文學
出版時間：2019年01月30日
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她望著小書的雙眼，在那眼裡她彷彿同時看到了對一成不變的未來的恐懼，以及變化的契機必須由自己來創造的那種積極光芒。

「正好那時路邊有家吉野家，我看了就想，不然，就去日本吧。我把這想法告訴那時在交往的女友後，自然是一陣大吵啦。她又是抓住我哭著說不想分開，又是企圖說服我，說我沒錢又不會日文，去日本做什麼？但那都沒用，離開島嶼的想望像在心底紮了根似的。於是我就跟她分手，辭了工作，向父母借了錢出來了。然後，就這副德性啦。」

小書一邊苦笑一邊乾了手邊的啤酒，又向店員點了一杯。她也點了一杯Cassis柳橙調酒。小書所做的決定某種程度上可說是毫無計畫的魯莽行事，但那決定裡卻蘊含了毫無他人干涉餘地的，小書自身純粹的自由意志，這點使她相當羨慕。她至今也為自己下了許許多多的決定，但那些與其說是自由意志，不如說是順應每個當下的時勢所導出的最佳解答罷了。她感覺她不過是個被某種神秘力量所操縱的傀儡。

〈真實的我〉唱完，店內響起一陣掌聲。小書拿過遙控器，點了飛兒樂團的〈刺鳥〉。店裡大部分客人都是日本人，小書卻不怕破壞氣氛，偏要點中文歌，這也是她的厲害之處。

前奏流淌而出，店內氣氛瞬間冷卻了下來，但小書絲毫不顧他人反應，自顧自興高采烈地唱了起來。她坐在一旁靜靜聽著。


就像刺鳥的宿命

悲劇而勇敢

用生命交換結局的燦爛


本文摘自聯合文學出版《獨舞》，讀書吧電子書提供，未經同意請勿轉載。

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（圖／聯合文學　提供）
（圖／聯合文學　提供）
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作者介紹

李琴峰（Li Kotomi）

中日雙語作家，日中譯者。期許能右手寫小說，左手做翻譯，兼之以嘴口譯，當下目標是靠語言文字養活自己。

一九八九年生於台灣，十五歲自習日文，同時嘗試以中文創作小說。二〇一三年旅居日本。二〇一七年首次以日語創作的小說《獨舞》獲選第六十屆群像新人文學獎優秀作。目前主要以日文書寫，在日本各大文學雜誌發表作品，有短篇〈流光〉、〈亞細亞的漂浪〉等。



同場加映《獨舞》作家李琴峰系列講座一覽表

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